وكيل الخارجية السعودية يجري محادثات في طهران حول التطورات الإقليمية

يقوم وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، سعود بن محمد الساطي، اليوم الأحد، بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية،... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وجه خلال الشهر الجاري، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الرسالة تضمنت شكرا خاصًا للمملكة العربية السعودية على التعاون المتميز والتنسيق الرفيع الذي أبدته السلطات السعودية خلال موسم الحج الحالي، لاسيما في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين إلى بلادهم في ظروف استثنائية".وأشارت مهاجراني إلى أن "عودة الحجاج تزامنت مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في بقاء آلاف الحجاج الإيرانيين عالقين في الأراضي المقدسة لفترة إضافية"، مؤكدة أن "هذا التعاون الاستثنائي من الجانب السعودي استحق تقديم شكر رسمي وخاص من الرئيس بزشكيان".وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

