https://sarabic.ae/20251118/رسالة-إيرانية-إلى-محمد-بن-سلمان-قبل-توجهه-إلى-أمريكا-1107221115.html

رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا

رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا

سبوتنيك عربي

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T06:49+0000

2025-11-18T06:49+0000

2025-11-18T06:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

السعودية

دونالد ترامب

ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "ولي العهد تلقى الرسالة"، لكنها لم تكشف عن محتواها.وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.

https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html

https://sarabic.ae/20250917/لاريجاني-بحثت-في-الرياض-التعاون-الاقتصادي-والدفاعي-والإقليمي-بين-إيران-والسعودية-1104950235.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم