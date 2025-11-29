https://sarabic.ae/20251129/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-على-الضفة-يهدف-لإضعاف-السلطة-وحسم-الصراع-عسكريا-1107622349.html

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور تيسير نصر الله، أن ما تشهده الضفة الغربية من عدوان إسرائيلي متواصل واستهداف لكافة المحافظات، هو امتداد لسياسة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن كافة الحجج الأمنية التي تحاول حكومة نتنياهو تسويقها لتبرير عملياتها هي حجج واهية لا أساس لها من الصحة، وأن الواقع الميداني يكذب تلك الادعاءات.وأضاف أن كل الإجراءات التي تفرضها إسرائيل بالقوة للحيلولة دون تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هي إجراءات لاغية وباطلة وغير قانونية، لكونها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.واعتبر نصر الله أن السكوت الدولي، ولا سيما الأمريكي، يعد مكافأة لإسرائيل على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بتحرك دولي جاد لوقف هذا العدوان، والدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نالت تأييد معظم دول العالم.واعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخرجت أكثر من 20 عائلة من منازلها في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بزعم البحث عن وسائل قتالية.فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها العسكري على محافظة طوباس، لليوم الرابع على التوالي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالًا، وقرية تياسير شرق المدينة، بعد انسحابه من بلدة طمون فجر أمس، ومخيم الفارعة الليلة الماضية.وقد شهدت الليلة الماضية حملة مداهمات كبيرة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واتخاذ بعضها كثكنات عسكرية.يُشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أدت إلى حرب غزة. ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ الشهر الماضي.وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وقتل على الأقل 44 إسرائيليًّا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

