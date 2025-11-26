https://sarabic.ae/20251126/مسؤول-إيراني-يتحدث-عن-فوز-ممداني-هذا-ما-يعنيه-1107516100.html

مسؤول إيراني يتحدث عن فوز ممداني: هذا ما يعنيه

علق رئيس مجمّع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آية الله صادق أملي لاريجاني، على فوز المرشح الديمقراطي التقدمي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، معتبراً أن هذا...

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "انتخاب شخصية مسلمة شيعية معروفة بمواقفها المناهضة للكيان الصهيوني في مدينة مثل نيويورك يظهر تغيّراً جذرياً في الرأي العام الأمريكي، ويمثل رفضاً شعبياً واضحاً للسياسات الأميركية الراهنة الداعمة لإسرائيل".وأضاف لاريجاني أن "الدعم المتزايد والواسع الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من أحرار العالم، وخاصة في الغرب والولايات المتحدة، يؤكد انتصار جبهة المقاومة على المستوى الأخلاقي والشعبي".وأكد المسؤول الإيراني أن "الحديث عن استسلام أو انهيار جبهة المقاومة مجرد أوهام لن تتحقق أبداً"، مشيراً إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعه أهل غزة ومحور المقاومة في لبنان واليمن والعراق "أنتج حركة عالمية غير مسبوقة ضد الكيان الصهيوني الذي فقد شرعيته تماما".يذكر أن زهران ممداني قاد حملة انتخابية تتبنى سياسة لخفض تكلفة العيش في نيويورك، متهمًا ترامب بدعم الأثرياء على حساب باقي الأمريكيين، معتبرًا أن ذلك يخالف وعود الرئيس الحالي بتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين.وكان ممداني قد تعهد بالعمل مع ترامب لمصلحة الأمريكيين، لكنه أوضح أنه سيعلن عن أي خلاف بينهما إذا تعلق الأمر بمصلحة سكان نيويورك.وكان ترامب يدعم علنًا منافس ممداني لتولي منصب عمدة نيويورك، الذي لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي حصل عليه ممداني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، التي بلغ عددها نحو مليوني صوت.

