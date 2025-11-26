https://sarabic.ae/20251126/الغرفة-الزجاجية-صناع-محتوى-عراقيون-يحولون-ملايين-المشاهدات-إلى-كراسي-متحركة--1107483026.html

"الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة

"الغرفة الزجاجية"... صناع محتوى عراقيون يحولون ملايين المشاهدات إلى كراسي متحركة

في مبادرة غير مسبوقة، أطلق فريق من صنّاع المحتوى في العراق، مبادرة "الغرفة الزجاجية" التي حجزت مكانها في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، بهدف تغيير... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أنه من المقرر أن تستمر المبادرة لمدة عشرة أيام، لجمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن حملة تطوعية يقودها ناشطون ومتطوعون مدنيون، مؤكدا تبرع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمبلغ 10 ملايين دينار.وأشار نبيل إلى أن "المبادرة جاءت ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ المحتوى الهادف وإيصال رسائل إنسانية مؤثرة"، وأضاف: "البث المباشر المرتقب سيواصل هذا النهج، عبر تقديم محتوى راقٍ يساهم في تغيير الواقع نحو الأفضل والابتعاد عن كل ما لا يحمل قيمة حقيقية".وأضاف علاء: "المساهمة ولو بمبلغ بسيط تعدّ صدقة جارية تحدث فرقا حقيقيا في حياة شخص عاجز عن شراء هذا الكرسي"، داعيا الجميع إلى "دعم المبادرة والإسهام في تخفيف معاناة هذه الفئة".دعوة لمشاركة جميع العراقيينإلى ذلك، قال صانع المحتوى حسين باسم، المعروف بـ "أبو شيبة"، في حديث لـ"سبوتنيك": "طموح الفريق أن يصل عدد الكراسي إلى 2000 أو 3000 كرسيا، ثقة بكرم العراقيين وحماسهم للأعمال الخيرية".وأشاد حسين بروح التطوع التي رافقت الحملة، إذ قدمت "جهات عدة خدمات مجانية، منها الكهرباء والإنترنت والنقل، إضافة إلى دعم عدد من المتطوعين، مما أسهم في نجاح الإعدادات الأولية للمبادرة".وأعرب كاظم عبر "سبوتنيك"، عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح المبادرة، مؤكدا أن "أثرها يتجاوز المساعدة المادية، ليعكس روح التكافل والإحساس بالآخرين".وتشير إحدى الدراسات إلى أن عدد المشردين في العراق وصل إلى نحو 2 مليون شخص عام 2014، ويشمل هذا الرقم الأفراد الذين يعانون من الإعاقة.

العراق, مبادرة, كرسي متحرك, تقارير سبوتنيك, حصري