https://sarabic.ae/20251126/بريطاني-يعترف-بدهس-حشد-خلال-احتفال-لنادي-ليفربول-1107518414.html

بريطاني يعترف بدهس حشد خلال احتفال لنادي ليفربول

بريطاني يعترف بدهس حشد خلال احتفال لنادي ليفربول

سبوتنيك عربي

اعترف مواطن بريطاني بالذنب في قضية دهس حشد خلال احتفال نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، في واقعة جرت في شهر مايو الماضي. 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T15:02+0000

2025-11-26T15:02+0000

2025-11-26T15:02+0000

مجتمع

العالم

الأخبار

ليفربول

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944406_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f21d3acb8cf9af0f46d1f9f0f2a27bd7.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أنه رغم مرور حوالي ستة أشهر كاملة على واقعة الدهس، وفي تطور جديد بالقضية، حيث نفى المواطن البريطاني بول دويل، في البداية التهم الـ31 الموجهة إليه.وتشمل تلك التهم الإيذاء الجسدي العمد والمشاجرة والقيادة المتهورة، في وقت جرت الواقعة في 26 مايو/أيار الماضي وسط مدينة ليفربول الإنجليزية، والتي أدت إلى إصابة العشرات بمن فيهم رضع وأطفال.وأوضحت صحيفة غربية، أنه في اليوم الثاني من محاكمته، انفجر بول دويل بالبكاء في قفص الاتهام وهو يدلي باعترافه بالذنب في كل تهمة، فيما يتوقع أن يتم النطق بالحكم على مدى يومين بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وكانت بعض الطرق في المنطقة قد أغلقت أمام حركة المرور الاعتيادية للسماح بمرور الموكب للاحتفال.وفي جلسة تمهيدية في محكمة بمدينة ليفربول جرت في 30 مايو الماضي، أي بعد 4 أيام من الحادث، قال الادعاء إن دويل "استخدم سيارته عمدا كسلاح وقادها عمدا نحو الناس".ويأتي هذا في وقت أعلنت الشرطة الإنجليزية إصابة 134 شخصا، بينهم رُضّع وأطفال، بجروح عندما دهس دويل، الذي تفيد تقارير إعلامية بأنه جندي سابق في البحرية الملكية، حشدا في وسط مدينة ليفربول بسيارته.ويذكر أن فريق ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، فيما يخطط لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

https://sarabic.ae/20250527/الشرطة-البريطانية-حادث-الدهس-في-ليفربول-واقعة-فردية-وغير-مرتبطة-بالإرهاب-1100998753.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, ليفربول, رياضة