إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/إعلام--وزير-الخارجية-الأمريكي-يغيب-عن-اجتماع-الناتو-وسط-خلافات-حول-خطة-أوكرانيا-1107606804.html
إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا
إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، الجمعة، بأن من المتوقع أن يتخلّف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T23:15+0000
2025-11-28T23:22+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر مطّلعة أن "غياب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين — الركيزة الأساسية للحلف — عن الاجتماع السنوي في ديسمبر يُعد أمراً نادراً للغاية، ويزداد استثنائيةً في وقت يُنتظر أن تتصدر فيه الدبلوماسية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا جدول الأعمال.وقال أشخاص مطّلعون على خطط سفر روبيو — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم — إنه لا يخطط حالياً لحضور الاجتماع المقرر عقده في بروكسل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأنه سيكلف نائبه كريستوفر لاندو بتمثيله.وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب حققت تقدماً داخل الناتو نتيجة الضغط الذي مارسته على الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه: وفي الأسبوع نفسه، وبينما يغيب روبيو عن اجتماعات الناتو، من المتوقع أن يتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو لبحث المسار الدبلوماسي المتعلق بأوكرانيا.وكان روبيو قد توجه نهاية الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني بشأن خطة لإنهاء الصراع، وهي الخطة التي انتقدها الحلفاء الأوروبيون، كما عقد الوزير اجتماعات في جنيف مع مستشاري الأمن القومي الأوروبيين.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن بعض منتقدي الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا، ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، "قد يخدمون مصالحهم" عبر إطالة أمد الصراع.وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، في البيت الأبيض: "هذه (الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية) تأتي من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه، أو من أولئك الذين يخدمون مصالحهم الخاصة. ربما لا يريدون انتهاء الحرب. ربما يستفيدون منها".ورفض البيت الأبيض الانتقادات الموجهة بشأن انحياز واشنطن لطرف دون آخر في أزمة أوكرانيا خلال مساعيها للحل بين الطرفين.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-البيلاروسي-عقب-محادثات-في-موسكو--1107470922.html
https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أوروبا-على-طاولة-المفاوضات-ضمن-خطة-ترامب-للسلام-1107548871.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع الناتو وسط خلافات حول خطة أوكرانيا

23:15 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 23:22 GMT 28.11.2025)
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، الجمعة، بأن من المتوقع أن يتخلّف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل، رغم القلق المتزايد لدى الحلفاء بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر مطّلعة أن "غياب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين — الركيزة الأساسية للحلف — عن الاجتماع السنوي في ديسمبر يُعد أمراً نادراً للغاية، ويزداد استثنائيةً في وقت يُنتظر أن تتصدر فيه الدبلوماسية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا جدول الأعمال.
لافروف وريجينكوف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثاتهما في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
لافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
25 نوفمبر, 09:46 GMT
وقال أشخاص مطّلعون على خطط سفر روبيو — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم — إنه لا يخطط حالياً لحضور الاجتماع المقرر عقده في بروكسل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأنه سيكلف نائبه كريستوفر لاندو بتمثيله.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب حققت تقدماً داخل الناتو نتيجة الضغط الذي مارسته على الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه:
"لقد حضر الوزير روبيو عشرات الاجتماعات مع حلفاء الناتو، ومن غير الواقعي توقع حضوره كل اجتماع".
وفي الأسبوع نفسه، وبينما يغيب روبيو عن اجتماعات الناتو، من المتوقع أن يتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو لبحث المسار الدبلوماسي المتعلق بأوكرانيا.
وكان روبيو قد توجه نهاية الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني بشأن خطة لإنهاء الصراع، وهي الخطة التي انتقدها الحلفاء الأوروبيون، كما عقد الوزير اجتماعات في جنيف مع مستشاري الأمن القومي الأوروبيين.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن بعض منتقدي الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا، ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، "قد يخدمون مصالحهم" عبر إطالة أمد الصراع.
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، في البيت الأبيض: "هذه (الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية) تأتي من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه، أو من أولئك الذين يخدمون مصالحهم الخاصة. ربما لا يريدون انتهاء الحرب. ربما يستفيدون منها".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
أمس, 12:34 GMT
ورفض البيت الأبيض الانتقادات الموجهة بشأن انحياز واشنطن لطرف دون آخر في أزمة أوكرانيا خلال مساعيها للحل بين الطرفين.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала