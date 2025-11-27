https://sarabic.ae/20251127/خامنئي-إيران-تحتاج-إلى-التعبئة-أكثر-من-أي-دولة-في-ظل-الأطماع-الخارجية-1107564901.html
خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة في ظل الأطماع الخارجية
خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة في ظل الأطماع الخارجية
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، في كلمة له حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، وفي إشارة إلى "أسبوع التعبئة"، بأن "دولة مثل إيران تحتاج إلى
وشدد الخامنئي على أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل"، مؤكدا أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم"، وفق ما ذكرت قناة "مهر" للأنباء. ولفت إلى أن: "تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة وعنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وكبر"، متابعا: "ترون اليوم في شوارع الدول الغربية كيف تُطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين". وتابع: " إذا بقي الباسيج نشطا وحيًا فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان والاستكبار العالمي وستدعم المستضعفين في العالم". وفي إشارة إلى حرب ال 12 يوم ضد إسرائيل أكد المرشد الإيراني أنه "في حرب الـ12 يوماً هزم الشعب الإيراني الأمريكيين والصهاينة من دون أدنى شك".وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام 2025، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يوما".
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، في كلمة له حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، وفي إشارة إلى "أسبوع التعبئة"، بأن "دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية".
وشدد الخامنئي على أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل"، مؤكدا أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم"، وفق ما ذكرت قناة "مهر" للأنباء.
ولفت إلى أن: "تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة وعنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وكبر"، متابعا: "ترون اليوم في شوارع الدول الغربية كيف تُطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين".
وأضاف المرشد الإيراني: "اليوم الباسيج (الجيش الشعبي) ينتشر في كل البلاد والجيل الرابع منهم وصلوا الى مرحلة الاستعداد للحركة والسعي والعمل، مؤكدا: "إننا في كل عام يجب أن نمجد الباسيج أكثر من السابق ونقدس قوات التعبئة الشعبية وعلينا بين شبابنا ان نروّج لهم".
وتابع: " إذا بقي الباسيج نشطا وحيًا فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان والاستكبار العالمي وستدعم المستضعفين في العالم".
وفي إشارة إلى حرب ال 12 يوم ضد إسرائيل أكد المرشد الإيراني أنه "في حرب الـ12 يوماً هزم الشعب الإيراني الأمريكيين والصهاينة من دون أدنى شك".
وأكد الخامنئي أنه "لولا الولايات المتحدة لما استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب كل هذه الفظائع"، قائلا إن "تدخل الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوماً بعد يوم وفقدانها مكانتها".
وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام 2025، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يوما".