ترامب: الشرع يعمل على بناء علاقة مع إسرائيل وهي فرصة تاريخية للسلام في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الشرع يعمل على بناء علاقة مع إسرائيل وهي فرصة تاريخية للسلام في المنطقة
ترامب: الشرع يعمل على بناء علاقة مع إسرائيل وهي فرصة تاريخية للسلام في المنطقة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور إيجابية ولتحقيق علاقة طويلة ومزدهرة... 01.12.2025
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة تبذل "كل ما في وسعنا" لضمان أن الحكومة السورية تواصل اتباع مسارها الإصلاحي لبناء دولة حقيقية ومزدهرة".وأضاف: "الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أشياء جيدة، بما في ذلك في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تم تحقيقه بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، وصل الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامبالشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
16:40 GMT 01.12.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور إيجابية ولتحقيق علاقة طويلة ومزدهرة بين سوريا وإسرائيل.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة تبذل "كل ما في وسعنا" لضمان أن الحكومة السورية تواصل اتباع مسارها الإصلاحي لبناء دولة حقيقية ومزدهرة".

وتابع: "الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تم تحقيقها في سوريا من خلال العمل الجاد والإصرار. نحن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن حكومة سوريا تواصل ما كان مقصودا، وهو أمر كبير لبناء دولة حقيقية ومزدهرة. من بين الأمور التي ساعدت كثيرا كان قراري بإنهاء العقوبات القوية والمؤلمة، أعتقد أن هذا كان محل تقدير كبير من قبل سوريا وقيادتها وشعبها!".

وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
بعد زيارة الشرع إلى واشنطن... مبعوث ترامب يكشف عن "الخطوة التالية" في سوريا
13 نوفمبر, 07:14 GMT
وأضاف: "الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أشياء جيدة، بما في ذلك في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تم تحقيقه بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط".

وأكد ترامب أنه "من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.
الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
