قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو

أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اللواء محفوظ بن مداح، أمس الخميس، على مراسم تفتيش قاذف الصواريخ "رايس حسان بربيار" رقم المتن 807، في القاعدة البحرية... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن "هذا النشاط يندرج ضمن برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري–التونسي لعام 2025".وأردفت الوزارة: "يهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر".وتمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم.تجدر الإشارة، أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقّعت الجزائر وتونس، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.

