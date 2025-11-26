مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/مسؤول-ليبي-هناك-20-ألف-مهاجر-غير-شرعي-في-الجفرة-1107523046.html
مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة
مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، اللواء علي غيث، اليوم الأربعاء، تواجد 20 ألف مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية والعربية... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T18:06+0000
2025-11-26T18:06+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء علي غيث، بأنه تم اكتشاف إصابة أعداد من هؤلاء المهاجرين بأمراض معدية في الوقت الذي لا توجد بحوزتهم أي أوراق ثبوتية أو إجراءات قانونية.وأشار اللواء غيث إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية ضبط ونقل وترحيل ألفي مهاجر إلى مراكز الإيواء في مناطق الشاطئ وسبها وسرت في انتظار ترحيلهم لبلدانهم.ودعا المسؤول الليبي، المواطنين في المنطقة ممن يستخدمون العمالة الأجنبية في أي مجال كان سواء خدمي أو تجاري أو زراعي، ضرورة التوجه إلى مراكز التحليل لاجراء الكشوفات اللازمة لهم والإبلاغ عن أي حالات عقب الكشف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم حفاظا على صحة المواطنين الليبيين.وشدد اللواء علي غيث على أن عمليات حصر للمهاجرين ستجرى خلال الأيام القادمة بنظام الكفيل وبطاقات الحصر رغم أن منطقة الجفرة بوسط البلاد تعتبر منطقة عبور المهاجرين إلى مناطق الساحل الليبي في الشمال.في الوقت ذاته، وجه رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، الشكر إلى كافة الجهات الأمنية والعسكرية بمنطقة الجفرة والبوابات الأمنية والدوريات لدورهم الكبير في عمليات ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.سبق لفرع مدينة الجفرة تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html
https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d025a07c1b266c8026f9dc3b635c1c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة

18:06 GMT 26.11.2025
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Valeria Mongelli
تابعنا عبر
أكد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، اللواء علي غيث، اليوم الأربعاء، تواجد 20 ألف مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية والعربية في مناطق موزعة على مدينته.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء علي غيث، بأنه تم اكتشاف إصابة أعداد من هؤلاء المهاجرين بأمراض معدية في الوقت الذي لا توجد بحوزتهم أي أوراق ثبوتية أو إجراءات قانونية.
وأشار اللواء غيث إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية ضبط ونقل وترحيل ألفي مهاجر إلى مراكز الإيواء في مناطق الشاطئ وسبها وسرت في انتظار ترحيلهم لبلدانهم.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا
15 نوفمبر, 20:28 GMT
ودعا المسؤول الليبي، المواطنين في المنطقة ممن يستخدمون العمالة الأجنبية في أي مجال كان سواء خدمي أو تجاري أو زراعي، ضرورة التوجه إلى مراكز التحليل لاجراء الكشوفات اللازمة لهم والإبلاغ عن أي حالات عقب الكشف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم حفاظا على صحة المواطنين الليبيين.
وشدد اللواء علي غيث على أن عمليات حصر للمهاجرين ستجرى خلال الأيام القادمة بنظام الكفيل وبطاقات الحصر رغم أن منطقة الجفرة بوسط البلاد تعتبر منطقة عبور المهاجرين إلى مناطق الساحل الليبي في الشمال.
في الوقت ذاته، وجه رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، الشكر إلى كافة الجهات الأمنية والعسكرية بمنطقة الجفرة والبوابات الأمنية والدوريات لدورهم الكبير في عمليات ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
سبق لفرع مدينة الجفرة تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا
15 نوفمبر, 20:28 GMT
وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала