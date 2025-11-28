https://sarabic.ae/20251128/إعلام--وزير-الخارجية-الأمريكي-يغيب-عن-اجتماع-الناتو-وسط-خلافات-حول-خطة-أوكرانيا-1107606804.html

إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا

إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، الجمعة، بأن من المتوقع أن يتخلّف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T23:15+0000

2025-11-28T23:15+0000

2025-11-28T23:22+0000

أخبار أوكرانيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر مطّلعة أن "غياب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين — الركيزة الأساسية للحلف — عن الاجتماع السنوي في ديسمبر يُعد أمراً نادراً للغاية، ويزداد استثنائيةً في وقت يُنتظر أن تتصدر فيه الدبلوماسية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا جدول الأعمال.وقال أشخاص مطّلعون على خطط سفر روبيو — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم — إنه لا يخطط حالياً لحضور الاجتماع المقرر عقده في بروكسل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأنه سيكلف نائبه كريستوفر لاندو بتمثيله.وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب حققت تقدماً داخل الناتو نتيجة الضغط الذي مارسته على الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه: وفي الأسبوع نفسه، وبينما يغيب روبيو عن اجتماعات الناتو، من المتوقع أن يتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو لبحث المسار الدبلوماسي المتعلق بأوكرانيا.وكان روبيو قد توجه نهاية الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني بشأن خطة لإنهاء الصراع، وهي الخطة التي انتقدها الحلفاء الأوروبيون، كما عقد الوزير اجتماعات في جنيف مع مستشاري الأمن القومي الأوروبيين.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن بعض منتقدي الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا، ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، "قد يخدمون مصالحهم" عبر إطالة أمد الصراع.وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، في البيت الأبيض: "هذه (الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية) تأتي من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه، أو من أولئك الذين يخدمون مصالحهم الخاصة. ربما لا يريدون انتهاء الحرب. ربما يستفيدون منها".ورفض البيت الأبيض الانتقادات الموجهة بشأن انحياز واشنطن لطرف دون آخر في أزمة أوكرانيا خلال مساعيها للحل بين الطرفين.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-البيلاروسي-عقب-محادثات-في-موسكو--1107470922.html

https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أوروبا-على-طاولة-المفاوضات-ضمن-خطة-ترامب-للسلام-1107548871.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الناتو