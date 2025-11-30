عربي
مدار الليل والنهار
أبو الغيط: اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس "استدامة الاحتلال"
أبو الغيط: اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس "استدامة الاحتلال"
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن "الاحتلال الإسرائيلي كشف خلال العامين الماضيين عن وجهه "البشع والإجرامي" بعدما أظهر وحشية غير محدودة... 30.11.2025
أبو الغيط: اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس "استدامة الاحتلال"

أحمد أبو الغيط
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن "الاحتلال الإسرائيلي كشف خلال العامين الماضيين عن وجهه "البشع والإجرامي" بعدما أظهر وحشية غير محدودة في القتل والتدمير والتجويع، مشيرا إلى أنه تحول إلى جيش يعيش على الأنقاض واستهداف الأطفال".
جاء ذلك في كلمة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن أبو الغيط عبر عن إدانته الشديدة لحرب الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون خلال العامين الماضيين.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الأردن يؤكد ضرورة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة
12:09 GMT
وأكد: "ما جرى كان محاولة ممنهجة لمحو مجتمع كامل من الوجود وهدم أي أفق لقيام الدولة الفلسطينية وليس مجرد عدوان عابر"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه ذلك بالصمود والتمسك بأرضه بصورة تسببت في عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.
وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال أبو الغيط: إن "ما حدث ليس مناسبة رمزية بل محطة لتجديد الالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التصعيد الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الماضيين كان تصعيدا غير مسبوق".
وقال أحمد أبو الغيط: "مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت والاعتراف الدولي بفلسطين وصل إلى 157 دولة، بينها دول كان لها أدوار تاريخية سلبية في إنشاء إسرائيل"، مضيفا: "اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس نحو استدامة الاحتلال".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة "مسلحين فلسطينيين" في رفح جنوبي قطاع غزة
10:10 GMT
وحول "إعلان نيويورك" الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال أبو الغيط إن هذا الإعلان وضع مسارا واضحا لتجسيد الدولة الفلسطينية، ثم خطة ترامب التي قادت إلى وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية قطرية تركية وما تلاها من صدور قرار مجلس الأمن 2803 الذي منح الخطة شرعية دولية وأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة بصورة تقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
كما لفت أبو الغيط إلى أنه تم إحباط مخططات التهجير ومحاولات فصل الضفة عن غزة، مضيفا: "غزة والضفة معا هما إقليم الدولة الفلسطينية الواحدة، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وختم أمين عام الجامعة العربية: "قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي توافق عليه العالم لإنهاء الصراع ، والمشروع الوطني الفلسطيني يستند إلى دعم عربي صلب وإسناد دولي واسع".
