البرلمان التركي يمدد تفويض تواجد قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد
البرلمان التركي يمدد تفويض تواجد قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد
تشهد العلاقات العراقية التركية، توترًا متزايدًا، على خلفية استمرار وجود القوات التركية في شمال العراق، وسط تحذيرات برلمانية وتحليلات سياسية تعتبر هذا الوجود... 23.10.2025
تشهد العلاقات العراقية التركية، توترًا متزايدًا، على خلفية استمرار وجود القوات التركية في شمال العراق، وسط تحذيرات برلمانية وتحليلات سياسية تعتبر هذا الوجود "انتهاكًا" للسيادة الوطنية.
ويأتي هذا التوتر في أعقاب قرار البرلمان التركي، "تمديد تفويض" إرسال قواته إلى الخارج لمدة 3 سنوات، بما يشمل الأراضي العراقية والسورية، بذريعة مواجهة التنظيمات المسلحة، التي تهدد الأمن القومي التركي.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أن "التمديد سيكون ساري المفعول ابتداء من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد أن خصص البرلمان جلسة عامة لمناقشة المذكرة الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وجاء في المذكرة أن "التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية وعدم تحقيق استقرار دائم هناك ما زال يشكل خطرًا على الأمن القومي التركي".
وشددت الوثيقة على التزام تركيا بـ"احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية واستقراره"، في الوقت الذي أكدت فيه ضرورة "اتخاذ جميع التدابير لمواجهة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي
، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا".
"الحكومة العراقية مطالبة بموقف قوي"
دعا الكاتب والمحلل السياسي قاسم الغراوي، الحكومة العراقية إلى "تبني موقف دبلوماسي قوي وحازم في ملف الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية
"، مؤكدًا أن "الذرائع التي تستند إليها أنقرة لم تعد مقنعة، وأن استمرار وجود قواتها يتعارض مع مبادئ السيادة والعلاقات الدولية المتوازنة بين البلدين".
وقال الغراوي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "البرلمان التركي يجدد سنويًا تفويض بقاء القوات التركية في شمال العراق بذريعة حماية الأمن القومي التركي وملاحقة التنظيمات المعارضة، إلا أن الظروف الميدانية والسياسية تغيرت، ولم يعد هناك ما يبرر استمرار هذا الوجود العسكري".
وأضاف الغزواي: "يمتلك العراق اليوم قدرات أمنية وعسكرية كافية لحماية حدوده، بما في ذلك قوات الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مبيّنًا أن "ملف الوجود التركي يجب أن يخضع لمفاوضات واضحة وصريحة تستند إلى رؤية استراتيجية تحفظ مصالح العراق
وتفرض قيودًا وشروطًا على أي نشاط عسكري أجنبي داخل أراضيه".
وأشار الغراوي إلى أن "تركيا، رغم علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العراق، تواصل خرق الحدود والسيطرة على مساحات داخل الإقليم بذريعة الأمن القومي، في وقت يشهد فيه العراق أزمة مائية متفاقمة بسبب انخفاض الإطلاقات القادمة من الأراضي التركية".
وختم الغراوي، قائلًا: "المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة العراقية التحرك الدبلوماسي الجاد عبر القنوات الرسمية، وإعادة النظر في شكل العلاقة الأمنية مع أنقرة، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وحماية المصالح المشتركة".
انتهاك صارخ للسيادة الوطنية
في المقابل، وصف رئيس مركز "القمة للدراسات الاستراتيجية"، حيدر عرب، التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي بشأن بقاء قواته داخل الأراضي العراقية، بأنها "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وتعبير واضح عن نوايا توسعية تمسّ وحدة العراق واستقلاله".
وقال عرب، في حديث لـ"سبوتنيك": "الموقف التركي الأخير يكشف توجهًا خطيرًا يرمي إلى فرض أمر واقع عبر إبقاء القوات التركية في شمال العراق، وهو ما يشكل احتلالًا صريحًا لأراضٍ عراقية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية".
ورأى أنه "على الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذه التطورات بموقف وطني حازم"، داعيًا إلى "تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن استمرار الانتهاكات التركية
، والتصدي لأي محاولة لشرعنة هذا الوجود العسكري المخالف للقانون الدولي".
وأوضح عرب أن "تركيا تحاول استغلال ذريعة محاربة التنظيمات المعارضة لترسيخ وجودها العسكري، في وقت تُظهر فيه تصريحات الرئيس التركي نزعة لإحياء النفوذ العثماني القديم، والتلميح إلى تبعية بعض المحافظات العراقية والشمالية السورية لتركيا".
وختم بالقول: "استمرار هذا النهج التركي لا ينذر بخير للعلاقات بين البلدين"، مؤكدًا أن "العراق يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن سيادته
وأمنه القومي بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وإذا تطلب الأمر، بالوسائل العسكرية لإخراج أي قوة أجنبية غير شرعية من أراضيه".
لا اعتراف بالقوانين الدولية
قال المحلل السياسي والأمني محمد الكحلوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "استمرار القوات التركية في شمال العراق يمثل خرقًا صارخًا للسيادة العراقية واحتلالًا غير قانوني"، مبيّنًا أن "أي تدخل عسكري لدولة في أراضي دولة أخرى
لا يجيزه القانون الدولي ولا الأعراف الدولية".
وأضاف الكحلوي: "هذه الممارسات التركية تستوجب محاسبة من قبل الحكومة العراقية وإيقاف أي اختراقات على الأراضي العراقية"، موضحًا أن "الاتفاقات الموقّعة سابقًا بين بغداد وأنقرة، تمنع تدخل القوات التركية داخل العراق دون تنسيق رسمي وموافقة صريحة من الحكومة العراقية".
وبحسب الكحلوي، فإن "طلب البرلمان التركي تمديد فترة وجود القوات في شمال العراق لا يغير من حقيقة سيادة العراق"، مضيفًا: "البرلمان التركي يمكنه اتخاذ قرارات داخل بلاده، لكن هذا لا يمنحه الحق في فرض وجود عسكري على الأراضي العراقية، فالعراق دولة مستقلة ذات تاريخ وحدود وسيادة كاملة".
وأكد الكحلوي أنه "على الحكومة التركية أن تتفهم الموقف وتسحب قواتها، وتفك أي وجود يؤثر على العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن "العراق لا يحتاج إلى أي توتر أو إشكاليات مع الدول المجاورة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة".
وتحتفظ تركيا، منذ نحو ربع قرن، بعدد من القواعد العسكرية داخل إقليم كردستان
شمالي العراق، وتنفذ منها عمليات جوية وبرية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيًا" في أنقرة.