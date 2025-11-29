عربي
https://sarabic.ae/20251129/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-تفجير-خط-غاز-تحت-إشراف-استخبارات-كييف-في-مقاطعة-موسكو-1107610921.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تفجير خط غاز تحت إشراف استخبارات كييف في مقاطعة موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تفجير خط غاز تحت إشراف استخبارات كييف في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أجهض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة تفجير، برعاية الاستخبارات الأوكرانية، كانت تستهدف خط أنابيب غاز في منطقة سربوخوف بمقاطعة موسكو. 29.11.2025
2025-11-29T07:50+0000
2025-11-29T07:50+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050274618_0:15:1261:724_1920x0_80_0_0_7ea4777ef54ed610f3ddfead51783f61.jpg
وأعلن الجهاز في بيان، اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب غاز رئيسي في مقاطعة موسكو".وحسب بيان للجهاز، "في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اشترى مواطن روسي، بناءً على تعليمات أوكرانية، سيارة ومثقبا كهربائيًا، ثم استخدم إحداثيات حول الموقع لاستخراج عبوات ناسفة محلية الصنع من مخبأ".كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أول أمس الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
https://sarabic.ae/20251120/إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-في-وزارة-الدفاع-الروسية-باستخدام-سموم-بريطانية--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1107311131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050274618_139:0:1123:738_1920x0_80_0_0_dfaba4041b9f24bfb61b960e402c9be1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تفجير خط غاز تحت إشراف استخبارات كييف في مقاطعة موسكو

07:50 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021
جهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجهض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة تفجير، برعاية الاستخبارات الأوكرانية، كانت تستهدف خط أنابيب غاز في منطقة سربوخوف بمقاطعة موسكو.
وأعلن الجهاز في بيان، اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب غاز رئيسي في مقاطعة موسكو".
وأردف الجهاز: أُلقي القبض على مواطن روسي، من مواليد عام 1969، متلبسًا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة ليلًا"، في منطقة سربوخوف.
وحسب بيان للجهاز، "في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اشترى مواطن روسي، بناءً على تعليمات أوكرانية، سيارة ومثقبا كهربائيًا، ثم استخدم إحداثيات حول الموقع لاستخراج عبوات ناسفة محلية الصنع من مخبأ".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
20 نوفمبر, 05:28 GMT
وبناءً على طلب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كان مقررا أن يحفر المنفذ حفرة في الأرض فوق خط أنابيب الغاز، ثم يُفعّل ويزرع عبوة ناسفة. وبعد إتمام المهمة، كما كان من المخطط أن يسافر إلى الخارج ويعود إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة، بحسب ما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أول أمس الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
