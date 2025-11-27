https://sarabic.ae/20251127/محافظ-طوباس-يكشف-لـ-سبوتنيك-عن-أهداف-إسرائيل-السياسية-من-عمليتها-العسكرية-شمالي-الضفة-1107549823.html

محافظ طوباس يكشف لـ "سبوتنيك" عن أهداف إسرائيل السياسية من عمليتها العسكرية شمالي الضفة

سبوتنيك عربي

أكد محافظ طوباس في الضفة الغربية، الدكتور أحمد الأسعد، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في المحافظة لا تزال مستمرة، واصفًا الوضع الميداني بالصعب للغاية، ومشيرًا... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن المحاولات كافة التي جرت لفتح الممرات الإنسانية باءت بالفشل رغم تدخل الصليب الأحمر الدولي، حيث يرفض الاحتلال تلبية أي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك المحاولات التي جرت لتنسيق فتح المخابز والصيدليات لمدة ساعتين يوميا فقط لقضاء حوائج الناس وتوفير حليب الأطفال.وفيما يتعلق بأهداف العملية العسكرية، أشار المحافظ إلى أن الذرائع الأمنية والعسكرية التي تسوقها إسرائيل ما هي إلا غطاء لتنفيذ عملية سياسية تهدف لتجسيد قانون الضم على أرض الواقع، مؤكداً أن الاحتلال لا يحتاج لمبررات لمواصلة عدوانه، مستدلاً بما يجري في قطاع غزة من استمرار استهداف المدنيين، رغم الحديث عن اتفاقات لوقف إطلاق النار.وبيّن الأسعد خطورة المخطط الاستيطاني الجديد، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت شق شارع استيطاني بطول 22 كيلومترا يلتهم بشكل مباشر 1042 دونما من أراضي طوباس، إلا أن الكارثة تكمن في أن هذا الشارع سيفصل ويعزل خلفه 180 ألف دونم، أي ما يعادل نصف مساحة المحافظة البالغة 410 كيلومترات مربعة، لتصبح تلك المساحات الشاسعة تحت الإجراءات الأمنية العسكرية الإسرائيلية المشددة.وأضاف المحافظ أن هذه التحركات الميدانية تتطابق مع تصريحات رئيس مجلس المستوطنات الذي أقر بوضوح بأن العملية العسكرية في طوباس ضرورية لاستكمال تنفيذ المخططات الاستيطانية في الأغوار الشمالية.وعن الوضع الإنساني، قال الأسعد إن أكثر من 70 ألف نسمة في المحافظة يعيشون حالياً داخل سجن كبير ويخضعون لحظر تجول إسرائيلي يمنعهم من الخروج لاقتناء أساسيات الحياة والأدوية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع.وشدد محافظ طوباس على أن ما يجري يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بحماية المدنيين تحت الاحتلال، منوها إلى أن إسرائيل لم تطبق أيا من هذه المبادئ، بل قامت باعتقال ثلاثة صحفيين رغم الحماية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية في مناطق النزاع والحروب.وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان في الضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه"، وفقا لوصف البيان.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

