ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا توسيع اتفاقيات السلام ويدعوه لاجتماع في البيت الأبيض

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الالتزام بتفكيك سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى قبل وقت قصير محادثة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب".
وتابع البيان: "أكد الطرفان خلال حديثهما على أهمية الالتزام بتفكيك سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة، وناقشا توسيع اتفاقيات السلام".
وأوضح البيان أن ترامب دعا نتنياهو لاجتماع قريب في البيت الأبيض.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.