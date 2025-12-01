https://sarabic.ae/20251201/ترامب-ونتنياهو-يبحثان-هاتفيا-توسيع-اتفاقيات-السلام-ويدعوه-لاجتماع--في-البيت-الأبيض-1107687409.html

ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا توسيع اتفاقيات السلام ويدعوه لاجتماع في البيت الأبيض

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الالتزام بتفكيك سلاح حركة حماس ونزع سلاح...

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى قبل وقت قصير محادثة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب".وأوضح البيان أن ترامب دعا نتنياهو لاجتماع قريب في البيت الأبيض.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

