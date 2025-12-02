https://sarabic.ae/20251202/تصويت-هل-تستجيب-الحكومة-السورية-لمطالب-نتنياهو-بمنطقة-منزوعة-السلاح-تمتد-من-دمشق-حتى-الجولان؟-1107736817.html
تصويت.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات تكشف ملامح استراتيجية إسرائيلية في سوريا، حيث قال إن "إسرائيل تطالب بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من
وفي المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من "خطوات قد تعرقل الانتقال السياسي في سوريا"، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على حوار جاد بين الطرفين لتحقيق علاقة مستقبلية مستقرة".وكان نتنياهو، دعا في فبراير/ شباط الماضي، إلى "نزع السلاح بالكامل من جنوبي سوريا ومنع الجيش السوري الجديد من الاقتراب من جنوب دمشق"، على حد قوله.برأيك.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات تكشف ملامح استراتيجية إسرائيلية في سوريا، حيث قال إن "إسرائيل تطالب بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان"، مشيرًا إلى "إمكانية التوصل لاتفاق مع سوريا، إذا التزمت بهذه الشروط الأمنية"، على حد قوله.
وفي المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من "خطوات قد تعرقل الانتقال السياسي في سوريا"، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على حوار جاد بين الطرفين لتحقيق علاقة مستقبلية مستقرة".
وتأتي تصريحات نتنياهو، وسط تصعيد جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، نهاية عام 2024، وسيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان، وتنفيذها عشرات الغارات.
وكان نتنياهو، دعا في فبراير/ شباط الماضي، إلى "نزع السلاح بالكامل من جنوبي سوريا ومنع الجيش السوري الجديد من الاقتراب من جنوب دمشق"، على حد قوله.
برأيك.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟