سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل
سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، ندوةً ثقافية في الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والمفكر اللبناني سماح إدريس، حملت عنوان: "سماح إدريس… ثقافة
وشهدت الندوة، التي نُظّمت في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا، حضورًا لافتًا لعدد من الكُتّاب والصحافيين والباحثين والناشطين في قضايا الثقافة والمقاومة، إضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، وقد تخلّل اللقاء كلمات ألقاها الأسير المحرر جورج عبدالله و النائب السابق نجاح واكيم، تناولت إرثه الفكري والنضالي، ودوره في الدفاع عن اللغة العربية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال عمله الطويل في مجلة الآداب ومشاركته في تأسيس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.كما عُرض خلال الندوة عددٌ من مقتطفات كتاباته، إلى جانب شهادات شخصية تعكس أثره الإنساني والفكري على المحيطين به وعلى المشهد الثقافي عمومًا.يذكر أن سماح إدريس، الذي وُلد عام 1961، رحل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2021، بعد مسيرة حافلة في الكتابة، والترجمة، والعمل الثقافي، والدفاع عن القضايا العادلة. وقد بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكًا بفكرته الأساسية: أن الثقافة فعل مقاومة، وأن الكلمة قادرة على مواجهة الظلم وصناعة الوعي.
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، ندوةً ثقافية في الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والمفكر اللبناني سماح إدريس، حملت عنوان: "سماح إدريس… ثقافة تقاوم، ووعد لا ينكسر حتى التحرير".
وشهدت الندوة، التي نُظّمت في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا، حضورًا لافتًا لعدد من الكُتّاب والصحافيين والباحثين والناشطين في قضايا الثقافة والمقاومة، إضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، وقد تخلّل اللقاء كلمات ألقاها الأسير المحرر جورج عبدالله و النائب السابق نجاح واكيم، تناولت إرثه الفكري والنضالي، ودوره في الدفاع عن اللغة العربية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال عمله الطويل في مجلة الآداب ومشاركته في تأسيس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.
المتحدّثون أجمعوا على أن سماح إدريس لم يكن مجرّد محرّر أو كاتب، بل كان أحد أبرز الأصوات التي رسّخت مفهوم "المثقف الملتزم" في الحياة الثقافية اللبنانية والعربية، معتبرين أن مشروعه الفكري ما زال حاضرًا ومؤثرًا رغم رحيله.
كما عُرض خلال الندوة عددٌ من مقتطفات كتاباته، إلى جانب شهادات شخصية تعكس أثره الإنساني والفكري على المحيطين به وعلى المشهد الثقافي عمومًا.
وبهذا، تُجدّد الندوة التذكارية في دار السفير حضورَ سماح إدريس في الذاكرة الثقافية اللبنانية، وتؤكد استمرار تأثيره في معارك الوعي، وفي الدفاع عن الحرية والكرامة والحق.
يذكر أن سماح إدريس، الذي وُلد عام 1961، رحل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2021، بعد مسيرة حافلة في الكتابة، والترجمة، والعمل الثقافي، والدفاع عن القضايا العادلة. وقد بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكًا بفكرته الأساسية: أن الثقافة فعل مقاومة، وأن الكلمة قادرة على مواجهة الظلم وصناعة الوعي.