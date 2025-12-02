عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.وكانت النيران قد اشتعلت في الناقلة "كايروس"، التي ترفع علم غامبيا، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في البحر الأسود على بعد 28 ميلا من السواحل التركية بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فردا بنجاح، وتم إخماد الحريق على متن السفينة بعد قرابة يومين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسودأردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود

قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.
وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.

وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".

وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.
وكانت النيران قد اشتعلت في الناقلة "كايروس"، التي ترفع علم غامبيا، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في البحر الأسود على بعد 28 ميلا من السواحل التركية بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فردا بنجاح، وتم إخماد الحريق على متن السفينة بعد قرابة يومين.

وفي حادث منفصل، تعرضت ناقلة أخرى، تحمل اسم "فيرات"، وعلى متنها 20 فردا من الطاقم، لهجمات بواسطة زوارق بحرية أوكرانية مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، ويوم السبت الماضي، تعرضت لهجوم آخر من قبل زوارق بحرية مسيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.

ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.
