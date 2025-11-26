https://sarabic.ae/20251126/ماذا-في-مشاركة-تونس-في-القمة-السابعة-للاتحادين-الإفريقي-والأوروبي-1107515155.html

ماذا في مشاركة تونس بالقمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي؟

ماذا في مشاركة تونس بالقمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي؟

سبوتنيك عربي

تشارك تونس في القمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي المنعقدة في العاصمة الأنغولية لواندا، في لحظة إقليمية معقدة تتقاطع فيها رهانات الطاقة والهجرة والأمن... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T12:36+0000

2025-11-26T12:36+0000

2025-11-26T12:36+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg

وتمثل هذه المشاركة مناسبة لطرح رؤية تونسية في ملفات تتصدر الأجندة المشتركة بين القارتين، فيما تسعى الدبلوماسية التونسية إلى تأكيد موقعها في مسارات التعاون الأفريقي المتجدد.وبتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد، ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي، الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة التي تختتم اليوم في لواندا، تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف فعّال".وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بمرور 25 عاما على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، ما يجعلها محطة لتقييم ربع قرن من التعاون، والتفكير في مقاربات أكثر توازنا وابتكارا في مواجهة تحديات التنمية والأمن والهجرة.الهجرة تتصدر قائمة النقاشاتوخلال القمة، دعا وزير الخارجية محمد النفطي إلى بلورة مقاربة استراتيجية جديدة للعلاقات بين القارتين تستند إلى "الإنصاف والمسؤولية المشتركة"، مؤكدا أن الهجرة يجب أن تتحول إلى رافد للتنمية لا إلى مصدر توتر.وشدد على ضرورة تحيين أسس العمل المتعدد الأطراف وبناء الثقة، معتبرا أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب "شجاعة سياسية للقطع مع السياسات القديمة" واعتماد شراكات تضامنية تخدم السلم والأمن.ودعا النفطي إلى تسريع برامج التنقل القانوني والدائري، محذرا في المقابل من تأثير "هجرة الأدمغة" على دول المنشأ، واقترح إنشاء آليات مشتركة لدعم عودة الكفاءات وتعزيز الاستثمار في التعليم والتكوين.ويرى الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه القمة تأتي في سياق تراجع النفوذ الأوروبي في أفريقيا مقابل التوسع الصيني، ما يمنحها "نكهة خاصة" ويجعل ملفات التجارة والطاقة والهجرة أكثر حساسية، خصوصا مع حضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي قد تدفع، وفق تقديره، نحو اتفاقيات جديدة للحد من الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.وأضاف أن "التعامل التونسي مع أوروبا في ملف الهجرة ليس جديدا، وقد تكون هذه القمة فرصة لعرض رؤية تونسية أوسع للتعاون الأوروبي الإفريقي".كما اعتبر أن ميلوني ستستغل القمة لعرض نتائج "خطة ماتي" التي قدمتها لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2024، والتي أسهمت في تحسين صورة إيطاليا لدى عدد من الدول الأفريقية.الربط الكهربائي التونسي الإيطالي: مشروع طموح أم أولوية مؤجلة؟وفي ملف الطاقة، سعت تونس إلى تأكيد موقعها في مشاريع الانتقال الطاقي. إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع الطاقية الطموحة في تونس، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيمكن البلاد من خفض كلفة الإنتاج، وتسريع الانتقال الإيكولوجي، وخلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل.لكن الخبير في الطاقة غازي بن جميع اعتبر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن مشروع الربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا، رغم أهميته النظرية، "لن يكون فاعلا ما لم تنشئ تونس مشاريع مخصصة لتصدير الطاقة الشمسية نحو الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن هذا المشروع "ليس أولوية" بالنظر إلى ارتباط تونس حاليا بشبكات ربط مع ليبيا والجزائر، اللتين تعتبران المزودين الرئيسيين للطاقة.ويرى بن جميع أن جدوى المشروع الأوروبي التونسي ستتعزز فقط إذا تمكنت تونس من تطوير قدرات إنتاج الطاقة المتجددة بما يسمح بالتصدير الفعلي نحو أوروبا.الطاقات المتجددة والهيدروجين: رهانات تونس المستقبليةوفي سياق متصل، أوضح غازي بن جميع، أن تونس بإمكانها خلال هذه القمة الدفع نحو شراكات إفريقية وأوروبية جديدة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.وأكد أن "التحول الطاقي أصبح أولوية قصوى"، لافتا إلى أن العجز الطاقي بلغ مستويات "كارثية"، فيما لم يتجاوز الإنتاج المحلي 36 في المئة.وأضاف أن تراجع الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة مثّل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، ما يجعل الاستثمار في الطاقات المتجددة مسارا ضروريا وليس خيارا ظرفيا.وتسعى تونس إلى دخول سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، سواء عبر الإنتاج للاستهلاك المحلي أو للتصدير، بما ينسجم مع التوجهات الدولية لخفض الانبعاثات.وفي هذا الإطار، وقّعت تونس في يوليو/تموز الماضي، ست مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، شملت تسع شركات من ثماني دول أوروبية، بينها المجمع البريطاني المالطي "تونور"، والنرويجية "أكر هوريزونز"، والنمساوية "فاربوند".

https://sarabic.ae/20251126/الرئيس-التونسي-يستدعي-سفير-الاتحاد-الأوروبي-ويحتج-على-خرق-الأعراف-الدبلوماسية-1107503816.html

https://sarabic.ae/20251121/نائب-تونسي-سابق-لـسبوتنيك-مافيا-بيئية-وراء-تهريب-نفايات-نسيجية-خطرة-من-إيطاليا-إلى-تونس-1107379284.html

https://sarabic.ae/20251122/بملابس-سوداء-تونسيون-يخرجون-في-مسيرة-رفضا-للتضييق-على-الحريات-وللمطالبة-بإصلاحات-1107406498.html

https://sarabic.ae/20251119/تونس-الأطباء-الشبان-ينفذون-إضرابا-وطنيا-ويحتجون-أمام-البرلمان--1107299771.html

https://sarabic.ae/20251119/هل-يتبنى-البرلمان-التونسي-مبادرة-منع-منح-الجنسية-للمهاجرين-الأفارقة-جنوب-الصحراء-1107273590.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري