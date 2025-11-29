https://sarabic.ae/20251129/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-تفجير-خط-غاز-تحت-إشراف-استخبارات-كييف-في-مقاطعة-موسكو-1107610921.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تفجير خط غاز تحت إشراف استخبارات كييف في مقاطعة موسكو
أجهض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة تفجير، برعاية الاستخبارات الأوكرانية، كانت تستهدف خط أنابيب غاز في منطقة سربوخوف بمقاطعة موسكو. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وأعلن الجهاز في بيان، اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب غاز رئيسي في مقاطعة موسكو".وحسب بيان للجهاز، "في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اشترى مواطن روسي، بناءً على تعليمات أوكرانية، سيارة ومثقبا كهربائيًا، ثم استخدم إحداثيات حول الموقع لاستخراج عبوات ناسفة محلية الصنع من مخبأ".كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أول أمس الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.
https://sarabic.ae/20251120/إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-في-وزارة-الدفاع-الروسية-باستخدام-سموم-بريطانية--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1107311131.html
وأعلن الجهاز في بيان، اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب غاز رئيسي في مقاطعة موسكو".
وأردف الجهاز: أُلقي القبض على مواطن روسي، من مواليد عام 1969، متلبسًا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة ليلًا"، في منطقة سربوخوف.
وحسب بيان للجهاز، "في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اشترى مواطن روسي، بناءً على تعليمات أوكرانية، سيارة ومثقبا كهربائيًا، ثم استخدم إحداثيات حول الموقع لاستخراج عبوات ناسفة محلية الصنع من مخبأ".
وبناءً على طلب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كان مقررا أن يحفر المنفذ حفرة في الأرض فوق خط أنابيب الغاز، ثم يُفعّل ويزرع عبوة ناسفة. وبعد إتمام المهمة، كما كان من المخطط أن يسافر إلى الخارج ويعود إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة، بحسب ما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أول أمس الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية
في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.