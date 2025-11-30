https://sarabic.ae/20251130/عراقجي-لا-مفاوضات-حاليا-مع-الأطراف-الأوروبية-ونقوم-بتقييم-الأجواء-لمعرفة-إمكانية-التفاوض-1107648120.html

عراقجي: لا مفاوضات حاليا مع الأطراف الأوروبية ونقوم بتقييم الأجواء لمعرفة إمكانية التفاوض

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "الحوار يُعد ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي، لكنه يظل مختلفًا عن التفاوض الرسمي". 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وخلال تصريحاته لوكالتي إرنا، ومهر الإيرانيتين، كشف عراقجي، أنه "أجرى زيارة إلى باريس بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي، وكان البرنامج النووي الإيراني من أبرز الموضوعات التي طُرحت على طاولة المباحثات".وأكد أنه "لا توجد مفاوضات حالية مع الدول الأوروبية، غير أن طهران تدرس حاليًا إمكانية بدء حوار بناء قد يفضي إلى مفاوضات فعلية ومنتجة".ورغم تدهور العلاقات بين إيران وأوروبا في الفترة الأخيرة، أشار الوزير الإيراني، إلى أن فتح قناة للحوار وتبادل وجهات النظر كان خطوة قيّمة ومفيدة، ولاقى ترحيبًا واضحًا من الجانب الفرنسي.وأوضح عراقجي، أنه "تم الاتفاق على مواصلة التواصل والمحادثات في ملفات عدة"، لافتًا إلى أن "الحديث تناول أيضًا التطورات في أوكرانيا بشكل موسع".وشدد الوزير الإيراني، على أن "طهران لن تتردد في التفاوض مع أي طرف إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ويحفظ حقوقه المشروعة، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ للضغوط أو تقبل بمطالب مبالغ فيها وغير منطقية".ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

