المغرب يطارد نجوم "تيك توك"... خطوة هي الأوسع ضد المؤثرين في البلاد
وأوضحت صحيفة "هسبريس"، مساء الخميس، أن النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء المغربية وضعت نجمة "تيك توك" المعروفة "س.بنجلون"، الملقبة بصاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.وأحال وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع في الدار البيضاء، "س بنجلون"، المعنية بالأمر على السجن المحلي المعروف باسم "عكاشة"، حيث أفادت الصحيفة بأنه جرت متابعة المذكورة بتهمة التشهير بناء على شكاية تقدم بها طليقها السابق أمام النيابة العامة، لتتم إحالتها على جلسة المحاكمة.ويشار إلى أن "س بنجلون" أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بكونها صاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"، بعدما تحدثت عبر فيديوهات حول حياتها الشخصية وخلافاتها مع طليقها حول الممتلكات والأموال والأبناء.وكانت محكمة الأسرة المغربية قضت بأداء طليق "س بنجلون" مبلغ 720.000 درهم، موزعة بين 700.000 درهم كمبلغ لنفقة المتعة ومبلغ 20000 كنفقة لسكن المتعة.وفي خطوة هي الأوسع ضد المؤثرين في البلاد، شملت القائمة، أبرز نجوم "تيك توك" حيث أوقفتهم النيابة العامة: المؤثّر واسع الشهرة المعروف بـ"مولينكس"، وإلياس المالكي، وآدم بنشقرون ووالدته، حيث تواجه والدة آدم بنشقرون، تهما ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد، والاستغلال الجنسي عبر الحدود، وبث محتوى مُضر بالقيم الأخلاقية.في حين قرر وكيل الملك متابعة نجم البث المباشر إلياس المالكي، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والسب والقذف، والتحريض على التمييز والكراهية.وقد أشعل هذا التحرك المفاجئ من قبل السلطات المغربية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بين من اعتبره بداية لوضع حد لـ"الفوضى الرقمية" التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وبين من عبروا عن غضبهم معتبرين الأمر "ضربا في حرية التعبير".وجاءت حملة الاعتقالات التي شنها القضاء المغربي بعد عدد من البلاغات التي تقدّم بها فاعلون حقوقيون ومدنيون مغاربة في البلاد، مما زاد من تعقيد وضع المتابعين قانونيا.ويشار إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، بهدف ضبط سلوكيات الفضاء الرقمي، وحماية حقوق الأفراد، وضمان احترام كرامتهم في هذا العصر الرقمي المتسارع.
تواصل السلطات المغربية حملة اعتقالات تستهدف عددا من مشاهير منصة "تيك توك"، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر محتوى "خادش للحياء والتشهير والترويج للمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر".
وأوضحت صحيفة "هسبريس"، مساء الخميس، أن النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء المغربية وضعت نجمة "تيك توك" المعروفة "س.بنجلون"، الملقبة بصاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وأحال وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع في الدار البيضاء، "س بنجلون"، المعنية بالأمر على السجن المحلي المعروف باسم "عكاشة"، حيث أفادت الصحيفة بأنه جرت متابعة المذكورة بتهمة التشهير بناء على شكاية تقدم بها طليقها السابق أمام النيابة العامة، لتتم إحالتها على جلسة المحاكمة.
ويشار إلى أن "س بنجلون" أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بكونها صاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"، بعدما تحدثت عبر فيديوهات حول حياتها الشخصية وخلافاتها مع طليقها حول الممتلكات والأموال والأبناء.
وكانت محكمة الأسرة المغربية قضت بأداء طليق "س بنجلون" مبلغ 720.000 درهم، موزعة بين 700.000 درهم كمبلغ لنفقة المتعة ومبلغ 20000 كنفقة لسكن المتعة.
وفي خطوة هي الأوسع ضد المؤثرين في البلاد، شملت القائمة، أبرز نجوم "تيك توك" حيث أوقفتهم النيابة العامة: المؤثّر واسع الشهرة المعروف بـ"مولينكس"، وإلياس المالكي، وآدم بنشقرون ووالدته، حيث تواجه والدة آدم بنشقرون، تهما ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد، والاستغلال الجنسي عبر الحدود، وبث محتوى مُضر بالقيم الأخلاقية.
في حين قرر وكيل الملك متابعة نجم البث المباشر إلياس المالكي، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والسب والقذف، والتحريض على التمييز والكراهية.
وقد أشعل هذا التحرك المفاجئ من قبل السلطات المغربية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بين من اعتبره بداية لوضع حد لـ"الفوضى الرقمية" التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وبين من عبروا عن غضبهم معتبرين الأمر "ضربا في حرية التعبير".
وجاءت حملة الاعتقالات التي شنها القضاء المغربي بعد عدد من البلاغات التي تقدّم بها فاعلون حقوقيون ومدنيون مغاربة في البلاد، مما زاد من تعقيد وضع المتابعين قانونيا.
ويشار إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، بهدف ضبط سلوكيات الفضاء الرقمي، وحماية حقوق الأفراد، وضمان احترام كرامتهم في هذا العصر الرقمي المتسارع.
