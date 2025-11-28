https://sarabic.ae/20251128/هل-تسعى-إسرائيل-لمواجهات-مباشرة-مع-سوريا-ما-أهداف-التوغل-المستمر-1107596008.html

هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟

هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟

سبوتنيك عربي

تستمر التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية وسط إدانات ومطالب بالانسحاب من الأراضي التي تتواجد عليها ووقف الهجمات التي تشنها بين الحين والآخر. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T15:08+0000

2025-11-28T15:08+0000

2025-11-28T15:08+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095838223_0:96:1166:751_1920x0_80_0_0_4adab243ab558bea0d196d8bbd45dca2.jpg

شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة نزوح وهلع واسعة بين السكان.العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل.أهداف إسرائيليةفي الإطار أحمد المسالمة المحلل السياسي السوري، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى قرية "بيت جن" من محورين بهدف اعتقال بعض الشباب الذين قواموا القوات المهاجمة ما أدى لسقوط قتلى من الطرفين".ويرى أن التحركات على الأرض لمنع مثل هذه العمليات غير متوفرة في الوقت الراهن، خاصة أن الدولة تعتمد على مبدأ السلم والحلول الدبلوماسية.هل تلتزم إسرائيل بالمعاهدات؟في الإطار قال العميد عبد الله آل شايع الخبير الأمني السعودي، إن "الكيان (يقصد إسرائيل) تاريخيا لا يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ويسعى دوما إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو يتذرع بحجج واهية حول البحث عن أسلحة أو منع تهديدات، بينما الواقع يكشف أن هدفه الحقيقي، هو إبقاء أجواء التهديد والتخويف قائمة، لفرض واقع جديد يستهدف أمن سوريا الناهضة، كما أن هذه التحركات قد تكون جزءا من مخطط استراتيجي أوسع يسعى فيه إلى التمدد الجغرافي ضمن مشروعه المسمى "إسرائيل الكبرى".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاعتداءات تمثل اختبارا لردود الفعل السورية، إذ تحاول إسرائيل قياس المواقف والخيارات العسكرية والسياسية للقيادة السورية، بهدف استدراج سوريا إلى صراع جديد يزعزع استقرارها ويعرقل سياساتها الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية وإعادة البناء.وتابع: "حتى الآن، لم تتبلور مقاومة أهلية منظمة، لكن الغضب الشعبي والرفض المدني يتصاعد مع كل حادثة توغل".صبر استراتيجيوأشار إلى أنه من غير المرجح أن تمتنع إسرائيل عن تكرار هذه العمليات، التي تعكس نهجها المستمر في فرض الهيمنة، وهو ما يحول دون التعاون الصادق مع الجانب السوري والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني وفق المبادرة العربية، مع الاستمرار في إشعال نيران الحروب المستمرة في المنطقة.فيما قال المحلل السياسي السوري، بسام السليمان، إن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السورية الفترة الأخيرة دفعت إسرائيل للتصعيد.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل كانت ترغب إما في سيناريو الصدام وهو مسار لا تريده سوريا لأنه بمثابة انتحار، أو سيناريو فرض اتفاق بشروط إسرائيلية وهو ما ترفضه سوريا، لذلك تتجه إسرائيل للتصعيد المباشر ضد سوريا وغير المباشر أيضا عبر تحريك بعض المكونات التي رفعت العلم الإسرائيلي، ما يشير إلى قرينة ارتباط بحاجة للبحث بشكل أكبر.وشدد على ضرورة مقاومة "العدو الإسرائيلي" في أي منطقة أو قرية يحاول الدخول إليها، وأصبح واجبا على الأهالي قتاله، وفق رأيه.إدانة رسميةوأدانت سوريا بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بالتوغل داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدائها على الأهالي وممتلكاتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بعد تصدي السكان للقوات المعتدية".وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن "استهداف الاحتلال للبلدة بالقصف بعد فشل التوغل يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 10 قتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسببت بحركة نزوح واسعة نتيجة القصف المستمر".وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تحترم القانون الدولي وسيادة الأراضي السورية.وأكد بيان الخارجية السورية أن "سوريا ستواصل الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل القانونية"، مشددة على أن "هذه الجرائم تزيدها تمسكا بحقوقها ورفضها للاحتلال والاعتداء".يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، تضمن توغلا عسكريا داخل البلدة، واعتقال 3 أشخاص، وتصدى الأهالي للقوات المعتدية وسط تحليق مكثف للطيران، فيما شهدت البلدة نزوح السكان إلى المناطق المجاورة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

https://sarabic.ae/20251128/سوريا-ندين-التوغل-الإسرائيلي-داخل-بلدة-بيت-جن-في-ريف-دمشق-والاعتداء-السافر-على-أهاليها-1107584048.html

https://sarabic.ae/20251127/عراقجي-المناطق-التي-احتلتها-إسرائيل-في-سوريا-أكبر-من-غزة-1107539489.html

https://sarabic.ae/20251127/كاتس-إسرائيل-ليست-على-طريق-السلام-مع-سوريا-1107538831.html

https://sarabic.ae/20250930/الخارجية-السورية-ترد-على-ترامب-إجراء-إسرائيل-في-الجولان-باطل-1105453801.html

https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة