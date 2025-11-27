عربي
خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة في ظل الأطماع الخارجية
تابعنا عبر
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، في كلمة له حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، وفي إشارة إلى "أسبوع التعبئة"، بأن "دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية".
وشدد الخامنئي على أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل"، مؤكدا أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم"، وفق ما ذكرت قناة "مهر" للأنباء.
ولفت إلى أن: "تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة وعنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وكبر"، متابعا: "ترون اليوم في شوارع الدول الغربية كيف تُطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين".
وأضاف المرشد الإيراني: "اليوم الباسيج (الجيش الشعبي) ينتشر في كل البلاد والجيل الرابع منهم وصلوا الى مرحلة الاستعداد للحركة والسعي والعمل، مؤكدا: "إننا في كل عام يجب أن نمجد الباسيج أكثر من السابق ونقدس قوات التعبئة الشعبية وعلينا بين شبابنا ان نروّج لهم".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
خامنئي: البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد "ذريعة" لمهاجمة إيران
29 يوليو, 10:52 GMT
وتابع: " إذا بقي الباسيج نشطا وحيًا فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان والاستكبار العالمي وستدعم المستضعفين في العالم".
وفي إشارة إلى حرب ال 12 يوم ضد إسرائيل أكد المرشد الإيراني أنه "في حرب الـ12 يوماً هزم الشعب الإيراني الأمريكيين والصهاينة من دون أدنى شك".

وأكد الخامنئي أنه "لولا الولايات المتحدة لما استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب كل هذه الفظائع"، قائلا إن "تدخل الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوماً بعد يوم وفقدانها مكانتها".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية
1 يوليو, 16:56 GMT
وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام 2025، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".

محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
23 يونيو, 16:50 GMT
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يوما".
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
الخارجية الإيرانية: لا يوجد حاليا أي مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا
