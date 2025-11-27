https://sarabic.ae/20251127/خامنئي-إيران-تحتاج-إلى-التعبئة-أكثر-من-أي-دولة-في-ظل-الأطماع-الخارجية-1107564901.html

خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة في ظل الأطماع الخارجية

خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة في ظل الأطماع الخارجية

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، في كلمة له حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، وفي إشارة إلى "أسبوع التعبئة"، بأن "دولة مثل إيران تحتاج إلى... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T18:18+0000

2025-11-27T18:18+0000

2025-11-27T18:18+0000

أخبار إيران

العالم

خامنئي

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg

وشدد الخامنئي على أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل"، مؤكدا أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم"، وفق ما ذكرت قناة "مهر" للأنباء. ولفت إلى أن: "تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة وعنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وكبر"، متابعا: "ترون اليوم في شوارع الدول الغربية كيف تُطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين". وتابع: " إذا بقي الباسيج نشطا وحيًا فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان والاستكبار العالمي وستدعم المستضعفين في العالم". وفي إشارة إلى حرب ال 12 يوم ضد إسرائيل أكد المرشد الإيراني أنه "في حرب الـ12 يوماً هزم الشعب الإيراني الأمريكيين والصهاينة من دون أدنى شك".وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام 2025، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يوما".إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"الخارجية الإيرانية: لا يوجد حاليا أي مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا

https://sarabic.ae/20250729/خامنئي-البرنامج-النووي-وعمليات-التخصيب-مجرد-ذريعة-لمهاجمة-إيران-1103155292.html

https://sarabic.ae/20250701/إيران-تنتقد-دعم-أوروبا-لإسرائيل-وعدم-إدانتها-للاعتداء-على-منشآت-نووية-1102259799.html

https://sarabic.ae/20250623/إيران-تبدء-الرد-على-أمريكا-بضرب-قاعدة-العديد-في-قطر-وقواعد-أخرى-في-العراق-1101979630.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, خامنئي, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل