https://sarabic.ae/20251126/مسؤول-ليبي-هناك-20-ألف-مهاجر-غير-شرعي-في-الجفرة-1107523046.html

مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة

مسؤول ليبي: هناك 20 ألف مهاجر غير شرعي في الجفرة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، اللواء علي غيث، اليوم الأربعاء، تواجد 20 ألف مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية والعربية... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T18:06+0000

2025-11-26T18:06+0000

2025-11-26T18:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء علي غيث، بأنه تم اكتشاف إصابة أعداد من هؤلاء المهاجرين بأمراض معدية في الوقت الذي لا توجد بحوزتهم أي أوراق ثبوتية أو إجراءات قانونية.وأشار اللواء غيث إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية ضبط ونقل وترحيل ألفي مهاجر إلى مراكز الإيواء في مناطق الشاطئ وسبها وسرت في انتظار ترحيلهم لبلدانهم.ودعا المسؤول الليبي، المواطنين في المنطقة ممن يستخدمون العمالة الأجنبية في أي مجال كان سواء خدمي أو تجاري أو زراعي، ضرورة التوجه إلى مراكز التحليل لاجراء الكشوفات اللازمة لهم والإبلاغ عن أي حالات عقب الكشف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم حفاظا على صحة المواطنين الليبيين.وشدد اللواء علي غيث على أن عمليات حصر للمهاجرين ستجرى خلال الأيام القادمة بنظام الكفيل وبطاقات الحصر رغم أن منطقة الجفرة بوسط البلاد تعتبر منطقة عبور المهاجرين إلى مناطق الساحل الليبي في الشمال.في الوقت ذاته، وجه رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة الليبية، الشكر إلى كافة الجهات الأمنية والعسكرية بمنطقة الجفرة والبوابات الأمنية والدوريات لدورهم الكبير في عمليات ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.سبق لفرع مدينة الجفرة تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.

https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html

https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار