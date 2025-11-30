عراقجي: لا مفاوضات حاليا مع الأطراف الأوروبية ونقوم بتقييم الأجواء لمعرفة إمكانية التفاوض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "الحوار يُعد ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي، لكنه يظل مختلفًا عن التفاوض الرسمي". 30.11.2025, سبوتنيك عربي
وخلال تصريحاته لوكالتي إرنا، ومهر الإيرانيتين، كشف عراقجي، أنه "أجرى زيارة إلى باريس بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي، وكان البرنامج النووي الإيراني من أبرز الموضوعات التي طُرحت على طاولة المباحثات".وأكد أنه "لا توجد مفاوضات حالية مع الدول الأوروبية، غير أن طهران تدرس حاليًا إمكانية بدء حوار بناء قد يفضي إلى مفاوضات فعلية ومنتجة".ورغم تدهور العلاقات بين إيران وأوروبا في الفترة الأخيرة، أشار الوزير الإيراني، إلى أن فتح قناة للحوار وتبادل وجهات النظر كان خطوة قيّمة ومفيدة، ولاقى ترحيبًا واضحًا من الجانب الفرنسي.وأوضح عراقجي، أنه "تم الاتفاق على مواصلة التواصل والمحادثات في ملفات عدة"، لافتًا إلى أن "الحديث تناول أيضًا التطورات في أوكرانيا بشكل موسع".وشدد الوزير الإيراني، على أن "طهران لن تتردد في التفاوض مع أي طرف إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ويحفظ حقوقه المشروعة، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ للضغوط أو تقبل بمطالب مبالغ فيها وغير منطقية".ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "الحوار يُعد ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي، لكنه يظل مختلفًا عن التفاوض الرسمي".
وخلال تصريحاته لوكالتي إرنا، ومهر الإيرانيتين، كشف عراقجي، أنه "أجرى زيارة إلى باريس بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي، وكان البرنامج النووي الإيراني من أبرز الموضوعات التي طُرحت على طاولة المباحثات".
وأكد أنه "لا توجد مفاوضات حالية مع الدول الأوروبية، غير أن طهران تدرس حاليًا إمكانية بدء حوار بناء قد يفضي إلى مفاوضات فعلية ومنتجة".
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
وزير الطاقة الأمريكي يحسم مسألة وجود أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية
19 نوفمبر, 15:27 GMT
ورغم تدهور العلاقات بين إيران وأوروبا في الفترة الأخيرة، أشار الوزير الإيراني، إلى أن فتح قناة للحوار وتبادل وجهات النظر كان خطوة قيّمة ومفيدة، ولاقى ترحيبًا واضحًا من الجانب الفرنسي.
وأوضح عراقجي، أنه "تم الاتفاق على مواصلة التواصل والمحادثات في ملفات عدة"، لافتًا إلى أن "الحديث تناول أيضًا التطورات في أوكرانيا بشكل موسع".
وشدد الوزير الإيراني، على أن "طهران لن تتردد في التفاوض مع أي طرف إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ويحفظ حقوقه المشروعة، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ للضغوط أو تقبل بمطالب مبالغ فيها وغير منطقية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني "يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف"
16 نوفمبر, 10:58 GMT
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
