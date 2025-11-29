سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل
سماح إدريس… وعد لم ينكسر رغم الرحيل
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، ندوةً ثقافية في الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والمفكر اللبناني سماح إدريس، حملت عنوان: "سماح إدريس… ثقافة...
وشهدت الندوة، التي نُظّمت في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا، حضورًا لافتًا لعدد من الكُتّاب والصحافيين والباحثين والناشطين في قضايا الثقافة والمقاومة، إضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، وقد تخلّل اللقاء كلمات ألقاها الأسير المحرر جورج عبدالله و النائب السابق نجاح واكيم، تناولت إرثه الفكري والنضالي، ودوره في الدفاع عن اللغة العربية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال عمله الطويل في مجلة الآداب ومشاركته في تأسيس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.كما عُرض خلال الندوة عددٌ من مقتطفات كتاباته، إلى جانب شهادات شخصية تعكس أثره الإنساني والفكري على المحيطين به وعلى المشهد الثقافي عمومًا.يذكر أن سماح إدريس، الذي وُلد عام 1961، رحل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2021، بعد مسيرة حافلة في الكتابة، والترجمة، والعمل الثقافي، والدفاع عن القضايا العادلة. وقد بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكًا بفكرته الأساسية: أن الثقافة فعل مقاومة، وأن الكلمة قادرة على مواجهة الظلم وصناعة الوعي.نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة
حصري
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الجمعة، ندوةً ثقافية في الذكرى السنوية لرحيل الكاتب والمفكر اللبناني سماح إدريس، حملت عنوان: "سماح إدريس… ثقافة تقاوم، ووعد لا ينكسر حتى التحرير".
وشهدت الندوة، التي نُظّمت في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمرا، حضورًا لافتًا لعدد من الكُتّاب والصحافيين والباحثين والناشطين في قضايا الثقافة والمقاومة، إضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، وقد تخلّل اللقاء كلمات ألقاها الأسير المحرر جورج عبدالله و النائب السابق نجاح واكيم، تناولت إرثه الفكري والنضالي، ودوره في الدفاع عن اللغة العربية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال عمله الطويل في مجلة الآداب ومشاركته في تأسيس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان.
المتحدّثون أجمعوا على أن سماح إدريس لم يكن مجرّد محرّر أو كاتب، بل كان أحد أبرز الأصوات التي رسّخت مفهوم "المثقف الملتزم" في الحياة الثقافية اللبنانية والعربية، معتبرين أن مشروعه الفكري ما زال حاضرًا ومؤثرًا رغم رحيله.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
11:40 GMT
كما عُرض خلال الندوة عددٌ من مقتطفات كتاباته، إلى جانب شهادات شخصية تعكس أثره الإنساني والفكري على المحيطين به وعلى المشهد الثقافي عمومًا.
وبهذا، تُجدّد الندوة التذكارية في دار السفير حضورَ سماح إدريس في الذاكرة الثقافية اللبنانية، وتؤكد استمرار تأثيره في معارك الوعي، وفي الدفاع عن الحرية والكرامة والحق.
يذكر أن سماح إدريس، الذي وُلد عام 1961، رحل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2021، بعد مسيرة حافلة في الكتابة، والترجمة، والعمل الثقافي، والدفاع عن القضايا العادلة. وقد بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكًا بفكرته الأساسية: أن الثقافة فعل مقاومة، وأن الكلمة قادرة على مواجهة الظلم وصناعة الوعي.
نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق
"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة
