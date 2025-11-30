https://sarabic.ae/20251130/ليبيا-المفوضية-العليا-تؤكد-جاهزيتها-لإجراء-الانتخابات-قبل-نهاية-2026-1107641227.html

ليبيا.. المفوضية العليا تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2026

وأوضح المجلس في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "المفوضية التزمت بمهامها الفنية منذ تكليفها بإجراء انتخابات المجالس البلدية، وهي مستعدة تقنيا ولوجستيا لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية، حال توفر الظروف القانونية والضمانات السياسية اللازمة".كما أكد البيان أن "المفوضية قادرة على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2026، أو في منتصف نيسان/ أبريل 2026 كموعد بديل، شريطة توفير متطلبات التأمين، والإنفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل حكومتين".ودعا مجلس المفوضية "بعثة الأمم المتحدة إلى توجيه دعمها نحو معالجة الخلافات داخل لجنة (6+6) المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، من أجل الوصول إلى توافق حقيقي يهيئ البيئة الدستورية والقانونية اللازمة لإطلاق العملية الانتخابية"، كما شدد البيان على أن "المفوضية لن تنخرط في أي مسارات سياسية لا تستند إلى إطار قانوني معتمد".وأكد المجلس "رفضه لأي تدخلات سياسية أو خارجية تهدف إلى التأثير على قراراته"، محذرا من محاولات إقحام المفوضية في الصراع السياسي القائم، وشدد على أن "الحل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات شاملة وشرعية".وختم مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بيانه، بالتأكيد على "إنقاذ الوطن مما يُحاك له من مؤامرات غايتها ترسيخ الانقسام، ولن تتردد في حمل لواء التغيير مهما واجهته من تحديات وعراقيل للاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية"، معتبرا "الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

