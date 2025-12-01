افتتاح حلبة "غوم" للتزحلق على الجليد وسط الساحة الحمراء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/1107661644.html
افتتاح حلبة "غوم" للتزحلق على الجليد وسط الساحة الحمراء
افتتاح حلبة "غوم" للتزحلق على الجليد وسط الساحة الحمراء
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة من افتتاح حلبة "غوم" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T09:02+0000
2025-12-01T09:02+0000
روسيا
التزلج
حلبة التزلج
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107661817_0:328:2941:1982_1920x0_80_0_0_89f1154d7dd7e5c340f11a73e16ede05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107661817_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_53ab4a72bd8f53b22904bf7d918c7bc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, روسيا, التزلج, حلبة التزلج, صور
фото, روسيا, التزلج, حلبة التزلج, صور

افتتاح حلبة "غوم" للتزحلق على الجليد وسط الساحة الحمراء

09:02 GMT 01.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة من افتتاح حلبة "غوم" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة تذكارية إلى جانب مجسم فتاة في حلبة "غوم".

فتاة تلتقط صورة تذكارية إلى جانب مجسم فتاة في حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة تذكارية إلى جانب مجسم فتاة في حلبة "غوم".

© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

صورة تظهر أضواء الزينة التي أضفت جمالًا ساحرًا على الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".

صورة تظهر أضواء الزينة التي أضفت جمالًا ساحرًا على الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
2/14
© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

صورة تظهر أضواء الزينة التي أضفت جمالًا ساحرًا على الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".

© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

أحد الزورار يلتقط صورة لأكواب المشروبات الساخنة التي تزينت برسومات من وحي فعالية التزلج.

أحد الزورار يلتقط صورة لأكواب المشروبات الساخنة التي تزينت برسومات من وحي فعالية التزلج. - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

أحد الزورار يلتقط صورة لأكواب المشروبات الساخنة التي تزينت برسومات من وحي فعالية التزلج.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

المتزلجان فيكتوريا سينيتسينا، ونيكيتا كاتسالابوف، في افتتاح حلبة التزلج "غوم" في الساحة الحمراء.

المتزلجان فيكتوريا سينيتسينا، ونيكيتا كاتسالابوف، في افتتاح حلبة التزلج &quot;غوم&quot; في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المتزلجان فيكتوريا سينيتسينا، ونيكيتا كاتسالابوف، في افتتاح حلبة التزلج "غوم" في الساحة الحمراء.

© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

الزوار يقضون أوقاتًا ممتعة خلال افتتاح حلبة "غوم".

الزوار يقضون أوقاتًا ممتعة خلال افتتاح حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
5/14
© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

الزوار يقضون أوقاتًا ممتعة خلال افتتاح حلبة "غوم".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

خلا قيام أحد الزوار بتسليم حذائه واستلام الحذاء الخاص بالتزلج.

خلا قيام أحد الزوار بتسليم حذائه واستلام الحذاء الخاص بالتزلج. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلا قيام أحد الزوار بتسليم حذائه واستلام الحذاء الخاص بالتزلج.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

مجحموعة من الفتيات يؤدين رقصة استعراضية خلال افتتاح ساحة التزلج وسط الساحة الحمراء.

مجحموعة من الفتيات يؤدين رقصة استعراضية خلال افتتاح ساحة التزلج وسط الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجحموعة من الفتيات يؤدين رقصة استعراضية خلال افتتاح ساحة التزلج وسط الساحة الحمراء.

© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

فتاة تقضي وقتًا ممتعًا في ساحة التزلج، وهي تجلس في أحد الألعاب المصصمة على شكل كوب شاي.

فتاة تقضي وقتًا ممتعًا في ساحة التزلج، وهي تجلس في أحد الألعاب المصصمة على شكل كوب شاي. - سبوتنيك عربي
8/14
© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

فتاة تقضي وقتًا ممتعًا في ساحة التزلج، وهي تجلس في أحد الألعاب المصصمة على شكل كوب شاي.

© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

فتاة ترتدي زيًا تقليديًا، تلتقط صورة تذكارية وسط مجموعة من ألعاب التزلج.

فتاة ترتدي زيًا تقليديًا، تلتقط صورة تذكارية وسط مجموعة من ألعاب التزلج. - سبوتنيك عربي
9/14
© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

فتاة ترتدي زيًا تقليديًا، تلتقط صورة تذكارية وسط مجموعة من ألعاب التزلج.

© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

عربة في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".

عربة في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
10/14
© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

عربة في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم".

© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

عدد كبير من الأشخاص يتجهرون في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم" التي تزينت بأبهى حلة.

عدد كبير من الأشخاص يتجهرون في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة &quot;غوم&quot; التي تزينت بأبهى حلة. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / MSKAgency/Dmitriy Belitskiy

عدد كبير من الأشخاص يتجهرون في الساحة الحمراء خلال افتتاح حلبة "غوم" التي تزينت بأبهى حلة.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات وأطفال يقضون وقتا ممتعا بالتزلج في حلبة "غوم".

فتيات وأطفال يقضون وقتا ممتعا بالتزلج في حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات وأطفال يقضون وقتا ممتعا بالتزلج في حلبة "غوم".

© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

شاب يرتدي زي المحاربين القدماء ويقرع على الطبل احتفالاً بحلبة "غوم".

شاب يرتدي زي المحاربين القدماء ويقرع على الطبل احتفالاً بحلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / MSKAgency/Maria Lukina

شاب يرتدي زي المحاربين القدماء ويقرع على الطبل احتفالاً بحلبة "غوم".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

شاب وفتاة يلتقطان صورة تذكارية وسط حلبة "غوم".

شاب وفتاة يلتقطان صورة تذكارية وسط حلبة &quot;غوم&quot;. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

شاب وفتاة يلتقطان صورة تذكارية وسط حلبة "غوم".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала