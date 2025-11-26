باحثون روس يطورون "حاسبة طبية" لتقليل مخاطر الإصابة بالكسور لدى كبار السن
طور علماء من جامعة سورغوت الحكومية الروسية أداة جديدة لتقييم مخاطر الكسور لدى كبار السن المصابين بأمراض الكلى المزمنة. ويعتقد العلماء أن "الحاسبة الطبية" ستساعد في تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة، وخفض معدلات الكسور بنسبة 30% على الأقل، وفق النتائج التي نُشرت في المجلة الروسية لطب الشيخوخة.
يزيد مرض الكلى المزمن من خطر الإصابة بالكسور في أي مكان، ووفقا للإحصاءات، فإن الكسور أكثر شيوعا بخمس مرات لدى مرضى الكلى المزمن مقارنة بعامة السكان، وفقا لجامعة سورغوت الحكومية.
وأضافت الجامعة أن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر؛ إذ يعاني واحد من كل ثلاثة منهم من أمراض مصاحبة أخرى، بما في ذلك هشاشة العظام،مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام.
ابتكر متخصصون في جامعة سورغوت الحكومية "حاسبة" يمكنها تقدير احتمالية الإصابة بالكسور لدى كبار السن المصابين بأمراض الكلى المزمنة بناءً على عدد من العوامل: مؤشرات أيض الكالسيوم والفوسفور، وبيانات كثافة العظام، وعدد من العلامات السريرية الأخرى. وبخلاف الخوارزمية الوحيدة المعتمدة في روسيا و58 دولة أخرى، تعتمد الأداة الجديدة على تشخيص لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عشر سنوات.
وأوضحت ديانا فيشنياك، الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بمعهد الطب بالجامعة: "اختبرنا حاسبة طبية شائعة لتقييم خطر الإصابة بالكسور على مدى السنوات العشر المقبلة، ووجدنا أنها تُقلل بشكل كبير من تقدير خطر الإصابة لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن".
وأضافت: "أظهرت دراستنا أن الكسور تحدث لديهم بمعدلات أعلى بكثير مما تتوقعه الحاسبة الحالية. والحقيقة هي أن واحدا من كل ستة مرضى يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو 16%، يُصاب بكسر هشاشة عظام خلال السنوات الثلاث الأولى من المتابعة، بينما لم يتجاوز خطر الإصابة بالكسور في هذه المجموعة 8% خلال عشر سنوات"، لافتة إلى أن النموذج الحالي لا يأخذ في الاعتبار الخصائص المرضية الفيزيولوجية الرئيسية للمرضى المسنين المصابين بأمراض الكلى، ما يقلل بشكل كبير من تقدير المخاطر.
وأكدت فيشنياك أن "البيانات المُحصلة ستمكّن من تحديد المرضى المسنين المصابين بأمراض الكلى والمعرّضين لخطر الكسور في الوقت المُناسب، بالإضافة إلى التشخيص التنبّئي المُبكّر والشخصي، وتوفير العلاج المُناسب لهم في الوقت المُناسب. سيُقلل هذا من حدوث الكسور لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن بنسبة الثلث على الأقل، وسيساعد أيضا في خفض مُعدّل الوفيات في هذه الفئة من المرضى".
وأوضحت أنه يمكن استخدام البيانات المحصلة لتصميم نظام إدارة المرضى عن بعد، وتطوير وتطبيق خوارزمية للوقاية من الكسور لدى كبار السن المصابين بأمراض الكلى، ضمن نظام الرعاية الصحية، واختتمت ديانا فيشنياك قائلة إنه من الممكن أيضا زيادة عدد مدارس هشاشة العظام وأمراض الكلى المزمنة في مرافق الرعاية الصحية الإقليمية، ما سيحسن جودة الرعاية ويحسن جودة حياة المرضى.
أُجريت الدراسة كجزء من مشروع التكنولوجيا الاستراتيجية لجامعة سورغوت الحكومية "حلول الطب الحيوي للطب الشخصي"، ضمن البرنامج الفيدرالي "أولوية 2030" للمشروع الوطني "الشباب والأطفال".