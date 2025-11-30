https://sarabic.ae/20251130/التطوير-الإداري-باستخدام-منهج-ستة-سيجما-1107653638.html

التطوير الإداري باستخدام منهج "ستة سيجما"

التطوير الإداري باستخدام منهج "ستة سيجما"

تحتاج منظمات الأعمال من وقت لآخر تغيير منهجية العمل لديها بما يتناسب وسوق المنافسة، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في سوق الأعمال، ومن هذا المنطلق جاء مفهوم... 30.11.2025

"ستة سيجما" هي منهجية متكاملة لتحسين الجودة وتقليل العيوب في العمليات عبر تقنيات إحصائية مبتكرة مثل DMAIC. تركيزها على تقليص الأخطاء والهدر يساهم في تعزيز كفاءة الأداء، زيادة رضا العملاء، وتقليص التكاليف.مع "لين 6 سيجما"، يتم دمج فلسفة Lean (لين) لإزالة الفاقد وتحقيق المزيد من الكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق وفورات مالية ملموسة.ومن أجل أن تصل إلى هذه الأهداف أصبحت إدارة الجودة هي المفتاح الرئيسي للوصول إليها، فعند تحسين جودة المنتج أو الخدمة فهذا يعني أنها ستنال استحسان العملاء، وعلى الجانب الآخر فهي ستقلل من الهدر وتحد من التكاليف وهذا سيوفر أموالاً طائلة للمؤسسات، ولكن كيف يتحقق ذلك عبر منهجية ستة سيجما؟ هذا ما سنكشفه لك في هذا المقال.ما هي "ستة سيجما"؟"ستة سيجما" Six Sigma يعني تعزيز الجودة والكفاءة في عمليات العمل، وذلك من خلال الوصول إلى أقل حد في الاختلاف والتقليل من الأخطاء والعيوب، وذلك بالاعتماد على عدد من المنهجيات والأدوات التي تحقق ذلك، كما أنه يركز على الوصول إلى أعلى مستوى جودة ممكن، إذ أنه لكل مليون منتج يكون معدل العيوب والأخطاء 3.4 فقط!كما أن "ستة سيجما" يُعتمد عليه أيضًا في إدارة المشاريع، من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن يحقق النتائج المطلوبة والمتوقعة دون وقوع خلل، وذلك من خلال الحد من الاختلافات التي تضعف من أداء المشروع.لماذا سميت "ستة سيجما" بهذا الاسم؟يعود السبب وراء تسمية هذه المنهجية بهذا الاسم لأن المصطلح يعبر عن وجود انحراف معياري واحد في حزمة البيانات، وحتى لا تفشل العملية، يجب أن تتضمن وقوع 6 انحرافات، إذ أن 6 سيجما هو مقياس إحصائي يعبر عن نسبة خلل العملية، وطبقًا للمنهجية، فإن نسبة الخلل تصل إلى 0.00034% وهي نسبة تعبر عن خلو العملية من أي عيوب، ويكون الانحراف السادس في مستوى أعلى من متوسط، وبناءً على ذلك فإنه في حالة إنتاج مليون منتج فإن عدد المنتجات التي ستكون أقل من مستوى الجودة المطلوب هو 3.4 منتج!معنى "لين ستة سيجما" Lean Six Sigmaمصطلح Lean Six Sigma يشير إلى شهادة تحتوي على منهجية معينة لحل المشكلات وتطوير جودة الأعمال داخل المؤسسة، والهدف الأساسي من هذه الشهادة هو تمكين الأفراد من تطوير العمليات داخل المؤسسة واستكشاف الأخطاء وتقليلها لأقصى حد ممكن، ويقوم نظام Lean Six Sigma على تعريف المشكلات، قياسها، ومن ثم تحليلها للتعرف إلى أسبابها ومحاولة حلها.التصنيع الخالي من الهدر هو منهجية تركز على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة من خلال تحديد الأنشطة دون القيمة المضافة والقضاء عليها في العملية، ستة سيجما هي منهجية تهدف إلى تقليل العيوب في العملية باستخدام الأدوات والتقنيات الإحصائية لتحديد مصادر التباين وإزالتها.من خلال الجمع بين هاتين المنهجيتين، يمكن لممارسي Lean Six Sigma تحديد الأمور المستهلكة وغير الضرورية من العمليات، مما يؤدي إلى تقديم منتجات أو خدمات عالية الجودة للعملاء بشكل أكثر كفاءة.يتم تنفيذ المنهجية من خلال نهج DMAIC (تعريف ، قياس ، تحليل ، تحسين ، تحكم)، والذي يتضمن تحديد المشكلة، وقياس أداء العملية الحالية، وتحليل البيانات لتحديد الأسباب الجذرية للنفايات والعيوب، وتحسين العملية من خلال تنفيذ الحلول المقترحة، والتحكم في العملية لضمان استمرار التحسينات.ما الفرق بين "لين ستة سيجما" و"ستة سيجما"؟الفرق الجوهرق بين لين 6 سيجما و6 سيجما هو أن لين 6 سيجما تضيف للمنهاجية الأساسية فلسفة Lean لتحسين الكفاءة وإزالة الهدر وبالتالي تخفض التكاليف وزيادة رضا العملاء. فـ Lean Six Sigma وSix Sigma هما منهجيتين تستخدمان لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة في المؤسسات. إليك الفرق بينهما:"ستة سيجما"الهدف الرئيسي: Six Sigma يركز على تحليل البيانات وتحسين العمليات لتحقيق الجودة وتقليل الأخطاء.النشأة: Six Sigma نشأ في قطاع التصنيع وتم توسيع استخدامه ليشمل مختلف الصناعات بما في ذلك الخدمات والرعاية الصحية.الأدوات: Six Sigma يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات الإحصائية والتقنيات لتحليل البيانات وتحسين العمليات."لين ستة سيجما"الهدف الرئيسي: "لين ستة سيجما"يجمع بين Six Sigma و Lean Manufacturing، حيث يركز على تحقيق الكفاءة من خلال إزالة الهدر (التبذير) في العمليات.النشأة: "لين ستة سيجما" يستلهم مفاهيم Lean Manufacturing من صناعة السيارات اليابانية ويجمعها مع منهجية "ستة سيجما".الأدوات: بالإضافة إلى أدوات Six Sigma، Lean Six Sigma يستخدم أدوات Lean مثل قواعد 5S وإدارة سلسلة الإمداد وتخفيض الفاقد. ببساطة، "ستة سيجما" يركز على تقديم جودة عالية وتحسين العمليات باستخدام أدوات إحصائية، بينما "لين ستة سيجما" يضيف فلسفة Lean لتحسين الكفاءة وإزالة الهدر.كيف نشأت "لين ستة سيجما"؟نشأت منهجية Lean Manufacturing في اليابان في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن طورتها شركة موتورولا في الثمانينيات لتصبح ستة سيجما، هي منهجية تهدف إلى تقليل العيوب في العملية باستخدام الأدوات والتقنيات الإحصائية لتحديد مصادر التباين وإزالتها، ثم تطورت Lean Six Sigma من الجمع بين هاتين المنهجيتين، بهدف القضاء على الهدر والعيوب في العملية، وبالتالي تحسين الجودة، وخفض التكاليف، وزيادة رضا العملاء.فوائد "ستة سيجما" للمؤسسات:فوائد منهجية Six Sigma للمؤسسات تشمل استكشاف الأخطاء وتقليلها، تحسين علاقة المؤسسة بعملائها، تعزيز الكفاءة ورفع مستوى فعالية العمليات، زيادة رضا العملاء، والحد من التكلفة من خلال الحد من العيوب والأخطاء، والتقليل من الهدر وتحسين جودة المنتج.1- تساعد المؤسسة على استكشاف الأخطاء وتقليلها وتطوير آليات العملإن الحصول على مهارات الـ "لين ستة سيجما" يساهم في مساعدة الشركة على الحصول على إيرادات أكبر وتقليل الخسائر من خلال معرفة الأخطاء ومحاولة تجنبها وتقليلها إلى أن تكاد تكون أخطاء لا تُذكر. تقوم الكثير من الشركات العالمية مثل شركة” جنرال إلكتريك“ و ”سوني“ و ”هوندا“ و ”فورد“ و ”بولاريد“ بتطبيق منهج "لين ستة سيجما" وقد أقرت بفعّاليتها وبأنها ساعدتها على توفير ملايين الدولارات.ومن المتوقع من الفرد بعد الحصول على هذه المهارات أن يحصل على نتائج متوقعة ومستقرة بعد القضاء على الأخطاء المتكررة في المؤسسة وبالتالي تطوير هذه المؤسسة بشكل عام.2- المساعدة في تحسين علاقة المؤسسة بعملائهاالهدف الأساسي من شهادة "لين ستة سيجما"هو الارتقاء بالمؤسسة، وبما أنها وسيلة لزيادة كفاءة المؤسسة فإن الفرد الحاصل عليها عليه أن يكون قادرًا على تطبيق ما اكتسبه من مهارات على تحسين علاقات المؤسسة مع عملائها وبالتالي محاولة حل مشاكلهم و تقليل عدد شكاويهم.3- تعزيز الكفاءةتساعد منهجية "ستة سيجما"المؤسسات على رفع مستوى فعّالية العمليات من خلال استغلال الموارد بشكل أفضل يحقق هذا الهدف، بالإضافة إلى الحد من الهدر.4- تعزيز رضا العملاءتتمكن المؤسسات من الوصول إلى رضا العملاء والاحتفاظ بهم من خلال التقليل من المشكلات المحتملة للمنتج، إلى جانب الحد من العيوب والأخطاء التي تؤثر على جودته بطريقة تضمن أفضل جودة ممكنة!5- الحد من التكلفةمن خلال منهجية Six Sigma، تتمكن المؤسسات من أن توفر في النفقات عبر الحد من العيوب والأخطاء، والتقليل من الهدر، بالإضافة إلى التخلص من العدد الزائد عن الحد في العمليات، وهذا بدوره لا يقلل من التكلفة فحسب بل يساعد على زيادة نسبة الأرباح.ستة سيجما هي منهجية تهدف إلى تحسين الجودة وتقليل العيوب في العمليات عبر أدوات وتقنيات إحصائية متخصصة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة. تتبع المنهجية نهج DMAIC (تعريف، قياس، تحليل، تحسين، والتحكم)، الذي يساعد المؤسسات على تحديد وتحليل وتحسين العمليات لتقليل الأخطاء والهدر، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وتحقيق وفورات كبيرة. كما تُعتبر منهجية "لين 6 سيجما" مزيجًا بين ستة سيجما وفلسفة Lean لتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة، مما يعزز الأداء المؤسسي ويخفض التكاليف.تكتسب منهجية "ستة سيجما" أهمية كبيرة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، حيث تساعد الشركات على تحسين الجودة وتقليل الأخطاء، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات. أما بالنسبة للأفراد، فتتيح لهم فرصة اكتساب مهارات عملية تفتح أمامهم أبواب وظائف مميزة وأجور عالية، فضلاً عن تعزيز قدراتهم القيادية وتحقيق نمو مهني مستمر.ختامًا، منهجية "ستة سيجما"تعتمد عليها المؤسسات في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن في جودة المنتج أو الخدمة باستخدام منهجيات وأدوات محددة، ومن خلال التقليل من العيوب والاختلافات، وذلك في إطار تحسين مستوى العمليات الذي يزيد من نسبة الأرباح.المقال يعبر عن رأي كاتبه..

