من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط

في قلب حي الكرخ القديم، خلف شارع "حيفا" بالعاصمة العراقية بغداد، وقبل أعوام عدة، وُلدت فكرة بسيطة لكنها تحمل في جوهرها الكثير من الرحمة، حيث قرر إسماعيل رزوقي،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

العائلات تأتي، تأخذ حاجتها من الطعام، وتعود إلى بيوتها بلا أسئلة ولا شروط. انطلقت الفكرة لمواجهة ضيق الحال، الذي يعيشه كثير من العمال اليوميين، ممن قد تمر عليهم أيام دون أن يجدوا ما يسدّ رمقهم.الأبواب مفتوحة للجميعويقول صاحب المبادرة الإنسانية، إسماعيل رزوقي، لـ"سبوتنيك": "بدأنا هنا في الكرخ، ثم وسّعنا نشاطنا إلى الرصافة، لنصل لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. ما نعمله هو لوجه الله فقط، بلا أي دعم سياسي أو حكومي، نحن أصحاب وهم أصحاب".قصص من الواقعمن منطقة أبو غريب، يتحدث رعد جمال وهو مواطن محدود الدخل، عن المبادرة: "نتصل بهم إذا احتجنا أي مساعدة، خاصة الأدوية"، وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "يوزعون سلات غذائية تحتوي على البيض ومواد تكفي العائلة لعدة أيام"، مؤكدًا أن "هذه الأعمال تساعد الكثير من العائلات المحتاجة في الاستمرار بالحياة كونها أصبحت معيلًا حقيقيًا لهم".أما حسن النعيمي، أحد كوادر الفريق، يوضح لـ"سبوتنيك"، فلسفة العمل الإنساني لديهم، حيث قال إنهم يوزعون المساعدات في جميع مناطق بغداد، ولجميع الطوائف دون تفرقة.وبحسب حديث النعيمي، فإن هذه الفرق تعمل على زيادة أعداد "السلات الغذائية، في شهر رمضان المبارك وهي مجانية لتصل لكل من يحتاجها".معاناة مع الأمللكن خلف هذه الجهود، هناك قصص إنسانية موجعة، مثل قصة أم جمال، وهي سيدة عراقية فقيرة تقول بصوت يملؤه الصبر والامتنان: "أبنائي معتقلين، واحد منذ 20 عاما في الناصرية، والآخر منذ 10 سنوات".وأضافت: "هناك الكثير من الناس الذين يقدمون المساعدة في المنطقة أو المناطق الأخرى، خصوصا أن ابني الكبير لديه زوجة وأطفال وأنا أتكفل برعايتهم، لذلك أنا بحاجة إلى المساعدة، وهنا يقدمون هذه المساعدات دون تفضل".

