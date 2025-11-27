عربي
إيران تعلق على إدراج أستراليا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية
إيران تعلق على إدراج أستراليا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، واعتبرته إجراء "مهينا وغير قانوني"... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
أستراليا
العالم
الحرس الثوري الإيراني
وقالت الوزارة في بيان لها، إن طهران تستنكر دعم بعض الساسة الأستراليين لما وصفته بـ"السياسات المضللة للكيان الإسرائيلي"، مؤكدة مسؤولية كانبيرا عن هذا القرار "غير المبرر"، بحسب وصفها.وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الخطوة الأسترالية تأتي استناداً إلى "مزاعم مختلقة" من أجهزة الأمن الإسرائيلية، رغم إعلان شرطة نيو ساوث ويلز في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عدم وجود أي دليل على تورط إيران في أعمال معادية للسامية داخل أستراليا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ورأت طهران أن التصنيف الأسترالي "تحرك سياسي خطير" يهدف ـ بحسب بيان الخارجية الإيرانية ـ إلى صرف الأنظار عن "الإبادة الجماعية في غزة"، ويعد "تواطئا" مع من تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مكانة الحرس الثوري كجزء من القوات المسلحة الرسمية ودوره في حماية سيادة البلاد ومكافحة الإرهاب، مشددة على أن "إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعة قواتها المسلحة ضد أي تصنيف عدائي".أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تقييمات استخبارية خلصت إلى ضلوعه في تدبير هجمات استهدفت اليهود داخل أستراليا، على حسب زعمها.وكانت أستراليا قد اتهمت طهران، في أغسطس/آب الماضي، بتدبير هجومين معاديين للسامية عبر إحراق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.كما منحت كانبيرا سفير إيران مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد دبلوماسي من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن:ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.
إيران
أخبار إيران
أستراليا
إيران تعلق على إدراج أستراليا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية

14:22 GMT 27.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، واعتبرته إجراء "مهينا وغير قانوني" يخالف الأعراف الدولية المتعلقة بسيادة الدول.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن طهران تستنكر دعم بعض الساسة الأستراليين لما وصفته بـ"السياسات المضللة للكيان الإسرائيلي"، مؤكدة مسؤولية كانبيرا عن هذا القرار "غير المبرر"، بحسب وصفها.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الخطوة الأسترالية تأتي استناداً إلى "مزاعم مختلقة" من أجهزة الأمن الإسرائيلية، رغم إعلان شرطة نيو ساوث ويلز في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عدم وجود أي دليل على تورط إيران في أعمال معادية للسامية داخل أستراليا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ورأت طهران أن التصنيف الأسترالي "تحرك سياسي خطير" يهدف ـ بحسب بيان الخارجية الإيرانية ـ إلى صرف الأنظار عن "الإبادة الجماعية في غزة"، ويعد "تواطئا" مع من تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 21 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
أستراليا تدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية
03:52 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مكانة الحرس الثوري كجزء من القوات المسلحة الرسمية ودوره في حماية سيادة البلاد ومكافحة الإرهاب، مشددة على أن "إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعة قواتها المسلحة ضد أي تصنيف عدائي".
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تقييمات استخبارية خلصت إلى ضلوعه في تدبير هجمات استهدفت اليهود داخل أستراليا، على حسب زعمها.
وكانت أستراليا قد اتهمت طهران، في أغسطس/آب الماضي، بتدبير هجومين معاديين للسامية عبر إحراق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.
كما منحت كانبيرا سفير إيران مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد دبلوماسي من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"إزالة إسرائيل"... الحرس الثوري الإيراني يكشف نتائج أي معركة مقبلة
11:15 GMT
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".
وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن:

"اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.
