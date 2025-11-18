https://sarabic.ae/20251118/رسالة-إيرانية-إلى-محمد-بن-سلمان-قبل-توجهه-إلى-أمريكا-1107221115.html
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "ولي العهد تلقى الرسالة"، لكنها لم تكشف عن محتواها.وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.
رسالة إيرانية إلى محمد بن سلمان قبل توجهه إلى أمريكا
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "ولي العهد تلقى الرسالة"، لكنها لم تكشف عن محتواها.
وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية
، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".
وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات
… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".
وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.