نينوى العراقية تبدأ بكشف أسرار "الخسفة".. أضخم مقبرة جماعية لضحايا إرهاب "داعش" في العالم

باشرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى شمالي العراق، صباح اليوم الأحد، بأعمال فتح حفرة "الخسفة"، التي حوّلها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "تنظيم "داعش" الإرهابي كان يلقي في "الخسفة"، جثث أشخاص من الذين أعدموا طوال 3 سنوات، إلى أن تمكنت القوات العراقية من تحرير المدينة وإنهاء وجود التنظيم فيها".وأضاف أن هذه "الخسفة" تعتبر أضخم مقبرة جماعية لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) في العالم، مشيرًا إلى أن الحفرة تحتوي على مئات جثث الأشخاص الذين قتلوا في ذلك الوقت.وفي مؤتمر صحفي، قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إن "التنظيم أعدم في يوم واحد فقط، أكثر من 2000 عراقي من أهالي الموصل، بينهم 600 مواطن من منطقة وادي حجر"، مبيّنًا أن "الحكومة المحلية عملت، وبالتعاون مع رئاسة محكمة الاستئناف و دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء ودائرة المقابر الجماعية، على إنجاز المرحلة الأولى من فتح المقبرة".ورغم مرور سنوات على استعادة الموصل وإعلان نهاية وجود تنظيم "داعش" الإرهابي فيها، في العام 2017، لم تُفتح الحفرة أو يكشف رسميًا عن حجم المأساة الكاملة التي تحتويها.العراق.. القوات الأمريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد إلى أربيل‌‏كتائب "حزب الله" العراقي تهدد باستئناف الضربات ضد القوات الأمريكية إن لم تنسحب من العراق

