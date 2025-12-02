https://sarabic.ae/20251202/قراصنة-يخترقون-البحرية-الأوكرانية-ويكشفون-عن-بيانات-مشتبه-بهم-في-هجمات-البحر-الأسود-1107752361.html
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
سبوتنيك عربي
قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T20:49+0000
2025-12-02T20:49+0000
2025-12-02T20:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.وكانت النيران قد اشتعلت في الناقلة "كايروس"، التي ترفع علم غامبيا، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في البحر الأسود على بعد 28 ميلا من السواحل التركية بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فردا بنجاح، وتم إخماد الحريق على متن السفينة بعد قرابة يومين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسودأردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
https://sarabic.ae/20251202/السلطات-التركية-سفينة-روسية-تتعرض-لهجوم-بالبحر-الأسود-دون-تسجيل-إصابات-1107698782.html
https://sarabic.ae/20251201/أردوغان-التهديدات-الموجهة-للملاحة-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-1107687121.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.
وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.
وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".
وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.
وكانت النيران قد اشتعلت في الناقلة "كايروس"، التي ترفع علم غامبيا، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في البحر الأسود على بعد 28 ميلا من السواحل التركية بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فردا بنجاح، وتم إخماد الحريق على متن السفينة بعد قرابة يومين.
وفي حادث منفصل، تعرضت ناقلة أخرى، تحمل اسم "فيرات"، وعلى متنها 20 فردا من الطاقم، لهجمات بواسطة زوارق بحرية أوكرانية مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، ويوم السبت الماضي، تعرضت لهجوم آخر من قبل زوارق بحرية مسيرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.