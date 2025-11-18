رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/رسالة-إيرانية-إلى-محمد-بن-سلمان-قبل-توجهه-إلى-أمريكا-1107221115.html
رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا
رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا
سبوتنيك عربي
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T06:49+0000
2025-11-18T06:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
السعودية
دونالد ترامب
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "ولي العهد تلقى الرسالة"، لكنها لم تكشف عن محتواها.وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.
https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html
https://sarabic.ae/20250917/لاريجاني-بحثت-في-الرياض-التعاون-الاقتصادي-والدفاعي-والإقليمي-بين-إيران-والسعودية-1104950235.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e95f4264d38fa06024958b5778ce88af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم

رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا

06:49 GMT 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "ولي العهد تلقى الرسالة"، لكنها لم تكشف عن محتواها.
وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب
أمس, 19:20 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".
وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
17 سبتمبر, 14:28 GMT
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".
وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала