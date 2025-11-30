https://sarabic.ae/20251130/المستشار-السابق-للرئيس-الأمريكي-حان-الوقت-لمحاسبة-زيلينسكي-على-جرائمه-1107633582.html
المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمه
طالب ستيف كورتيس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعاقبة فلاديمير زيلينسكي ورئيس أركانه السابق أندريه يرماك على "جرائمهما ضد الولايات المتحدة".
وحث كورتيس قائلاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "حان الوقت ليُحاكم فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك على جرائمهما، ليس فقط ضد شعبهما، بل ضد الولايات المتحدة أيضًا".وأكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.وقال بروزوروف، في وقت سابق: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".
وحث كورتيس قائلاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "حان الوقت ليُحاكم فلاديمير زيلينسكي وأندريه يرماك على جرائمهما، ليس فقط ضد شعبهما، بل ضد الولايات المتحدة أيضًا".
كما طالب المستشار السابق بوقف الدعم المالي لأوكرانيا، واصفًا هذه المساعدات بأنها "إهانة" للأمريكيين.
وأكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.
وقال بروزوروف
، في وقت سابق: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".
وتابع: "بالطبع، أنا متأكد من أنه لم يصدر أي أوامر شخصية. ولكن حتى بالنظر إلى استحواذاته في الخارج واستثماراته في العقارات والأراضي، يمكننا القول إن زيلينسكي أصبح الآن مليارديرًا".
وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".