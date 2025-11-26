عربي
مسؤول إيراني يتحدث عن فوز ممداني: هذا ما يعنيه
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "انتخاب شخصية مسلمة شيعية معروفة بمواقفها المناهضة للكيان الصهيوني في مدينة مثل نيويورك يظهر تغيّراً جذرياً في الرأي العام الأمريكي، ويمثل رفضاً شعبياً واضحاً للسياسات الأميركية الراهنة الداعمة لإسرائيل".وأضاف لاريجاني أن "الدعم المتزايد والواسع الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من أحرار العالم، وخاصة في الغرب والولايات المتحدة، يؤكد انتصار جبهة المقاومة على المستوى الأخلاقي والشعبي".وأكد المسؤول الإيراني أن "الحديث عن استسلام أو انهيار جبهة المقاومة مجرد أوهام لن تتحقق أبداً"، مشيراً إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعه أهل غزة ومحور المقاومة في لبنان واليمن والعراق "أنتج حركة عالمية غير مسبوقة ضد الكيان الصهيوني الذي فقد شرعيته تماما".يذكر أن زهران ممداني قاد حملة انتخابية تتبنى سياسة لخفض تكلفة العيش في نيويورك، متهمًا ترامب بدعم الأثرياء على حساب باقي الأمريكيين، معتبرًا أن ذلك يخالف وعود الرئيس الحالي بتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين.وكان ممداني قد تعهد بالعمل مع ترامب لمصلحة الأمريكيين، لكنه أوضح أنه سيعلن عن أي خلاف بينهما إذا تعلق الأمر بمصلحة سكان نيويورك.وكان ترامب يدعم علنًا منافس ممداني لتولي منصب عمدة نيويورك، الذي لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي حصل عليه ممداني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، التي بلغ عددها نحو مليوني صوت.
زهران ممداني وزوجته الفنانة الأمريكية من أصل سوري راما دوجي
علق رئيس مجمّع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آية الله صادق أملي لاريجاني، على فوز المرشح الديمقراطي التقدمي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، معتبراً أن هذا الفوز يحمل دلالات سياسية عميقة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "انتخاب شخصية مسلمة شيعية معروفة بمواقفها المناهضة للكيان الصهيوني في مدينة مثل نيويورك يظهر تغيّراً جذرياً في الرأي العام الأمريكي، ويمثل رفضاً شعبياً واضحاً للسياسات الأميركية الراهنة الداعمة لإسرائيل".
وأضاف لاريجاني أن "الدعم المتزايد والواسع الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من أحرار العالم، وخاصة في الغرب والولايات المتحدة، يؤكد انتصار جبهة المقاومة على المستوى الأخلاقي والشعبي".
وأكد المسؤول الإيراني أن "الحديث عن استسلام أو انهيار جبهة المقاومة مجرد أوهام لن تتحقق أبداً"، مشيراً إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعه أهل غزة ومحور المقاومة في لبنان واليمن والعراق "أنتج حركة عالمية غير مسبوقة ضد الكيان الصهيوني الذي فقد شرعيته تماما".

وختم لاريجاني تصريحاته بالقول: "اغتيال قادة المقاومة في حزب الله وأنصار الله وحماس ليس انتصارا، بل دليل عجز. اليوم، الكيان الصهيوني الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية أصبح منبوذا عالميا، والشعوب الحرة توحدت ضده بصوت واحد مدو".

يذكر أن زهران ممداني قاد حملة انتخابية تتبنى سياسة لخفض تكلفة العيش في نيويورك، متهمًا ترامب بدعم الأثرياء على حساب باقي الأمريكيين، معتبرًا أن ذلك يخالف وعود الرئيس الحالي بتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين.
وكان ممداني قد تعهد بالعمل مع ترامب لمصلحة الأمريكيين، لكنه أوضح أنه سيعلن عن أي خلاف بينهما إذا تعلق الأمر بمصلحة سكان نيويورك.
وكان ترامب يدعم علنًا منافس ممداني لتولي منصب عمدة نيويورك، الذي لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي حصل عليه ممداني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، التي بلغ عددها نحو مليوني صوت.
