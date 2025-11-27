https://sarabic.ae/20251127/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-وتربط-تسليم-سلاحها-بحوار-وطني-1107547292.html

"حماس" تؤكد التزامها باتفاق غزة وتربط تسليم سلاحها بحوار وطني

اتهمت حركة حماس الفلسطينية الممارسات الإسرائيلية بشأن مسلحيها المحاصرين في مدينة رفح بالخرق الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخميس، بأن الحركة التزمت بشكل كامل بكل متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وأن إسرائيل هي من تعيق الدخول في المرحلة الثانية لهذا الاتفاق.وأوضح في تصريحات لقناة "العربية"، أن زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة تؤكد جدية الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء التحضير لها، مشددا على أن "سلاح الحركة يجب أن يحل ضمن الحوار الوطني والتشاور الداخلي الفلسطيني".وفي السياق نفسه، قدّمت إسرائيل عرضًا لحركة "حماس" عبر وسطاء، يقضي بخروج جميع مقاتلي الحركة المحاصرين داخل أنفاق رفح وتسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية.وبحسب المقترح، الذي أفادت به "القناة 12" الإسرائيلية، فإنه "سيتم احتجاز المقاتلين في السجون الإسرائيلية لفترة محددة قبل الإفراج عنهم وعودتهم إلى قطاع غزة، شرط إعلانهم نزع السلاح وعدم العودة لأي نشاط عسكري".وذكرت القناة أن "الوسطاء نقلوا العرض قبل أيام، إلا أن مقاتلي الحركة رفضوا الاستسلام". ونقلت عن مصدر إسرائيلي، قوله: "منحنا الإرهابيين في رفح خيار البقاء والإفراج عنهم، لكنهم لم يوافقوا حتى الآن، ويبدو أنهم اختاروا أن يصبحوا شهداء".في المقابل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

