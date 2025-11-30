https://sarabic.ae/20251130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أربعة-مسلحين-فلسطينيين-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1107635034.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة "مسلحين فلسطينيين" في رفح جنوبي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وهم يخرجون من أنفاق تحت أرضية، في عملية نفذتها قوات فرقة غزة
2025-11-30T10:10+0000
2025-11-30T10:10+0000
2025-11-30T10:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083406789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3812a52c17ccab3c8f270c268ee068f8.jpg
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "القوات رصدت المسلحين أثناء خروجهم من مسار نفق تحت أرضي في شرق رفح، وهي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر / تشرين الأول الماضي".وأضاف أدرعي، أن "العملية جاءت خلال ساعات الليلة الماضية، حيث أسفرت عن القضاء عليهم فوراً دون إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، "الكثافة غير المسبوقة لعمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة براً وبحراً وجواً خلال الليل الماضي"، مؤكدة أنها "تمثل امتداداً للعدوان المستمر الذي لم يتوقف منذ أشهر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".ووصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، هذه الانتهاكات بأنها "خرق فاضح" للاتفاق، محذراً من أنها تهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية الدولية.وأكد أن "تعمد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم في غارة جوية على منزل مدني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد أهالي القطاع"، مشدداً على أن "إطلاق النار لم يتوقف بل تغيرت وتيرته ليصبح أكثر وحشية".وأوضح أن "الغارات الليلية شملت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوباً، وعمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في وسط القطاع، مما أسفر عن إصابات ونزوح جماعي لعشرات العائلات".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وهم يخرجون من أنفاق تحت أرضية، في عملية نفذتها قوات فرقة غزة بالتنسيق مع سلاح الجو".
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "القوات رصدت المسلحين أثناء خروجهم من مسار نفق تحت أرضي في شرق رفح، وهي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر / تشرين الأول الماضي".
وأضاف أدرعي، أن "العملية جاءت خلال ساعات الليلة الماضية، حيث أسفرت عن القضاء عليهم فوراً دون إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".
وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، "الكثافة غير المسبوقة لعمليات القصف الإسرائيلي
على قطاع غزة براً وبحراً وجواً خلال الليل الماضي"، مؤكدة أنها "تمثل امتداداً للعدوان المستمر الذي لم يتوقف منذ أشهر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".
ووصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، هذه الانتهاكات بأنها "خرق فاضح" للاتفاق، محذراً من أنها تهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية الدولية.
وأكد أن "تعمد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم في غارة جوية على منزل مدني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد أهالي القطاع"، مشدداً على أن "إطلاق النار لم يتوقف بل تغيرت وتيرته ليصبح أكثر وحشية".
وأوضح أن "الغارات الليلية شملت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوباً، وعمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في وسط القطاع، مما أسفر عن إصابات ونزوح جماعي لعشرات العائلات".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.