البرلمان التركي يمدد تفويض تواجد قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد

البرلمان التركي يمدد تفويض تواجد قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد

تشهد العلاقات العراقية التركية، توترًا متزايدًا، على خلفية استمرار وجود القوات التركية في شمال العراق، وسط تحذيرات برلمانية وتحليلات سياسية تعتبر هذا الوجود...

ويأتي هذا التوتر في أعقاب قرار البرلمان التركي، "تمديد تفويض" إرسال قواته إلى الخارج لمدة 3 سنوات، بما يشمل الأراضي العراقية والسورية، بذريعة مواجهة التنظيمات المسلحة، التي تهدد الأمن القومي التركي.وشددت الوثيقة على التزام تركيا بـ"احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية واستقراره"، في الوقت الذي أكدت فيه ضرورة "اتخاذ جميع التدابير لمواجهة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا"."الحكومة العراقية مطالبة بموقف قوي"دعا الكاتب والمحلل السياسي قاسم الغراوي، الحكومة العراقية إلى "تبني موقف دبلوماسي قوي وحازم في ملف الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية"، مؤكدًا أن "الذرائع التي تستند إليها أنقرة لم تعد مقنعة، وأن استمرار وجود قواتها يتعارض مع مبادئ السيادة والعلاقات الدولية المتوازنة بين البلدين".وأضاف الغزواي: "يمتلك العراق اليوم قدرات أمنية وعسكرية كافية لحماية حدوده، بما في ذلك قوات الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مبيّنًا أن "ملف الوجود التركي يجب أن يخضع لمفاوضات واضحة وصريحة تستند إلى رؤية استراتيجية تحفظ مصالح العراق وتفرض قيودًا وشروطًا على أي نشاط عسكري أجنبي داخل أراضيه".وختم الغراوي، قائلًا: "المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة العراقية التحرك الدبلوماسي الجاد عبر القنوات الرسمية، وإعادة النظر في شكل العلاقة الأمنية مع أنقرة، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وحماية المصالح المشتركة".انتهاك صارخ للسيادة الوطنيةفي المقابل، وصف رئيس مركز "القمة للدراسات الاستراتيجية"، حيدر عرب، التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي بشأن بقاء قواته داخل الأراضي العراقية، بأنها "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وتعبير واضح عن نوايا توسعية تمسّ وحدة العراق واستقلاله".ورأى أنه "على الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذه التطورات بموقف وطني حازم"، داعيًا إلى "تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن استمرار الانتهاكات التركية، والتصدي لأي محاولة لشرعنة هذا الوجود العسكري المخالف للقانون الدولي".وختم بالقول: "استمرار هذا النهج التركي لا ينذر بخير للعلاقات بين البلدين"، مؤكدًا أن "العراق يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن سيادته وأمنه القومي بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وإذا تطلب الأمر، بالوسائل العسكرية لإخراج أي قوة أجنبية غير شرعية من أراضيه".لا اعتراف بالقوانين الدوليةقال المحلل السياسي والأمني محمد الكحلوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "استمرار القوات التركية في شمال العراق يمثل خرقًا صارخًا للسيادة العراقية واحتلالًا غير قانوني"، مبيّنًا أن "أي تدخل عسكري لدولة في أراضي دولة أخرى لا يجيزه القانون الدولي ولا الأعراف الدولية".وبحسب الكحلوي، فإن "طلب البرلمان التركي تمديد فترة وجود القوات في شمال العراق لا يغير من حقيقة سيادة العراق"، مضيفًا: "البرلمان التركي يمكنه اتخاذ قرارات داخل بلاده، لكن هذا لا يمنحه الحق في فرض وجود عسكري على الأراضي العراقية، فالعراق دولة مستقلة ذات تاريخ وحدود وسيادة كاملة".وتحتفظ تركيا، منذ نحو ربع قرن، بعدد من القواعد العسكرية داخل إقليم كردستان شمالي العراق، وتنفذ منها عمليات جوية وبرية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيًا" في أنقرة.

