https://sarabic.ae/20251127/إيران-تعلق-على-إدراج-أستراليا-للحرس-الثوري-في-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1107554629.html

إيران تعلق على إدراج أستراليا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية

إيران تعلق على إدراج أستراليا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، واعتبرته إجراء "مهينا وغير قانوني"... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T14:22+0000

2025-11-27T14:22+0000

2025-11-27T14:22+0000

إيران

أخبار إيران

أستراليا

العالم

الحرس الثوري الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:572:3252:2401_1920x0_80_0_0_9c51bca0476b4fb31a2b3f978e12e1c2.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طهران تستنكر دعم بعض الساسة الأستراليين لما وصفته بـ"السياسات المضللة للكيان الإسرائيلي"، مؤكدة مسؤولية كانبيرا عن هذا القرار "غير المبرر"، بحسب وصفها.وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الخطوة الأسترالية تأتي استناداً إلى "مزاعم مختلقة" من أجهزة الأمن الإسرائيلية، رغم إعلان شرطة نيو ساوث ويلز في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عدم وجود أي دليل على تورط إيران في أعمال معادية للسامية داخل أستراليا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ورأت طهران أن التصنيف الأسترالي "تحرك سياسي خطير" يهدف ـ بحسب بيان الخارجية الإيرانية ـ إلى صرف الأنظار عن "الإبادة الجماعية في غزة"، ويعد "تواطئا" مع من تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مكانة الحرس الثوري كجزء من القوات المسلحة الرسمية ودوره في حماية سيادة البلاد ومكافحة الإرهاب، مشددة على أن "إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعة قواتها المسلحة ضد أي تصنيف عدائي".أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تقييمات استخبارية خلصت إلى ضلوعه في تدبير هجمات استهدفت اليهود داخل أستراليا، على حسب زعمها.وكانت أستراليا قد اتهمت طهران، في أغسطس/آب الماضي، بتدبير هجومين معاديين للسامية عبر إحراق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.كما منحت كانبيرا سفير إيران مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد دبلوماسي من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن:ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.

https://sarabic.ae/20251127/-أستراليا-تدرج-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1107533176.html

https://sarabic.ae/20251127/إزالة-إسرائيل-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-نتائج-أي-معركة-مقبلة-1107547557.html

إيران

أخبار إيران

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أستراليا, العالم, الحرس الثوري الإيراني