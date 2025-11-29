قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-على-الضفة-يهدف-لإضعاف-السلطة-وحسم-الصراع-عسكريا-1107622349.html
قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا
قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور تيسير نصر الله، أن ما تشهده الضفة الغربية من عدوان إسرائيلي متواصل واستهداف لكافة المحافظات، هو امتداد لسياسة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T17:50+0000
2025-11-29T17:50+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d906f45b227f0e0df017a176a8ca3d4.jpg
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن كافة الحجج الأمنية التي تحاول حكومة نتنياهو تسويقها لتبرير عملياتها هي حجج واهية لا أساس لها من الصحة، وأن الواقع الميداني يكذب تلك الادعاءات.وأضاف أن كل الإجراءات التي تفرضها إسرائيل بالقوة للحيلولة دون تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هي إجراءات لاغية وباطلة وغير قانونية، لكونها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.واعتبر نصر الله أن السكوت الدولي، ولا سيما الأمريكي، يعد مكافأة لإسرائيل على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بتحرك دولي جاد لوقف هذا العدوان، والدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نالت تأييد معظم دول العالم.واعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخرجت أكثر من 20 عائلة من منازلها في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بزعم البحث عن وسائل قتالية.فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها العسكري على محافظة طوباس، لليوم الرابع على التوالي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالًا، وقرية تياسير شرق المدينة، بعد انسحابه من بلدة طمون فجر أمس، ومخيم الفارعة الليلة الماضية.وقد شهدت الليلة الماضية حملة مداهمات كبيرة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واتخاذ بعضها كثكنات عسكرية.يُشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أدت إلى حرب غزة. ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ الشهر الماضي.وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وقتل على الأقل 44 إسرائيليًّا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-نحو-100-فلسطيني-في-بلدة-طمون-بالضفة-الغربية-1107612414.html
https://sarabic.ae/20251128/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيين-اثنين-بعد-استسلامهما-في-الضفة-الغربية-1107571258.html
https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-شمالي-الضفة-الغربية-1107500034.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b00e9804112b7bd9745e8c5ae7ecea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, حصري

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على الضفة يهدف لإضعاف السلطة وحسم الصراع عسكريا

17:50 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatهدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور تيسير نصر الله، أن ما تشهده الضفة الغربية من عدوان إسرائيلي متواصل واستهداف لكافة المحافظات، هو امتداد لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى حسم الصراع عبر العمل العسكري، ووَأْد أية مبادرات سياسية في مهدها.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن كافة الحجج الأمنية التي تحاول حكومة نتنياهو تسويقها لتبرير عملياتها هي حجج واهية لا أساس لها من الصحة، وأن الواقع الميداني يكذب تلك الادعاءات.
وأشار عضو المجلس الثوري إلى أن هدفًا أساسيًّا يكمن خلف هذا العدوان يتمثل في إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرب دورها في حفظ الأمن والأمان داخل الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق للإجهاز عليها بالكامل.
وأضاف أن كل الإجراءات التي تفرضها إسرائيل بالقوة للحيلولة دون تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هي إجراءات لاغية وباطلة وغير قانونية، لكونها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بالضفة الغربية
09:54 GMT
واعتبر نصر الله أن السكوت الدولي، ولا سيما الأمريكي، يعد مكافأة لإسرائيل على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بتحرك دولي جاد لوقف هذا العدوان، والدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نالت تأييد معظم دول العالم.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخرجت أكثر من 20 عائلة من منازلها في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بزعم البحث عن وسائل قتالية.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في الضفة الغربية
أمس, 00:31 GMT
فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها العسكري على محافظة طوباس، لليوم الرابع على التوالي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالًا، وقرية تياسير شرق المدينة، بعد انسحابه من بلدة طمون فجر أمس، ومخيم الفارعة الليلة الماضية.
ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، أن "جيش الاحتلال احتجز في مخيم الفارعة 29 شابًا، أفرج عنهم لاحقًا، باستثناء الشاب أدهم محمد العايدي".
وقد شهدت الليلة الماضية حملة مداهمات كبيرة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واتخاذ بعضها كثكنات عسكرية.
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية
26 نوفمبر, 06:46 GMT
يُشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أدت إلى حرب غزة.
ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وقتل على الأقل 44 إسرائيليًّا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала