إسرائيل تستعد لاستلام "بقايا" عثر عليها في غزة وسترسل إلى الطب الشرعي للتحقق

إسرائيل تستعد لاستلام "بقايا" عثر عليها في غزة وسترسل إلى الطب الشرعي للتحقق

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الصليب الأحمر سيسلم إسرائيل "بقايا" غير محددة من قطاع غزة. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المكتب أن هذه النتائج ستحال إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أن المسؤولين على تواصل مستمر مع عائلتي الرهينتين اللتين لا تزال جثتاهما محتجزتين في غزة، وهما الرقيب أول، ران غفيلي، والمواطن التايلاندي، سودثيساك رينثالاك.وكانت هناك عدة حالات سابقة لتسليم "بقايا" يعتقد أنها تخص محتجزين إلى إسرائيل، لكن تبين لاحقا أنها لا تتعلق بأي من الأسرى الفعليين.وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

