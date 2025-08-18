عربي
أمساليوم
بث مباشر
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط

13:30 GMT 18.08.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمن قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. مطبخ الرحمة يطعم الجائعين بلا شروط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
في قلب حي الكرخ القديم، خلف شارع "حيفا" بالعاصمة العراقية بغداد، وقبل أعوام عدة، وُلدت فكرة بسيطة لكنها تحمل في جوهرها الكثير من الرحمة، حيث قرر إسماعيل رزوقي، أن يفتتح مطبخا مجانيا يخدم العائلات الفقيرة، يقدم 3 وجبات يوميًا (فطور، غداء، وعشاء)، لأي أسرة لا تستطيع توفير قوت يومها.
العائلات تأتي، تأخذ حاجتها من الطعام، وتعود إلى بيوتها بلا أسئلة ولا شروط. انطلقت الفكرة لمواجهة ضيق الحال، الذي يعيشه كثير من العمال اليوميين، ممن قد تمر عليهم أيام دون أن يجدوا ما يسدّ رمقهم.

ومع مرور الوقت، انتقلت المبادرة من الكرخ إلى الرصافة، وتوسعت لتغطي أحياء أكثر فقرًا في العاصمة العراقية بغداد، دون أي دعم سياسي أو حكومي، بل على أكتاف متطوعين وأصحاب قلوب كريمة.

الأبواب مفتوحة للجميع

ويقول صاحب المبادرة الإنسانية، إسماعيل رزوقي، لـ"سبوتنيك": "بدأنا هنا في الكرخ، ثم وسّعنا نشاطنا إلى الرصافة، لنصل لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. ما نعمله هو لوجه الله فقط، بلا أي دعم سياسي أو حكومي، نحن أصحاب وهم أصحاب".

وأضاف: "خلال جائحة كورونا، تطور العمل إلى فريق إنساني متكامل يضم قسمًا خدميًا، قسمًا للمساعدات، وقسم المطبخ المجاني"، مشيرًا إلى أن "الفريق وزّع الوجبات على مدى شهرين متتالين، وحوّل مقره إلى مركز نشاطات خيرية، من تجهيز الطعام للحالات الطارئة إلى تنظيم دورات تعليم الخياطة والندوات الثقافية للأيتام، وحتى تعليمهم السباحة".

© Sputnik . HASSAN NABILمن قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. مطبخ الرحمة يطعم الجائعين بلا شروط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
© Sputnik . HASSAN NABIL

قصص من الواقع

من منطقة أبو غريب، يتحدث رعد جمال وهو مواطن محدود الدخل، عن المبادرة: "نتصل بهم إذا احتجنا أي مساعدة، خاصة الأدوية"، وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "يوزعون سلات غذائية تحتوي على البيض ومواد تكفي العائلة لعدة أيام"، مؤكدًا أن "هذه الأعمال تساعد الكثير من العائلات المحتاجة في الاستمرار بالحياة كونها أصبحت معيلًا حقيقيًا لهم".
أما حسن النعيمي، أحد كوادر الفريق، يوضح لـ"سبوتنيك"، فلسفة العمل الإنساني لديهم، حيث قال إنهم يوزعون المساعدات في جميع مناطق بغداد، ولجميع الطوائف دون تفرقة.
© Sputnik . HASSAN NABILمن قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. مطبخ الرحمة يطعم الجائعين بلا شروط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبحسب حديث النعيمي، فإن هذه الفرق تعمل على زيادة أعداد "السلات الغذائية، في شهر رمضان المبارك وهي مجانية لتصل لكل من يحتاجها".

وأضاف: "لم يعد المطبخ الخيري مجرد مكان لإعداد الطعام، بل أصبح شبكة حياة ومأوى للأمل، ومساحة تضامن حقيقي بين أهل بغداد، حيث يتحول العطاء إلى عادة يومية، ويصبح الجوع أقل وطأة حين تتشارك الأيادي في رفعه".

© Sputnik . HASSAN NABILمن قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. مطبخ الرحمة يطعم الجائعين بلا شروط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
© Sputnik . HASSAN NABIL

معاناة مع الأمل

لكن خلف هذه الجهود، هناك قصص إنسانية موجعة، مثل قصة أم جمال، وهي سيدة عراقية فقيرة تقول بصوت يملؤه الصبر والامتنان: "أبنائي معتقلين، واحد منذ 20 عاما في الناصرية، والآخر منذ 10 سنوات".
© Sputnik . HASSAN NABILمن قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. مطبخ الرحمة يطعم الجائعين بلا شروط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
من قلب الكرخ إلى أحياء بغداد الفقيرة.. "مطبخ الرحمة" يطعم الجائعين بلا شروط
© Sputnik . HASSAN NABIL

وتستطرد أم جمال حديثها لـ"سبوتنيك"، بالقول: "أعيش في شقة مؤجرة، وراتب الشهيد الذي أستلمه عن زوجها، الذي توفي أثناء الحرب العراقية مع إيران، لا يبقى منه سوى 13 ألف دينار".

وأضافت: "هناك الكثير من الناس الذين يقدمون المساعدة في المنطقة أو المناطق الأخرى، خصوصا أن ابني الكبير لديه زوجة وأطفال وأنا أتكفل برعايتهم، لذلك أنا بحاجة إلى المساعدة، وهنا يقدمون هذه المساعدات دون تفضل".
