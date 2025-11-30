عربي
الأردن يؤكد ضرورة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، "ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكامل بنوده وضمان إدخال المساعدات الإنسانية". 30.11.2025
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، "ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكامل بنوده وضمان إدخال المساعدات الإنسانية".
وشدد الصفدي، خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون ملف إعادة إعمار غزة، تاكيشي أوكوبو، على ضرورة "المضي نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية، أشاد الصفدي بـ"دعم اليابان للجهود الإنسانية في غزة وتنسيقها مع الأردن في سياق العمل الدولي المشترك لوقف الكارثة الإنسانية في غزة".
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤخرا، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ كافة بنود خطة غزة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية.
وخلال اتصال هاتفي، شدد الوزيران على ما تمثله هذه الخطة من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول الاتصال، وفقا للخارجية المصرية، المشاورات الجارية حول مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيداً للتصويت عليه، حيث شددا على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.
وأطلع عبد العاطي نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان التزام القاهرة وعمان بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10/تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر.
وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
