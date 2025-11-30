https://sarabic.ae/20251130/أبو-الغيط-اتجاه-التاريخ-يسير-نحو-الدولة-الفلسطينية-وليس-استدامة-الاحتلال-1107647362.html

أبو الغيط: اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس "استدامة الاحتلال"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن "الاحتلال الإسرائيلي كشف خلال العامين الماضيين عن وجهه "البشع والإجرامي" بعدما أظهر وحشية غير محدودة... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-30T14:57+0000

2025-11-30T14:57+0000

2025-11-30T14:57+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106510414_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_155622505e1ca14315564c0f2e47229d.jpg

جاء ذلك في كلمة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن أبو الغيط عبر عن إدانته الشديدة لحرب الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون خلال العامين الماضيين.وأكد: "ما جرى كان محاولة ممنهجة لمحو مجتمع كامل من الوجود وهدم أي أفق لقيام الدولة الفلسطينية وليس مجرد عدوان عابر"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه ذلك بالصمود والتمسك بأرضه بصورة تسببت في عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال أبو الغيط: إن "ما حدث ليس مناسبة رمزية بل محطة لتجديد الالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التصعيد الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الماضيين كان تصعيدا غير مسبوق".وقال أحمد أبو الغيط: "مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت والاعتراف الدولي بفلسطين وصل إلى 157 دولة، بينها دول كان لها أدوار تاريخية سلبية في إنشاء إسرائيل"، مضيفا: "اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس نحو استدامة الاحتلال".وحول "إعلان نيويورك" الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال أبو الغيط إن هذا الإعلان وضع مسارا واضحا لتجسيد الدولة الفلسطينية، ثم خطة ترامب التي قادت إلى وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية قطرية تركية وما تلاها من صدور قرار مجلس الأمن 2803 الذي منح الخطة شرعية دولية وأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة بصورة تقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.كما لفت أبو الغيط إلى أنه تم إحباط مخططات التهجير ومحاولات فصل الضفة عن غزة، مضيفا: "غزة والضفة معا هما إقليم الدولة الفلسطينية الواحدة، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وختم أمين عام الجامعة العربية: "قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي توافق عليه العالم لإنهاء الصراع ، والمشروع الوطني الفلسطيني يستند إلى دعم عربي صلب وإسناد دولي واسع".

