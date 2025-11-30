المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/المستشار-السابق-للرئيس-الأمريكي-حان-الوقت-لمحاسبة-زيلينسكي-على-جرائمه-1107633582.html
المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه
المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه
سبوتنيك عربي
طالب ستيف كورتيس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعاقبة فلاديمير زيلينسكي ورئيس أركانه السابق أندريه يرماك على "جرائمهما ضد الولايات المتحدة". 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T09:03+0000
2025-11-30T09:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وحث كورتيس قائلاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "حان الوقت ليُحاكم فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك على جرائمهما، ليس فقط ضد شعبهما، بل ضد الولايات المتحدة أيضًا".وأكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.وقال بروزوروف، في وقت سابق: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-بريطاني-إقالة-ييرماك-تشكل-ضربة-شخصية-قوية-لزيلينسكي-وقد-تضعف-من-سلطته--1107608029.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه

09:03 GMT 30.11.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالب ستيف كورتيس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعاقبة فلاديمير زيلينسكي ورئيس أركانه السابق أندريه يرماك على "جرائمهما ضد الولايات المتحدة".
وحث كورتيس قائلاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "حان الوقت ليُحاكم فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك على جرائمهما، ليس فقط ضد شعبهما، بل ضد الولايات المتحدة أيضًا".

كما طالب المستشار السابق بوقف الدعم المالي لأوكرانيا، واصفًا هذه المساعدات بأنها "إهانة" للأمريكيين.

وأكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطته
أمس, 02:09 GMT
وقال بروزوروف، في وقت سابق: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".
وتابع: "بالطبع، أنا متأكد من أنه لم يصدر أي أوامر شخصية. ولكن حتى بالنظر إلى استحواذاته في الخارج واستثماراته في العقارات والأراضي، يمكننا القول إن زيلينسكي أصبح الآن مليارديرًا".
وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала