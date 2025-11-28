قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/قاذف-الصواريخ-الجزائري-رايس-حسان-بريبار-يظهر-في-تفتيش-عسكري-فيديو-1107588211.html
قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو
قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو
سبوتنيك عربي
أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اللواء محفوظ بن مداح، أمس الخميس، على مراسم تفتيش قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" رقم المتن 807، في القاعدة البحرية... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T12:41+0000
2025-11-28T12:41+0000
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107588055_33:0:593:315_1920x0_80_0_0_fdf6e6e691238887c53f5607c91652fa.jpg
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن "هذا النشاط يندرج ضمن برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري–التونسي لعام 2025".وأردفت الوزارة: "يهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر".وتمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم.تجدر الإشارة، أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقّعت الجزائر وتونس، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.
https://sarabic.ae/20251008/اتفاقية-دفاعية-بين-تونس-والجزائر-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1105750770.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107588055_103:0:523:315_1920x0_80_0_0_20ac7b6420fa0dd1835fb6c21959b084.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي

قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو

12:41 GMT 28.11.2025
© Photo / xقاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بيبار" يظهر في تفتيش عسكري
قاذف الصواريخ الجزائري رايس حسان بيبار يظهر في تفتيش عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اللواء محفوظ بن مداح، أمس الخميس، على مراسم تفتيش قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" رقم المتن 807، في القاعدة البحرية الجزائرية التابعة للناحية العسكرية الأولى.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن "هذا النشاط يندرج ضمن برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري–التونسي لعام 2025".

"ومن المقرر أن يشارك قائد القوات البحرية في التمرين البحري المشترك "المرجان 2025"، الذي تنظمه البحرية الجزائرية بالتعاون مع جيش البحر التونسي، خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر 2025 في المنطقة البحرية شمالي تونس".

وأردفت الوزارة: "يهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر".

وأشارت إلى أن هذا التمرين يركز على "تطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يمثل التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر".

الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
8 أكتوبر, 09:42 GMT
وتمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم.
تجدر الإشارة، أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقّعت الجزائر وتونس، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала