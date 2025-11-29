https://sarabic.ae/20251129/سماح-إدريس-وعد-لم-ينكسر-رغم-الرحيل-1107615607.html

سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل

سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل

سبوتنيك عربي

أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، ندوةً ثقافية في الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والمفكر اللبناني سماح إدريس، حملت عنوان: "سماح إدريس… ثقافة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T12:30+0000

2025-11-29T12:30+0000

2025-11-29T12:30+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615121_13:0:1810:1011_1920x0_80_0_0_c07657f21b24cf5a2444942e26597bf7.png

وشهدت الندوة، التي نُظّمت في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا، حضورًا لافتًا لعدد من الكُتّاب والصحافيين والباحثين والناشطين في قضايا الثقافة والمقاومة، إضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، وقد تخلّل اللقاء كلمات ألقاها الأسير المحرر جورج عبدالله و النائب السابق نجاح واكيم، تناولت إرثه الفكري والنضالي، ودوره في الدفاع عن اللغة العربية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال عمله الطويل في مجلة الآداب ومشاركته في تأسيس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.كما عُرض خلال الندوة عددٌ من مقتطفات كتاباته، إلى جانب شهادات شخصية تعكس أثره الإنساني والفكري على المحيطين به وعلى المشهد الثقافي عمومًا.يذكر أن سماح إدريس، الذي وُلد عام 1961، رحل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2021، بعد مسيرة حافلة في الكتابة، والترجمة، والعمل الثقافي، والدفاع عن القضايا العادلة. وقد بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكًا بفكرته الأساسية: أن الثقافة فعل مقاومة، وأن الكلمة قادرة على مواجهة الظلم وصناعة الوعي.نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة

https://sarabic.ae/20251129/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-بابا-الفاتيكان-قبيل-وصوله-إلى-لبنان-1107614525.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, أخبار لبنان