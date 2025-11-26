https://sarabic.ae/20251126/وزير-الزراعة-الإيراني-إيران-تريد-أن-تصبح-مركزا-غذائيا-في-الشرق-الأوسط-بالتعاون-مع-روسيا-1107522165.html
وزير الزراعة الإيراني: إيران تريد أن تصبح مركزا غذائيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع روسيا
صرّح وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري غزالة، بأن إيران تخطط لأن تصبح مركزا غذائيا إقليميا، بما في ذلك من خلال التعاون مع روسيا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله: "في ظل توافر ممرات النقل والبحار المفتوحة، يمكن لإيران أن تصبح مركزا لتبادل وتوريد المنتجات الغذائية إلى دول المنطقة، بينما تلبي أيضا بعض احتياجاتها من خلال التجارة مع روسيا".وأضاف وزير الزراعة الإيراني أن إيران وروسيا توصلتا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/كانون الثاني 2025 إلى اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية وطورتا مذكرات مع وزارة الزراعة الروسية من شأنها تسهيل التجارة بين البلدين في قطاع الأغذية.وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بعد توقيع الاتفاقية، نمت التجارة مع روسيا إلى درجة أنه يتم الآن تخزين كمية كبيرة من السلع اليومية، وكذلك أعلاف الماشية، في الموانئ الشمالية لبلدنا"، مشيرا إلى أن روسيا هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات.ووصل وزير الزراعة الإيراني إلى موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
الأخبار
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله: "في ظل توافر ممرات النقل والبحار المفتوحة، يمكن لإيران أن تصبح مركزا لتبادل وتوريد المنتجات الغذائية إلى دول المنطقة، بينما تلبي أيضا بعض احتياجاتها من خلال التجارة مع روسيا".
وأضاف وزير الزراعة الإيراني أن إيران وروسيا توصلتا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/كانون الثاني 2025 إلى اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية وطورتا مذكرات مع وزارة الزراعة الروسية من شأنها تسهيل التجارة بين البلدين في قطاع الأغذية.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بعد توقيع الاتفاقية، نمت التجارة مع روسيا إلى درجة أنه يتم الآن تخزين كمية كبيرة من السلع اليومية، وكذلك أعلاف الماشية، في الموانئ الشمالية لبلدنا"، مشيرا إلى أن روسيا هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات.
ووصل وزير الزراعة الإيراني إلى موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".