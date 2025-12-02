https://sarabic.ae/20251202/رئيس-جهاز-شؤون-البيئة-لـسبوتنيك-استضافة-مصر-لـكوب-24-يعزز-الشراكة-مع-أوروبا-1107721047.html

رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا

رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جهاز شؤون البيئة المصري، الدكتور علي أبو سنة، أن "استضافة مصر لاجتماعات اتفاقية كوب 24 بالقاهرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T12:22+0000

2025-12-02T12:22+0000

2025-12-02T12:22+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107720117_101:0:1769:938_1920x0_80_0_0_def8fa84415d0b7d2e1f8438d0d0a0c2.png

وأوضح أبو سنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الشراكة تتيح لمصر فرصًا واسعة في نقل التكنولوجيا، والدعم الفني، والتدريب، والتمويل، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة ذات طبيعة مركّبة ترتبط بالاقتصاد والصحة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.وأضاف أن وجود الاتفاقية في مصر خلال العامين المقبلين يمثل "إضافة كبيرة" يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، مؤكدًا أن جهاز شؤون البيئة يعمل كنقطة اتصال وطنية للتنسيق بين الجهات المعنية.وتحدث رئيس الجهاز البيئي عن أبرز الخطوات التي حققتها مصر في مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، تم تحويلها إلى خطط تنفيذية واستثمارية تضم عددًا كبيرًا من مشروعات التكيف والتخفيف.وأكد أبو سنة، في ختام تصريحاته، أن "هذه الجهود تمثل خطوات عملية ملموسة تصب مباشرة في مواجهة آثار تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.

https://sarabic.ae/20251202/خبير-بيئي-لـسبوتنيك-قمة-كوب-24-فرصة-لتعزيز-التعاون-المتوسطي-ومواجهة-التحديات-المناخية-1107714418.html

https://sarabic.ae/20251202/وزيرة-مصرية-رئاسة-مصر-لـكوب-24-تعكس-ثقة-المجتمع-المتوسطي-بدورها-في-حماية-البيئة-1107713626.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي