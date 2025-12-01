https://sarabic.ae/20251201/ترامب-الشرع-يعمل-على-بناء-علاقة-مع-إسرائيل-وهي-فرصة-تاريخية-للسلام-في-المنطقة--1107681363.html

ترامب: الشرع يعمل على بناء علاقة مع إسرائيل وهي فرصة تاريخية للسلام في المنطقة

ترامب: الشرع يعمل على بناء علاقة مع إسرائيل وهي فرصة تاريخية للسلام في المنطقة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور إيجابية ولتحقيق علاقة طويلة ومزدهرة...

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة تبذل "كل ما في وسعنا" لضمان أن الحكومة السورية تواصل اتباع مسارها الإصلاحي لبناء دولة حقيقية ومزدهرة".وأضاف: "الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أشياء جيدة، بما في ذلك في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تم تحقيقه بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، وصل الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامبالشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة

