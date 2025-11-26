"الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة
© Sputnik . HASSAN NABIL"ا الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
في مبادرة غير مسبوقة، أطلق فريق من صنّاع المحتوى في العراق، مبادرة "الغرفة الزجاجية" التي حجزت مكانها في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، بهدف تغيير حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر جمع آلاف الكراسي المتحركة التي تمنحهم حرية الحركة واستقلالية العيش.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أنه من المقرر أن تستمر المبادرة لمدة عشرة أيام، لجمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن حملة تطوعية يقودها ناشطون ومتطوعون مدنيون، مؤكدا تبرع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمبلغ 10 ملايين دينار.
ويؤكد رئيس نقابة صنّاع المحتوى، أحمد نبيل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "صنّاع المحتوى يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة ومشاهدات بملايين المتابعين، الأمر الذي يضع على عاتقهم مسؤولية توظيف هذا التأثير في خدمة المجتمع".
وأشار نبيل إلى أن "المبادرة جاءت ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ المحتوى الهادف وإيصال رسائل إنسانية مؤثرة"، وأضاف: "البث المباشر المرتقب سيواصل هذا النهج، عبر تقديم محتوى راقٍ يساهم في تغيير الواقع نحو الأفضل والابتعاد عن كل ما لا يحمل قيمة حقيقية".
بينما قال المهندس عايد علاء، أحد القائمين على تنظيم المبادرة لـ"سبوتنيك": "الحملة الجديدة تهدف إلى جمع 1000 كرسي متحرك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا أن "قيمة هذا الكرسي بالنسبة للمستفيدين ليست مجرد وسيلة تنقّل، بل يمثل حياتهم اليومية ووسيلتهم الأساسية للاندماج والعمل والتنقّل".
وأضاف علاء: "المساهمة ولو بمبلغ بسيط تعدّ صدقة جارية تحدث فرقا حقيقيا في حياة شخص عاجز عن شراء هذا الكرسي"، داعيا الجميع إلى "دعم المبادرة والإسهام في تخفيف معاناة هذه الفئة".
© Sputnik . HASSAN NABIL"ا الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة
"ا الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة
© Sputnik . HASSAN NABIL
دعوة لمشاركة جميع العراقيين
إلى ذلك، قال صانع المحتوى حسين باسم، المعروف بـ "أبو شيبة"، في حديث لـ"سبوتنيك": "طموح الفريق أن يصل عدد الكراسي إلى 2000 أو 3000 كرسيا، ثقة بكرم العراقيين وحماسهم للأعمال الخيرية".
وأوضح أن "البث المباشر سيستمر لمدة عشرة أيام عبر منصة "يوتيوب"، وسيعرض خلاله رقم خاص لتلقي التبرعات من الأفراد والجهات كافة".
وأشاد حسين بروح التطوع التي رافقت الحملة، إذ قدمت "جهات عدة خدمات مجانية، منها الكهرباء والإنترنت والنقل، إضافة إلى دعم عدد من المتطوعين، مما أسهم في نجاح الإعدادات الأولية للمبادرة".
18 أغسطس, 13:30 GMT
في المقابل، وجّه رعد كاظم، أحد المستفيدين من المبادرة، شكره للقائمين على الحملة والداعمين لها، مؤكدا أن "ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة دائما إلى مثل هذه المشاريع التي تُعيد لهم القدرة على الحركة والاستقلالية".
وأعرب كاظم عبر "سبوتنيك"، عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح المبادرة، مؤكدا أن "أثرها يتجاوز المساعدة المادية، ليعكس روح التكافل والإحساس بالآخرين".
ووفقا للمراقبين، فإن العراق لا يملك حاليا إحصاءات رسمية حول عدد الأشخاص المقعدين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة في العراق، ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى أن نسبة المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب العراقي تبلغ 25% من إجمالي المقاعد.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن عدد المشردين في العراق وصل إلى نحو 2 مليون شخص عام 2014، ويشمل هذا الرقم الأفراد الذين يعانون من الإعاقة.