وكيل الخارجية السعودية يجري محادثات في طهران حول التطورات الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/وكيل-الخارجية-السعودية-يجري-مشاورات-في-طهران-حول-التطورات-الإقليمية-1107629878.html
وكيل الخارجية السعودية يجري محادثات في طهران حول التطورات الإقليمية
وكيل الخارجية السعودية يجري محادثات في طهران حول التطورات الإقليمية
سبوتنيك عربي
يقوم وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، سعود بن محمد الساطي، اليوم الأحد، بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية،... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T08:47+0000
2025-11-30T09:25+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وجه خلال الشهر الجاري، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الرسالة تضمنت شكرا خاصًا للمملكة العربية السعودية على التعاون المتميز والتنسيق الرفيع الذي أبدته السلطات السعودية خلال موسم الحج الحالي، لاسيما في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين إلى بلادهم في ظروف استثنائية".وأشارت مهاجراني إلى أن "عودة الحجاج تزامنت مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في بقاء آلاف الحجاج الإيرانيين عالقين في الأراضي المقدسة لفترة إضافية"، مؤكدة أن "هذا التعاون الاستثنائي من الجانب السعودي استحق تقديم شكر رسمي وخاص من الرئيس بزشكيان".وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20250817/سفير-إيران-لدى-الرياض-تعاوننا-مع-السعودية-من-الممكن-أن-یحد-من-النفوذ-الصهیوني-1103837888.html
https://sarabic.ae/20250917/لاريجاني-بحثت-في-الرياض-التعاون-الاقتصادي-والدفاعي-والإقليمي-بين-إيران-والسعودية-1104950235.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

وكيل الخارجية السعودية يجري محادثات في طهران حول التطورات الإقليمية

08:47 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 30.11.2025)
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
يقوم وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، سعود بن محمد الساطي، اليوم الأحد، بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وجه خلال الشهر الجاري، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في المملكة العربية السعودية، 6 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
سفير إيران لدى الرياض: تعاوننا مع السعودية من الممكن أن یحد من النفوذ الصهیوني
17 أغسطس, 06:52 GMT
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الرسالة تضمنت شكرا خاصًا للمملكة العربية السعودية على التعاون المتميز والتنسيق الرفيع الذي أبدته السلطات السعودية خلال موسم الحج الحالي، لاسيما في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين إلى بلادهم في ظروف استثنائية".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
17 سبتمبر, 14:28 GMT
وأشارت مهاجراني إلى أن "عودة الحجاج تزامنت مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في بقاء آلاف الحجاج الإيرانيين عالقين في الأراضي المقدسة لفترة إضافية"، مؤكدة أن "هذا التعاون الاستثنائي من الجانب السعودي استحق تقديم شكر رسمي وخاص من الرئيس بزشكيان".
وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала