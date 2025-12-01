افتتاح حلبة "غوم" للتزحلق على الجليد وسط الساحة الحمراء

فتاة تلتقط صورة تذكارية إلى جانب مجسم فتاة في حلبة "غوم".
صورة تظهر أضواء الزينة التي أضفت جمالًا ساحرًا على الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".
أحد الزورار يلتقط صورة لأكواب المشروبات الساخنة التي تزينت برسومات من وحي فعالية التزلج.
المتزلجان فيكتوريا سينيتسينا، ونيكيتا كاتسالابوف، في افتتاح حلبة التزلج "غوم" في الساحة الحمراء.
الزوار يقضون أوقاتًا ممتعة خلال افتتاح حلبة "غوم".
خلا قيام أحد الزوار بتسليم حذائه واستلام الحذاء الخاص بالتزلج.
مجحموعة من الفتيات يؤدين رقصة استعراضية خلال افتتاح ساحة التزلج وسط الساحة الحمراء.
فتاة تقضي وقتًا ممتعًا في ساحة التزلج، وهي تجلس في أحد الألعاب المصصمة على شكل كوب شاي.
فتاة ترتدي زيًا تقليديًا، تلتقط صورة تذكارية وسط مجموعة من ألعاب التزلج.
عربة في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".
عدد كبير من الأشخاص يتجهرون في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم" التي تزينت بأبهى حلة.
فتيات وأطفال يقضون وقتا ممتعا بالتزلج في حلبة "غوم".
شاب يرتدي زي المحاربين القدماء ويقرع على الطبل احتفالاً بحلبة "غوم".
شاب وفتاة يلتقطان صورة تذكارية وسط حلبة "غوم".
