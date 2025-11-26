https://sarabic.ae/20251126/باحثون-روس-يطورون-حاسبة-طبية-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بالكسور-لدى-كبار-السن--1107518639.html

باحثون روس يطورون "حاسبة طبية" لتقليل مخاطر الإصابة بالكسور لدى كبار السن

باحثون روس يطورون "حاسبة طبية" لتقليل مخاطر الإصابة بالكسور لدى كبار السن

26.11.2025

يزيد مرض الكلى المزمن من خطر الإصابة بالكسور في أي مكان، ووفقا للإحصاءات، فإن الكسور أكثر شيوعا بخمس مرات لدى مرضى الكلى المزمن مقارنة بعامة السكان، وفقا لجامعة سورغوت الحكومية.وأضافت الجامعة أن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر؛ إذ يعاني واحد من كل ثلاثة منهم من أمراض مصاحبة أخرى، بما في ذلك هشاشة العظام،مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام.وأضافت: "أظهرت دراستنا أن الكسور تحدث لديهم بمعدلات أعلى بكثير مما تتوقعه الحاسبة الحالية. والحقيقة هي أن واحدا من كل ستة مرضى يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو 16%، يُصاب بكسر هشاشة عظام خلال السنوات الثلاث الأولى من المتابعة، بينما لم يتجاوز خطر الإصابة بالكسور في هذه المجموعة 8% خلال عشر سنوات"، لافتة إلى أن النموذج الحالي لا يأخذ في الاعتبار الخصائص المرضية الفيزيولوجية الرئيسية للمرضى المسنين المصابين بأمراض الكلى، ما يقلل بشكل كبير من تقدير المخاطر. وأوضحت أنه يمكن استخدام البيانات المحصلة لتصميم نظام إدارة المرضى عن بعد، وتطوير وتطبيق خوارزمية للوقاية من الكسور لدى كبار السن المصابين بأمراض الكلى، ضمن نظام الرعاية الصحية، واختتمت ديانا فيشنياك قائلة إنه من الممكن أيضا زيادة عدد مدارس هشاشة العظام وأمراض الكلى المزمنة في مرافق الرعاية الصحية الإقليمية، ما سيحسن جودة الرعاية ويحسن جودة حياة المرضى.أُجريت الدراسة كجزء من مشروع التكنولوجيا الاستراتيجية لجامعة سورغوت الحكومية "حلول الطب الحيوي للطب الشخصي"، ضمن البرنامج الفيدرالي "أولوية 2030" للمشروع الوطني "الشباب والأطفال".علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن

