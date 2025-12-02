عربي
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
أكد رئيس جهاز شؤون البيئة المصري، الدكتور علي أبو سنة، أن "استضافة مصر لاجتماعات اتفاقية كوب 24 بالقاهرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح أبو سنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الشراكة تتيح لمصر فرصًا واسعة في نقل التكنولوجيا، والدعم الفني، والتدريب، والتمويل، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة ذات طبيعة مركّبة ترتبط بالاقتصاد والصحة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.وأضاف أن وجود الاتفاقية في مصر خلال العامين المقبلين يمثل "إضافة كبيرة" يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، مؤكدًا أن جهاز شؤون البيئة يعمل كنقطة اتصال وطنية للتنسيق بين الجهات المعنية.وتحدث رئيس الجهاز البيئي عن أبرز الخطوات التي حققتها مصر في مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، تم تحويلها إلى خطط تنفيذية واستثمارية تضم عددًا كبيرًا من مشروعات التكيف والتخفيف.وأكد أبو سنة، في ختام تصريحاته، أن "هذه الجهود تمثل خطوات عملية ملموسة تصب مباشرة في مواجهة آثار تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
مصر
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا

12:22 GMT 02.12.2025
أكد رئيس جهاز شؤون البيئة المصري، الدكتور علي أبو سنة، أن "استضافة مصر لاجتماعات اتفاقية كوب 24 بالقاهرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط، بما ينعكس على جهود دعم قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأوضح أبو سنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الشراكة تتيح لمصر فرصًا واسعة في نقل التكنولوجيا، والدعم الفني، والتدريب، والتمويل، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة ذات طبيعة مركّبة ترتبط بالاقتصاد والصحة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أن وجود الاتفاقية في مصر خلال العامين المقبلين يمثل "إضافة كبيرة" يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، مؤكدًا أن جهاز شؤون البيئة يعمل كنقطة اتصال وطنية للتنسيق بين الجهات المعنية.
الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية
11:27 GMT
وتحدث رئيس الجهاز البيئي عن أبرز الخطوات التي حققتها مصر في مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، تم تحويلها إلى خطط تنفيذية واستثمارية تضم عددًا كبيرًا من مشروعات التكيف والتخفيف.
واستعرض عددا من الإنجازات، من بينها، برامج حماية السواحل المصرية من مخاطر النحر، ومشروعات إدارة المخلفات وتحسين البنية التحتية البيئية، وخطط الحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى دعم توافق الصناعة المصرية مع المعايير البيئية والتحول نحو الصناعة الخضراء.
وأكد أبو سنة، في ختام تصريحاته، أن "هذه الجهود تمثل خطوات عملية ملموسة تصب مباشرة في مواجهة آثار تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية".
وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
وزيرة مصرية: رئاسة مصر لـ"كوب 24" تعكس ثقة المجتمع المتوسطي بدورها في حماية البيئة
10:37 GMT
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
