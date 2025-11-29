https://sarabic.ae/20251129/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-يوم-التضامن-يأتي-في-ظل-حرب-إبادة-ومحاولة-إسرائيل-لشطب-القضية-الفلسطينية-1107624008.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": "يوم التضامن" يأتي في ظل حرب إبادة ومحاولة إسرائيل لشطب القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه المحاولات بدأت بتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية وطرده خارج وطنه وصولاً إلى احتلال باقي الأراضي الفلسطينية ومحاولة شطب الحقوق الوطنية.وأكد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الأمم المتحدة التي أقرت هذا اليوم عام 1977 في ظل قرار التقسيم 181، أرادت منه يومًا لتأكيد الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستحيي هذه المناسبة في كل يوم من أيام هذا العام.وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتقويض حق العودة من خلال منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتدمير المخيمات بالإضافة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ومحاولة تقليص التمثيل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المخاطر ما زالت ماثلة وتهدد المشروع الوطني برمته.وثمن المسؤول الفلسطيني دور كل المتضامنين الذين خرجوا في العالم للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال، معربًا عن شكره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين والتي وصل عددها إلى 160 دولة.وشدد على أن القضية الفلسطينية باتت اليوم على سلم أولويات العالم في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وجرائم، وهو ما يتطلب النهوض بالأوضاع الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والاستعمار، عبر عملية سياسية تفضي إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس استنادًا للقانون الدولي.ونوه إلى أن الاحتلال يحاول فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية لإنهاء حلم الدولة، مشيدًا في الوقت نفسه بالموقف المصري المتجذر الذي يؤكد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.ويعد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة رسمية أقرتها الأمم المتحدة، تقام فعالياتها سنويًّا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بمقر المنظمة في نيويورك وفي مكاتبها في جنيف وفيينا. وجاء اعتماد هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة عام 1977، ليوافق ذكرى قرار التقسيم رقم 181، الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947.وفي إطار تعزيز الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني، اعتمدت لجنة وشُعبة حقوق الفلسطينيين القرار رقم 60/37 الصادر في 1 ديسمبر 2005، والذي يقضي بتنظيم معرض سنوي حول حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول الأعضاء على دعم هذا اليوم وتوفير التغطية الإعلامية له.وتشمل فعاليات هذا اليوم اجتماعات خاصة رفيعة المستوى في المقرات الأممية، يشارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني، حيث يُدلون ببيانات تتناول تطورات القضية الفلسطينية.ويمثل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منصة مهمة لتذكير العالم بأن القضية الفلسطينية لا تزال دون حل رغم مرور عقود وصدور الكثير من القرارات الدولية ذات الصلة.كما يُبرز أن الشعب الفلسطيني لم ينل بعد حقوقه غير القابلة للتصرف كما أقرتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

