https://sarabic.ae/20251128/الخارجية-الباكستانية-وقف-إطلاق-النار-مع-أفغانستان-ليس-صامدا-بالمعنى-المطلوب-1107599183.html

الخارجية الباكستانية: وقف إطلاق النار مع أفغانستان ليس صامدا بالمعنى المطلوب

الخارجية الباكستانية: وقف إطلاق النار مع أفغانستان ليس صامدا بالمعنى المطلوب

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن ما وصفته بـ "التهديدات من أفغانستان" لا تزال قائمة، وأن الهجمات الأخيرة في إسلام أباد تثبت ذلك، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T16:07+0000

2025-11-28T16:07+0000

2025-11-28T16:07+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

حركة طالبان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107599526_23:0:830:454_1920x0_80_0_0_784ce29b836cb5e0220669c2431dcc14.jpg

إسلام أباد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي ردا على سؤال سؤال من أحد الصحفيين خلال الإحاطة الأسبوعية، اليوم الجمعة: "دعوني أوضح أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان لا يعني وقفا تقليديا لإطلاق نار يطبق بعد حرب أو صراع بين دولتين متحاربتين".وأضاف: "يعني وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان أنه لن يكون هناك أي هجوم إرهابي من قِبل وكلاء إرهابيين برعاية أفغانية على الأراضي الباكستانية. وقد وقعت هجمات إرهابية كبيرة بعد وقف إطلاق النار هذا"، فق قوله.وتابع: "لذا، وبالتفسير بهذا المعنى، فإن وقف إطلاق النار غير صامد لأنه كان يهدف إلى وقف الهجمات الإرهابية داخل باكستان من قِبل حركة طالبان باكستان والمواطنين الأفغان الذين يستخدمون الأراضي الأفغانية"، مضيفا: "لذا، إذا كان مواطنون أفغان يهاجمون، كما فعلوا في إسلام آباد وغيرها، فلا يمكننا التفاؤل كثيرا بشأن وقف إطلاق النار، والذي على أي حال ذكرته، ليس وقف إطلاق النار التقليدي بين الدولتين، بل يفهم في سياق الهجمات الإرهابية القادمة من أفغانستان".ويأتي ذلك بعد أن اتهمت أفغانستان، قبل أيام، جارتها باكستان باستهداف عدة مناطق داخل الأراضي الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 9 أطفال وامرأة واحدة، بحسب الحكومة الأفغانية، كما توعدت بالرد في الوقت المناسب.وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد وساطة قطرية تركية بعد أيام من الاشتباكات الحدودية بين البلدين.وقد فشلت جولات المحادثات فيما بعد في التوصل لاتفاق دائم بين البلدين، حيث يتهم كل منهما الآخر بالتعنت ووضع شروط غير منطقية في المحادثات.

https://sarabic.ae/20251113/باكستان-هويات-منفذي-الهجوم-على-كلية-وانا-العسكرية-تثبت-ارتباطهم-بقواعد-في-أفغانستان-1107090962.html

https://sarabic.ae/20251125/باكستان-تنفي-غارات-على-المدنيين-في-أفغانستان-بعد-تهديد-طالبان-بالرد-1107477848.html

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, حركة طالبان