الخارجية القطرية: خروقات هدنة غزة مقلقة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "كل خرق للهدنة في قطاع غزة يشكل تهديدًا مباشرًا لها"، مشيرًة إلى أن الهدنة لا تزال صامدة رغم القلق المتزايد من...

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة مع شركائها مستمرة، بهدف تحويل الهدنة إلى فرصة حقيقية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف المتحدث أنه لا جديد حتى الآن بشأن بدء المرحلة الثانية، لكنه شدد على أن قطر تأمل في الانتقال إلى محادثاتها قريبًا جدًا، مؤكدًا ثقة الدوحة في خطة الرئيس ترامب والدعم الأمريكي للهدنة ولجهود الوسطاء الدوليين.وأشار إلى أن الهدنة الحالية هي الأطول منذ بداية الحرب في غزة، معتبرًا أن أي خرق—حتى بسيط—يشكل تهديدًا لها ويؤدي إلى تعطيل تنفيذ بعض بنود الاتفاق أو التسبب في تجاوزات خلف الخط الأصفر داخل القطاع.وكشف المتحدث أن جثة أسير واحدة لم تُسلَّم بعد لإسرائيل، موضحًا أن العثور على الجثث في ظل الوضع اللوجيستي بالغ الصعوبة داخل غزة، إلا أن ما تم تحقيقه حتى الآن يُعد إنجازًا كبيرًا.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

