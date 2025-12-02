عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
ترامب يهدد هندوراس بدفع "ثمن باهظ"
سبوتنيك عربي
ترامب يهدد هندوراس بدفع "ثمن باهظ"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من يقومون "بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية" في هندوراس، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً" إذا مضوا في ذلك.
وقال ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إن "هناك مؤشرات على أن هندوراس تسعى لتغيير نتائج انتخاباتها".
وأضاف: "إن حدث هذا، فالعواقب ستكون وخيمة. الشعب الهوندوراسي صوّت بكثافة في 30 نوفمبر(تشرين الثاني)، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات ــ الجهة المسؤولة عن الفرز ــ أوقفت عملية العد بشكل مفاجئ عند منتصف الليل".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
ترامب يعلن العفو عن رئيس هندوراس السابق المدان بالإتجار بالمخدرات
29 نوفمبر, 03:03 GMT
وأوضح أن "النتائج الأولية أظهرت سباقاً محتدماً بين نصري عصفورة وسلفادور نصر الله، حيث كان عصفورة متقدماً بفارق ضئيل لا يتجاوز 500 صوت، قبل أن يتوقف الفرز عند 47% فقط من مجموع الأصوات".
وختم ترامب منشوره بالتأكيد على ضرورة استكمال العملية الانتخابية قائلاً: "يجب على اللجنة إنهاء فرز الأصوات. مئات الآلاف من الناخبين يجب احتساب أصواتهم. الديمقراطية يجب أن تنتصر".
ويخوض نصري عصفورة، المرشّح المدعوم من الرئيس الأمريكى سباقا متقاربًا للغاية على رئاسة هندوراس، إذ أظهرت نتائج أولية، فارقا بسيطا جدا مع منافسه اليميني بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.
وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، يصافح نظيره الصيني، تشين جانغ، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 26 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
بعد قطع علاقاتها مع تايوان.. هندوراس تفتتح رسميا سفارة في الصين
11 يونيو 2023, 04:42 GMT
وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، يتقدم رجل الأعمال اليمينى ورئيس بلدية تيجوسيجالبا السابق البالغ 67 عامًا، نصرى عصفورة، الذي حظي بدعم ترمب فى تدخّل مباشر فى الحملة، بفارق 515 صوتا على المرشّح اليمينى الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصرالله "72 عاما"، بعد فرز 57 % من الأصوات.
وفى هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة آنا باولا هال على منصة "إكس" إن النتائج إلى الآن تظهر "تعادلا تقنيا"، داعية الناخبين إلى "التحلي بالصبر"، دون تحديد موعد انتهاء عمليات الفرز.
