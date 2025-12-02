https://sarabic.ae/20251202/رئيس-جهاز-شؤون-البيئة-لـسبوتنيك-استضافة-مصر-لـكوب-24-يعزز-الشراكة-مع-أوروبا-1107721047.html
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
02.12.2025
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد رئيس جهاز شؤون البيئة المصري، الدكتور علي أبو سنة، أن "استضافة مصر لاجتماعات اتفاقية كوب 24 بالقاهرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط، بما ينعكس على جهود دعم قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأوضح أبو سنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
"، أن هذه الشراكة تتيح لمصر فرصًا واسعة في نقل التكنولوجيا، والدعم الفني، والتدريب، والتمويل، مشيرًا إلى أن قضايا البيئة ذات طبيعة مركّبة ترتبط بالاقتصاد والصحة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أن وجود الاتفاقية في مصر خلال العامين المقبلين يمثل "إضافة كبيرة" يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، مؤكدًا أن جهاز شؤون البيئة يعمل كنقطة اتصال وطنية للتنسيق بين الجهات المعنية.
وتحدث رئيس الجهاز البيئي عن أبرز الخطوات التي حققتها مصر في مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، تم تحويلها إلى خطط تنفيذية واستثمارية تضم عددًا كبيرًا من مشروعات التكيف والتخفيف.
واستعرض عددا من الإنجازات، من بينها، برامج حماية السواحل المصرية من مخاطر النحر، ومشروعات إدارة المخلفات وتحسين البنية التحتية البيئية، وخطط الحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى دعم توافق الصناعة المصرية مع المعايير البيئية والتحول نحو الصناعة الخضراء.
وأكد أبو سنة، في ختام تصريحاته، أن "هذه الجهود تمثل خطوات عملية ملموسة تصب مباشرة في مواجهة آثار تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية".
وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24
" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.