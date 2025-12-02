تصويت.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟
سبوتنيك عربي
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات تكشف ملامح استراتيجية إسرائيلية في سوريا، حيث قال إن "إسرائيل تطالب بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
دمشق
الجولان
استطلاعات الرأي
وفي المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من "خطوات قد تعرقل الانتقال السياسي في سوريا"، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على حوار جاد بين الطرفين لتحقيق علاقة مستقبلية مستقرة".وكان نتنياهو، دعا في فبراير/ شباط الماضي، إلى "نزع السلاح بالكامل من جنوبي سوريا ومنع الجيش السوري الجديد من الاقتراب من جنوب دمشق"، على حد قوله.برأيك.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تصويت.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟

© Sputnik . AHMAD KENANI الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات تكشف ملامح استراتيجية إسرائيلية في سوريا، حيث قال إن "إسرائيل تطالب بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان"، مشيرًا إلى "إمكانية التوصل لاتفاق مع سوريا، إذا التزمت بهذه الشروط الأمنية"، على حد قوله.
وفي المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من "خطوات قد تعرقل الانتقال السياسي في سوريا"، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على حوار جاد بين الطرفين لتحقيق علاقة مستقبلية مستقرة".

وتأتي تصريحات نتنياهو، وسط تصعيد جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، نهاية عام 2024، وسيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان، وتنفيذها عشرات الغارات.

وكان نتنياهو، دعا في فبراير/ شباط الماضي، إلى "نزع السلاح بالكامل من جنوبي سوريا ومنع الجيش السوري الجديد من الاقتراب من جنوب دمشق"، على حد قوله.
برأيك.. هل تستجيب الحكومة السورية لمطالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الجولان؟
عدد الأصوات9
هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟
إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق
