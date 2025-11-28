قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو
أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اللواء محفوظ بن مداح، أمس الخميس، على مراسم تفتيش قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" رقم المتن 807، في القاعدة البحرية الجزائرية التابعة للناحية العسكرية الأولى.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن "هذا النشاط يندرج ضمن برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري–التونسي لعام 2025".
"ومن المقرر أن يشارك قائد القوات البحرية في التمرين البحري المشترك "المرجان 2025"، الذي تنظمه البحرية الجزائرية بالتعاون مع جيش البحر التونسي، خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر 2025 في المنطقة البحرية شمالي تونس".
وأردفت الوزارة: "يهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر".
وأشارت إلى أن هذا التمرين يركز على "تطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يمثل التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر".
وتمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم.
تجدر الإشارة، أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقّعت الجزائر وتونس، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.