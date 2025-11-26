عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بريطاني يعترف بدهس حشد خلال احتفال لنادي ليفربول
سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أنه رغم مرور حوالي ستة أشهر كاملة على واقعة الدهس، وفي تطور جديد بالقضية، حيث نفى المواطن البريطاني بول دويل، في البداية التهم الـ31 الموجهة إليه.وتشمل تلك التهم الإيذاء الجسدي العمد والمشاجرة والقيادة المتهورة، في وقت جرت الواقعة في 26 مايو/أيار الماضي وسط مدينة ليفربول الإنجليزية، والتي أدت إلى إصابة العشرات بمن فيهم رضع وأطفال.وأوضحت صحيفة غربية، أنه في اليوم الثاني من محاكمته، انفجر بول دويل بالبكاء في قفص الاتهام وهو يدلي باعترافه بالذنب في كل تهمة، فيما يتوقع أن يتم النطق بالحكم على مدى يومين بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وكانت بعض الطرق في المنطقة قد أغلقت أمام حركة المرور الاعتيادية للسماح بمرور الموكب للاحتفال.وفي جلسة تمهيدية في محكمة بمدينة ليفربول جرت في 30 مايو الماضي، أي بعد 4 أيام من الحادث، قال الادعاء إن دويل "استخدم سيارته عمدا كسلاح وقادها عمدا نحو الناس".ويأتي هذا في وقت أعلنت الشرطة الإنجليزية إصابة 134 شخصا، بينهم رُضّع وأطفال، بجروح عندما دهس دويل، الذي تفيد تقارير إعلامية بأنه جندي سابق في البحرية الملكية، حشدا في وسط مدينة ليفربول بسيارته.ويذكر أن فريق ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، فيما يخطط لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
اعترف مواطن بريطاني بالذنب في قضية دهس حشد خلال احتفال نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، في واقعة جرت في شهر مايو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أنه رغم مرور حوالي ستة أشهر كاملة على واقعة الدهس، وفي تطور جديد بالقضية، حيث نفى المواطن البريطاني بول دويل، في البداية التهم الـ31 الموجهة إليه.
وتشمل تلك التهم الإيذاء الجسدي العمد والمشاجرة والقيادة المتهورة، في وقت جرت الواقعة في 26 مايو/أيار الماضي وسط مدينة ليفربول الإنجليزية، والتي أدت إلى إصابة العشرات بمن فيهم رضع وأطفال.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول واقعة فردية وغير مرتبطة بالإرهاب
27 مايو, 00:01 GMT
وأوضحت صحيفة غربية، أنه في اليوم الثاني من محاكمته، انفجر بول دويل بالبكاء في قفص الاتهام وهو يدلي باعترافه بالذنب في كل تهمة، فيما يتوقع أن يتم النطق بالحكم على مدى يومين بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان القاضي أندرو ميناري قد أمر بالاستعداد لـ"عقوبة سجن طويلة نوعا ما"، حيث يتهم المواطن البريطاني بول دويل، ومن إحدى ضواحي المدينة الواقعة بشمال غربي إنجلترا، بدهس حشد كان يغادر موكب النصر في 26 مايو احتفالا بفوز ليفربول باللقب.
وكانت بعض الطرق في المنطقة قد أغلقت أمام حركة المرور الاعتيادية للسماح بمرور الموكب للاحتفال.
وفي جلسة تمهيدية في محكمة بمدينة ليفربول جرت في 30 مايو الماضي، أي بعد 4 أيام من الحادث، قال الادعاء إن دويل "استخدم سيارته عمدا كسلاح وقادها عمدا نحو الناس".
ويأتي هذا في وقت أعلنت الشرطة الإنجليزية إصابة 134 شخصا، بينهم رُضّع وأطفال، بجروح عندما دهس دويل، الذي تفيد تقارير إعلامية بأنه جندي سابق في البحرية الملكية، حشدا في وسط مدينة ليفربول بسيارته.
ويذكر أن فريق ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، فيما يخطط لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
