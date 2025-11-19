https://sarabic.ae/20251119/وزير-الطاقة-الأمريكي-يحسم-مسألة-وجود-أنشطة-تخصيب-في-الاتفاق-النووي-المدني-مع-السعودية--1107290372.html

وزير الطاقة الأمريكي يحسم مسألة وجود أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية

حسم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأربعاء، مسألة وجود أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني الأمريكي مع السعودية. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد كريس رايت، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتفاق السعودي الأمريكي للتعاون النووي المدني لا يشمل انشطة التخصيب، ويهدف فقط إلى تزويد المملكة بكهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، واصفا التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التعاون النووي المدني، بأنه "تاريخي" في مسار الشراكة بين البلدين. وقال رايت: "لا، لا يوجد تخصيب في هذا الاتفاق. هذا فقط لبناء محطة طاقة نووية مدنية. تكنولوجيا أمريكية، وشركات أمريكية لبناء محطة طاقة نووية ضخمة جدا في المملكة". وأضاف وزير الطاقة الأمريكي "الأمر يتعلق بالاستخدام المدني للطاقة النووية. لا يتعلق بالتخصيب، ولا بأي شيء متعلق بالأسلحة. إنه يتعلق فقط بتوليد الكهرباء، كهرباء آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".وقال رايت: "اتفقنا على اتفاقية للتعاون النووي المدني، ونعمل عبر اتفاقيات الضمانات الثنائية على تعزيز شراكتنا، ونقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة، مع الحفاظ على التزامنا بمنع الانتشار النووي".ويعدُّ اكتمال المفاوضات حول تلك الاتفاقية خطوة مهمة في تحقيق هدف الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة النووية المدنية، المنصوص عليه في وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي وقّعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثناء انعقاد أعمال القمة السعودية الأمريكية، في الرياض، الموافق 13 مايو/آيار 2025.وفي السياق نفسه، قال البيت الأبيض في بيان له على هامش زيارة ابن سلمان للعاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء: "وقع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجية الأمريكية السعودية"، وهي اتفاقية تاريخية تقوي شراكتنا الدفاعية الممتدة لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في أنحاء الشرق الأوسط". وأضاف: "تعد الاتفاقية مكسبا لجدول أعمال "أمريكا أولا"، إذ تسهل عمل الشركات الدفاعية الأمريكية داخل السعودية، وتؤمن موارد جديدة لتقاسم الأعباء من السعودية للمساهمة في خفض التكاليف عن الولايات المتحدة، وتؤكد أن المملكة تعتبر الولايات المتحدة شريكها الاستراتيجي الأول. كما حقق الرئيس اتفاقيات تعزز دور أمريكا كعامل أساسي في الأمن الإقليمي، وتعزز الشراكات العسكرية الأمريكية بما يسمح للشركاء بالتصدي للتهديدات وهزيمتها بشكل أفضل".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

