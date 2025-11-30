https://sarabic.ae/20251130/المستشار-السابق-للرئيس-الأمريكي-حان-الوقت-لمحاسبة-زيلينسكي-على-جرائمه-1107633582.html

المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه

طالب ستيف كورتيس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعاقبة فلاديمير زيلينسكي ورئيس أركانه السابق أندريه يرماك على "جرائمهما ضد الولايات المتحدة". 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وحث كورتيس قائلاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "حان الوقت ليُحاكم فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك على جرائمهما، ليس فقط ضد شعبهما، بل ضد الولايات المتحدة أيضًا".وأكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.وقال بروزوروف، في وقت سابق: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد

