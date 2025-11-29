عربي
ليبيا.. عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
ليبيا.. عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، المفوضية الوطنية للانتخابات إلى العمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. 29.11.2025
2025-11-29T10:48+0000
2025-11-29T10:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونقلت بوابة "الوسط"، صباح اليوم السبت، عن عقيلة صالح أن هذا الموقف ينسجم مع المظاهرات التي جرت الجمعة وضمانا لوحدة التراب الليبي ومؤسساته، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام.ويشار إلى أنه خرجت تظاهرات في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية الليبية، أمس الجمعة، منها طبرق وإجدابيا للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية، وقال متظاهرون إن هذه خطوة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن وبناء الدولة.وفي مدينة طبرق، شارك المجلس البلدي في تظاهرة بميدان "الشهداء"، من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية نزيهة وحرة ومباشرة، حيث أفاد بيان للمجلس بأن التظاهرة شارك فيها عمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب والبردي والوفاق وقصر الجدي، مهددين أنه في حالة عدم الاستجابة "فإن الشعب سوف يخرج في عصيان شامل للمطالبة بالحكم الذاتي في المناطق المستقرة".وجاءت هذه التحركات بدعوة من "حراك من أجل الوطن"، الذي يضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، إذ أكد منظمو الحراك أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتأتي هذه المظاهرات في ظل تزايد الغضب الشعبي من استمرار التعثر في المسارات الدستورية والانتخابية، وسط دعوات متصاعدة من مختلف الأطراف لإيجاد مخرج فعلي يُنهي حالة الجمود ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة.وأشار عقيلة صالح إلى أن هذه التظاهرات تؤكد ثبوت رغبة ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن ليبي مسجلين في سجلات الناخبين لإجراء هذه الانتخابات، منوها إلى إصدار مجلس النواب في ليبيا قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة منذ فترة، وإحالته إلى مفوضية الانتخابات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
10:48 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 29.11.2025)
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، المفوضية الوطنية للانتخابات إلى العمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
ونقلت بوابة "الوسط"، صباح اليوم السبت، عن عقيلة صالح أن هذا الموقف ينسجم مع المظاهرات التي جرت الجمعة وضمانا لوحدة التراب الليبي ومؤسساته، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام.
ويشار إلى أنه خرجت تظاهرات في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية الليبية، أمس الجمعة، منها طبرق وإجدابيا للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية، وقال متظاهرون إن هذه خطوة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن وبناء الدولة.
وفي مدينة طبرق، شارك المجلس البلدي في تظاهرة بميدان "الشهداء"، من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية نزيهة وحرة ومباشرة، حيث أفاد بيان للمجلس بأن التظاهرة شارك فيها عمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب والبردي والوفاق وقصر الجدي، مهددين أنه في حالة عدم الاستجابة "فإن الشعب سوف يخرج في عصيان شامل للمطالبة بالحكم الذاتي في المناطق المستقرة".
وجاءت هذه التحركات بدعوة من "حراك من أجل الوطن"، الذي يضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، إذ أكد منظمو الحراك أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتأتي هذه المظاهرات في ظل تزايد الغضب الشعبي من استمرار التعثر في المسارات الدستورية والانتخابية، وسط دعوات متصاعدة من مختلف الأطراف لإيجاد مخرج فعلي يُنهي حالة الجمود ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة.
وأشار عقيلة صالح إلى أن هذه التظاهرات تؤكد ثبوت رغبة ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن ليبي مسجلين في سجلات الناخبين لإجراء هذه الانتخابات، منوها إلى إصدار مجلس النواب في ليبيا قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة منذ فترة، وإحالته إلى مفوضية الانتخابات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
