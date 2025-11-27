https://sarabic.ae/20251127/البرهان-ينفي-تقديم-وثيقة-أمريكية-جديدة-للحكومة-السودانية-1107563095.html

البرهان ينفي تقديم وثيقة أمريكية جديدة للحكومة السودانية

البرهان ينفي تقديم وثيقة أمريكية جديدة للحكومة السودانية

سبوتنيك عربي

رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، بتوضيح وزير الدولة بالخارجية النرويجية والمبعوث النرويجي... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T17:20+0000

2025-11-27T17:20+0000

2025-11-27T17:20+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg

وأكد البرهان، خلال لقائه اليوم بمكتبه مع الوزير النرويجي بحضور وكيل الخارجية السوداني، معاوية عثمان خالد، تقديره لجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في دعم السلام في السودان.وجدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي ترحيبه بمواصلة الحكومة الأمريكية جهودها من أجل السلام، مشيرا إلى أن السودان تفهم التوضيحات الأمريكية بشأن عدم وجود أي ورقة جديدة تتعلق بالسلام في هذا الوقت، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".من جانبه، أكد المبعوث النرويجي التزام بلاده بالعمل مع الشركاء من أجل سودان موحد ومزدهر، مشددا على ضرورة الدخول في عملية سياسية شاملة والاستجابة لهدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات للمحتاجين.وأوضح أن اتفاق الهدنة يهدف لوقف مؤقت للأعمال العدائية وليس بديلا عن اتفاق وقف إطلاق النار أو الاتفاق السياسي، مشددا على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء السودان مع إبقاء معبر أدري مفتوحا.وأشار كرافك إلى أنه تابع مسألة الوثيقتين المفترض تقديمهما من أمريكا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لتوضيح الملابسات، مؤكدا أن المقترح الوحيد بشأن الهدنة هو المقترح المقدم قبل عدة أسابيع، وأنه سيتبعه عملية سياسية شاملة نحو سودان مستقر وموحد.وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن "الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".وتابع البرهان: "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".وأكد ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان، مشيرا إلى أن "الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والمليشيا، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251126/البرهان-الدعم-السريع-ميليشيا-تمردت-على-الدولة-وأشعلت-الحرب-في-السودان-1107504990.html

https://sarabic.ae/20251125/بعد-تصريحات-البرهان-الأخيرة-حول-السعوديةهل-باتت-الرياض-مفتاح-الحل-في-السودان؟-1107490457.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية