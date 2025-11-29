عربي
عائلة مطلق النار في واشنطن تفجر مفاجأة حول تاريخ ابنهم
13:33 GMT 29.11.2025
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن السلطات الأمريكية أجرت مقابلات مع زوجة الأفغاني رحمن الله لاكانوال، الذي أطلق النار على عناصر الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وأبنائه الخمسة وآخرين.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، عن مصادر قولها إن أفراد عائلة المشتبه به، أكدوا أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أو ما يعرف اختصارا بـ"PTSD" والذي قالوا إنه ناجم عن القتال الذي خاضه في أفغانستان.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
00:59 GMT
ويشار إلى أن رحمن الله لاكانوال قاتل في "الوحدة صفر" التابعة للقوات الخاصة الأفغانية، والتي ترعاها وتدربها وكالة المخابرات المركزية "CIA"، كما أنه كان من بين أكثر من 190 ألف أفغاني سمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من أفغانستان، بموجب برامج مصممة لإعادة توطين أولئك الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.
وأوضحت أن "لاكانوال خضع لجولات عدة من التدقيق - بدأت حوالي عام 2011 من قبل وكالة المخابرات المركزية عندما بدأ العمل مع الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات وانتهت في وقت سابق من هذا العام عندما وافقت إدارة ترامب على منحه اللجوء الدائم في الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أنه "في عام 2021، كان لاكانوال جزءا من مجموعة ذات أولوية تم إجلاؤها من كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، ونظرا لعمله لصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمته في وحدة مكافحة الإرهاب الأفغانية النخبة، فقد اعتبر لاكانوال معرضا لخطر الانتقام بمجرد سيطرة طالبان على أفغانستان".
وأكدت الصحيفة الغربية أنه "بعد إجلائه، خضع لاكانوال إلى مستويات متعددة من التدقيق من قبل وكالات حكومية أمريكية متعددة، أولا في دولة شرق أوسطية، ثم بانتظام على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء إقامته في الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
ترامب يعلن وفاة أحد عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لهجوم في واشنطن
27 نوفمبر, 23:47 GMT
ونوهت إلى أنه "في أبريل، منح لاكانوال، الذي كان يقيم في ولاية واشنطن، حق اللجوء الدائم من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوضح، أمس الجمعة، أن موظفة في الحرس الوطني الأمريكي كانت واحدة من اثنين أصيبا بالرصاص في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجروحها.
وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرّضا لإطلاق نار، يوم الأربعاء الماضي قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".
