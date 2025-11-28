عربي
https://sarabic.ae/20251128/هل-تسعى-إسرائيل-لمواجهات-مباشرة-مع-سوريا-ما-أهداف-التوغل-المستمر-1107596008.html
هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟
هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟
سبوتنيك عربي
تستمر التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية وسط إدانات ومطالب بالانسحاب من الأراضي التي تتواجد عليها ووقف الهجمات التي تشنها بين الحين والآخر. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T15:08+0000
2025-11-28T15:08+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095838223_0:96:1166:751_1920x0_80_0_0_4adab243ab558bea0d196d8bbd45dca2.jpg
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة نزوح وهلع واسعة بين السكان.العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل.أهداف إسرائيليةفي الإطار أحمد المسالمة المحلل السياسي السوري، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى قرية "بيت جن" من محورين بهدف اعتقال بعض الشباب الذين قواموا القوات المهاجمة ما أدى لسقوط قتلى من الطرفين".ويرى أن التحركات على الأرض لمنع مثل هذه العمليات غير متوفرة في الوقت الراهن، خاصة أن الدولة تعتمد على مبدأ السلم والحلول الدبلوماسية.هل تلتزم إسرائيل بالمعاهدات؟في الإطار قال العميد عبد الله آل شايع الخبير الأمني السعودي، إن "الكيان (يقصد إسرائيل) تاريخيا لا يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ويسعى دوما إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو يتذرع بحجج واهية حول البحث عن أسلحة أو منع تهديدات، بينما الواقع يكشف أن هدفه الحقيقي، هو إبقاء أجواء التهديد والتخويف قائمة، لفرض واقع جديد يستهدف أمن سوريا الناهضة، كما أن هذه التحركات قد تكون جزءا من مخطط استراتيجي أوسع يسعى فيه إلى التمدد الجغرافي ضمن مشروعه المسمى "إسرائيل الكبرى".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاعتداءات تمثل اختبارا لردود الفعل السورية، إذ تحاول إسرائيل قياس المواقف والخيارات العسكرية والسياسية للقيادة السورية، بهدف استدراج سوريا إلى صراع جديد يزعزع استقرارها ويعرقل سياساتها الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية وإعادة البناء.وتابع: "حتى الآن، لم تتبلور مقاومة أهلية منظمة، لكن الغضب الشعبي والرفض المدني يتصاعد مع كل حادثة توغل".صبر استراتيجيوأشار إلى أنه من غير المرجح أن تمتنع إسرائيل عن تكرار هذه العمليات، التي تعكس نهجها المستمر في فرض الهيمنة، وهو ما يحول دون التعاون الصادق مع الجانب السوري والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني وفق المبادرة العربية، مع الاستمرار في إشعال نيران الحروب المستمرة في المنطقة.فيما قال المحلل السياسي السوري، بسام السليمان، إن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السورية الفترة الأخيرة دفعت إسرائيل للتصعيد.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل كانت ترغب إما في سيناريو الصدام وهو مسار لا تريده سوريا لأنه بمثابة انتحار، أو سيناريو فرض اتفاق بشروط إسرائيلية وهو ما ترفضه سوريا، لذلك تتجه إسرائيل للتصعيد المباشر ضد سوريا وغير المباشر أيضا عبر تحريك بعض المكونات التي رفعت العلم الإسرائيلي، ما يشير إلى قرينة ارتباط بحاجة للبحث بشكل أكبر.وشدد على ضرورة مقاومة "العدو الإسرائيلي" في أي منطقة أو قرية يحاول الدخول إليها، وأصبح واجبا على الأهالي قتاله، وفق رأيه.إدانة رسميةوأدانت سوريا بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بالتوغل داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدائها على الأهالي وممتلكاتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بعد تصدي السكان للقوات المعتدية".وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن "استهداف الاحتلال للبلدة بالقصف بعد فشل التوغل يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 10 قتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسببت بحركة نزوح واسعة نتيجة القصف المستمر".وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تحترم القانون الدولي وسيادة الأراضي السورية.وأكد بيان الخارجية السورية أن "سوريا ستواصل الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل القانونية"، مشددة على أن "هذه الجرائم تزيدها تمسكا بحقوقها ورفضها للاحتلال والاعتداء".يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، تضمن توغلا عسكريا داخل البلدة، واعتقال 3 أشخاص، وتصدى الأهالي للقوات المعتدية وسط تحليق مكثف للطيران، فيما شهدت البلدة نزوح السكان إلى المناطق المجاورة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sarabic.ae/20251128/سوريا-ندين-التوغل-الإسرائيلي-داخل-بلدة-بيت-جن-في-ريف-دمشق-والاعتداء-السافر-على-أهاليها-1107584048.html
https://sarabic.ae/20251127/عراقجي-المناطق-التي-احتلتها-إسرائيل-في-سوريا-أكبر-من-غزة-1107539489.html
https://sarabic.ae/20251127/كاتس-إسرائيل-ليست-على-طريق-السلام-مع-سوريا-1107538831.html
https://sarabic.ae/20250930/الخارجية-السورية-ترد-على-ترامب-إجراء-إسرائيل-في-الجولان-باطل-1105453801.html
https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095838223_78:0:1079:751_1920x0_80_0_0_f5776b5b81f738ff041d80f2507049cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟

15:08 GMT 28.11.2025
© Photo / x.comقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تستمر التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية وسط إدانات ومطالب بالانسحاب من الأراضي التي تتواجد عليها ووقف الهجمات التي تشنها بين الحين والآخر.
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة نزوح وهلع واسعة بين السكان.
العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
سوريا: التوغل الإسرائيلي داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق "جريمة حرب مكتملة الأركان"
09:54 GMT

أهداف إسرائيلية

في الإطار أحمد المسالمة المحلل السياسي السوري، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى قرية "بيت جن" من محورين بهدف اعتقال بعض الشباب الذين قواموا القوات المهاجمة ما أدى لسقوط قتلى من الطرفين".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال تسعى للضغط على الدولة السورية تحت مزاعم حماية الحدود لكنها تضغط من أجل عدم الاستقرار في سوريا".
ويرى أن التحركات على الأرض لمنع مثل هذه العمليات غير متوفرة في الوقت الراهن، خاصة أن الدولة تعتمد على مبدأ السلم والحلول الدبلوماسية.

هل تلتزم إسرائيل بالمعاهدات؟

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة
أمس, 08:08 GMT
في الإطار قال العميد عبد الله آل شايع الخبير الأمني السعودي، إن "الكيان (يقصد إسرائيل) تاريخيا لا يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ويسعى دوما إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو يتذرع بحجج واهية حول البحث عن أسلحة أو منع تهديدات، بينما الواقع يكشف أن هدفه الحقيقي، هو إبقاء أجواء التهديد والتخويف قائمة، لفرض واقع جديد يستهدف أمن سوريا الناهضة، كما أن هذه التحركات قد تكون جزءا من مخطط استراتيجي أوسع يسعى فيه إلى التمدد الجغرافي ضمن مشروعه المسمى "إسرائيل الكبرى".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاعتداءات تمثل اختبارا لردود الفعل السورية، إذ تحاول إسرائيل قياس المواقف والخيارات العسكرية والسياسية للقيادة السورية، بهدف استدراج سوريا إلى صراع جديد يزعزع استقرارها ويعرقل سياساتها الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية وإعادة البناء.
وتابع: "حتى الآن، لم تتبلور مقاومة أهلية منظمة، لكن الغضب الشعبي والرفض المدني يتصاعد مع كل حادثة توغل".
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
أمس, 07:46 GMT

صبر استراتيجي

ولفت إلى أن القيادة السورية تتعامل بصبر استراتيجي، متجنبة التصعيد المباشر، ومراهنة على كسب الموقف الدولي عبر فضح هذه الانتهاكات غير المبررة، كما تسعى إلى كشف سياسات حكومة نتنياهو التي ترى أن استمرار ضبابية الحروب يخدم أجندتها غير المشروعة.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تمتنع إسرائيل عن تكرار هذه العمليات، التي تعكس نهجها المستمر في فرض الهيمنة، وهو ما يحول دون التعاون الصادق مع الجانب السوري والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني وفق المبادرة العربية، مع الاستمرار في إشعال نيران الحروب المستمرة في المنطقة.
فيما قال المحلل السياسي السوري، بسام السليمان، إن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السورية الفترة الأخيرة دفعت إسرائيل للتصعيد.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل كانت ترغب إما في سيناريو الصدام وهو مسار لا تريده سوريا لأنه بمثابة انتحار، أو سيناريو فرض اتفاق بشروط إسرائيلية وهو ما ترفضه سوريا، لذلك تتجه إسرائيل للتصعيد المباشر ضد سوريا وغير المباشر أيضا عبر تحريك بعض المكونات التي رفعت العلم الإسرائيلي، ما يشير إلى قرينة ارتباط بحاجة للبحث بشكل أكبر.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الخارجية السورية ترد على ترامب: إجراء إسرائيل في الجولان باطل
30 سبتمبر, 11:03 GMT
وشدد على ضرورة مقاومة "العدو الإسرائيلي" في أي منطقة أو قرية يحاول الدخول إليها، وأصبح واجبا على الأهالي قتاله، وفق رأيه.
ويرى أن الحكومة السورية تحاول أن تتجنب الصدام في الوقت الراهن نظرا للعواقب المتوقعة، خاصة في ظل إصرار إسرائيل على استغلال حالة الضعف السورية وفرض مسارات بعينها تخدم الأهداف الإسرائيلية

إدانة رسمية

وأدانت سوريا بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بالتوغل داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدائها على الأهالي وممتلكاتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بعد تصدي السكان للقوات المعتدية".
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن "استهداف الاحتلال للبلدة بالقصف بعد فشل التوغل يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 10 قتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسببت بحركة نزوح واسعة نتيجة القصف المستمر".
محاولة استطيانية إسرائيلية داخل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
08:27 GMT
وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تحترم القانون الدولي وسيادة الأراضي السورية.
وأكد بيان الخارجية السورية أن "سوريا ستواصل الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل القانونية"، مشددة على أن "هذه الجرائم تزيدها تمسكا بحقوقها ورفضها للاحتلال والاعتداء".
يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، تضمن توغلا عسكريا داخل البلدة، واعتقال 3 أشخاص، وتصدى الأهالي للقوات المعتدية وسط تحليق مكثف للطيران، فيما شهدت البلدة نزوح السكان إلى المناطق المجاورة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
