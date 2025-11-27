https://sarabic.ae/20251127/إعلام-ترامب-يحث-رئيسة-وزراء-اليابان-على-عدم-استفزاز-الصين-بشأن-سيادة-تايوان-1107531379.html

إعلام: ترامب يحث رئيسة وزراء اليابان على عدم استفزاز الصين بشأن سيادة تايوان

إعلام: ترامب يحث رئيسة وزراء اليابان على عدم استفزاز الصين بشأن سيادة تايوان

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي هذا الأسبوع ونصحها بعدم استفزاز بكين بشأن مسألة...

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اتصال ترامب جاء بعد أن ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي المطالبة التاريخية للصين بالجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة لواشنطن وبكين في إدارة النظام العالمي.وذكرت الصحيفة أن نصيحة ترامب لتاكايشي كانت دقيقة ولم يمارس ضغوطًا عليها للتراجع عن تصريحاتها.وفي وقت سابق، واتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي في، رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمحاولة التدخل العسكري فيما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من نوفمبر قالت فيها ردا على سؤال في البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.وكانت تاكايشي قد صرحت في وقت سابق من نوفمبر بأن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان قد يبرر ردًا عسكريًا من اليابان، ما أثار أزمة دبلوماسية مع بكين.وامتد الخلاف الذي أعقب ذلك، وهو أكبر أزمة بين الصين واليابان منذ سنوات، إلى العلاقات التجارية والثقافية. وأثارت الصين القضية يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتعهدت بالدفاع عن نفسها.وفي ردها على الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، رفضت وزارة الخارجية اليابانية السبت اتهامات الصين ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وقالت إن التزام طوكيو بالسلام لم يتغير.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.

