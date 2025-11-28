https://sarabic.ae/20251128/الخارجية-الباكستانية-وقف-إطلاق-النار-مع-أفغانستان-ليس-صامدا-بالمعنى-المطلوب-1107599183.html
الخارجية الباكستانية: وقف إطلاق النار مع أفغانستان ليس صامدا بالمعنى المطلوب
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن ما وصفته بـ "التهديدات من أفغانستان" لا تزال قائمة، وأن الهجمات الأخيرة في إسلام أباد تثبت ذلك، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107599526_23:0:830:454_1920x0_80_0_0_784ce29b836cb5e0220669c2431dcc14.jpg
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن ما وصفته بـ "التهديدات من أفغانستان" لا تزال قائمة، وأن الهجمات الأخيرة في إسلام أباد تثبت ذلك، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار بين الدولتين لا يعتبر صامدا بالمعنى المطلوب.
إسلام أباد - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي ردا على سؤال سؤال من أحد الصحفيين خلال الإحاطة الأسبوعية، اليوم الجمعة: "دعوني أوضح أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان لا يعني وقفا تقليديا لإطلاق نار يطبق بعد حرب أو صراع بين دولتين متحاربتين".
وأضاف: "يعني وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان أنه لن يكون هناك أي هجوم إرهابي من قِبل وكلاء إرهابيين برعاية أفغانية على الأراضي الباكستانية. وقد وقعت هجمات إرهابية كبيرة بعد وقف إطلاق النار هذا"، فق قوله.
وتابع: "لذا، وبالتفسير بهذا المعنى، فإن وقف إطلاق النار غير صامد لأنه كان يهدف إلى وقف الهجمات الإرهابية داخل باكستان من قِبل حركة طالبان باكستان والمواطنين الأفغان الذين يستخدمون الأراضي الأفغانية"، مضيفا: "لذا، إذا كان مواطنون أفغان يهاجمون، كما فعلوا في إسلام آباد وغيرها، فلا يمكننا التفاؤل كثيرا بشأن وقف إطلاق النار، والذي على أي حال ذكرته، ليس وقف إطلاق النار التقليدي بين الدولتين، بل يفهم في سياق الهجمات
الإرهابية القادمة من أفغانستان".
وأردف: "فيما يتعلق بالتهديد الذي ذكرته من أفغانستان، تظل قواتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى. وجاهزيتنا العسكرية قوية. وسيتم التعامل مع التحديات الأمنية التي نواجهها بالجدية التي تستحقها".
ويأتي ذلك بعد أن اتهمت أفغانستان
، قبل أيام، جارتها باكستان باستهداف عدة مناطق داخل الأراضي الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 9 أطفال وامرأة واحدة، بحسب الحكومة الأفغانية، كما توعدت بالرد في الوقت المناسب.
وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد وساطة قطرية تركية بعد أيام من الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقد فشلت جولات المحادثات فيما بعد في التوصل لاتفاق دائم بين البلدين، حيث يتهم كل منهما الآخر بالتعنت ووضع شروط غير منطقية في المحادثات.