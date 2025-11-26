عربي
وزير الزراعة الإيراني: إيران تريد أن تصبح مركزا غذائيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع روسيا
وزير الزراعة الإيراني: إيران تريد أن تصبح مركزا غذائيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع روسيا
وزير الزراعة الإيراني: إيران تريد أن تصبح مركزا غذائيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع روسيا

17:29 GMT 26.11.2025
© Getty Images / Richard Newsteadألات زراعية
ألات زراعية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Richard Newstead
صرّح وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري غزالة، بأن إيران تخطط لأن تصبح مركزا غذائيا إقليميا، بما في ذلك من خلال التعاون مع روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله: "في ظل توافر ممرات النقل والبحار المفتوحة، يمكن لإيران أن تصبح مركزا لتبادل وتوريد المنتجات الغذائية إلى دول المنطقة، بينما تلبي أيضا بعض احتياجاتها من خلال التجارة مع روسيا".
وأضاف وزير الزراعة الإيراني أن إيران وروسيا توصلتا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/كانون الثاني 2025 إلى اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية وطورتا مذكرات مع وزارة الزراعة الروسية من شأنها تسهيل التجارة بين البلدين في قطاع الأغذية.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريوم
1 مايو, 12:59 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بعد توقيع الاتفاقية، نمت التجارة مع روسيا إلى درجة أنه يتم الآن تخزين كمية كبيرة من السلع اليومية، وكذلك أعلاف الماشية، في الموانئ الشمالية لبلدنا"، مشيرا إلى أن روسيا هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات.
ووصل وزير الزراعة الإيراني إلى موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
علماء روس يطورون صنفا من القمح
علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة
