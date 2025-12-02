عربي
وأضافت سليمي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في مؤتمر "كوب 24" بالقاهرة، أن "التحدي الرئيسي الثاني يتمثل في فجوة التمويل، فالتحول الأخضر يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات النظيفة، وغالبًا ما تواجه البلدان النامية صعوبة في الوصول إلى رأس المال، ما يجعل عملية التحول أبطأ وأكثر تفاوتًا".كما أشارت إلى أن "التبعيات التكنولوجية والاعتماد على الوقود الأحفوري يعيقان توسع الطاقة المتجددة"، موضحة أن "هناك تحديًا آخر يتمثل في القبول الاجتماعي، فعندما تُعتبر سياسات المناخ مُكلفة أو غير عادلة، فإنها تثير مقاومة، وهذا يتطلب انتقالًا عادلًا ومشاركة عامة فعالة". وتابعت: "لا يزال نموذجنا الاقتصادي خطيًا في الغالب، وغياب ممارسات الاقتصاد الدائري يعني أننا نفقد موارد قيّمة ونزيد الانبعاثات".وحول التوترات البحرية، أكدت سليمي، أن لها "تأثيرًا مباشرًا وهامًا على استراتيجيات التنمية، حيث تخلق حالة من عدم اليقين وتعيق المشاريع الكبرى".وترى سليمي أن "التوترات البحرية تعيق التنمية لأنها تولد المخاطر، وتقلل الاستثمار، وتحدّ من التعاون، في وقت تتطلب فيه تحديات المناخ إجراءات منسّقة".وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
نائبة مدير معهد الاقتصاد الدائري والمناخ لـ"سبوتنيك": غياب استراتيجيات التنمية أبرز تحديات المناخ

13:45 GMT 02.12.2025
غاريفاليا فاي سليمي نائبة مدير معهد الاقتصاد الدائري والمناخ
غاريفاليا فاي سليمي نائبة مدير معهد الاقتصاد الدائري والمناخ
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرحت غاريفاليا فاي سليمي، نائبة مدير معهد الاقتصاد الدائري والمناخ، أن "غياب استراتيجيات تنمية متماسكة وطويلة الأجل تدمج أهداف المناخ، يُعدّ من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم، حيث تعاني العديد من الدول من سياسات مُجزأة وخطط تنفيذ غير كافية".
وأضافت سليمي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في مؤتمر "كوب 24" بالقاهرة، أن "التحدي الرئيسي الثاني يتمثل في فجوة التمويل، فالتحول الأخضر يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات النظيفة، وغالبًا ما تواجه البلدان النامية صعوبة في الوصول إلى رأس المال، ما يجعل عملية التحول أبطأ وأكثر تفاوتًا".
كما أشارت إلى أن "التبعيات التكنولوجية والاعتماد على الوقود الأحفوري يعيقان توسع الطاقة المتجددة"، موضحة أن "هناك تحديًا آخر يتمثل في القبول الاجتماعي، فعندما تُعتبر سياسات المناخ مُكلفة أو غير عادلة، فإنها تثير مقاومة، وهذا يتطلب انتقالًا عادلًا ومشاركة عامة فعالة".
ألبرتو باتشيكو كابيلا، رئيس برنامج البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
رئيس برنامج البحار الإقليمية الأممي لـ"سبوتنيك": ارتفاع حرارة مياه المتوسط يهدد الشعاب المرجانية
12:40 GMT
وتابعت: "لا يزال نموذجنا الاقتصادي خطيًا في الغالب، وغياب ممارسات الاقتصاد الدائري يعني أننا نفقد موارد قيّمة ونزيد الانبعاثات".
وحول التوترات البحرية، أكدت سليمي، أن لها "تأثيرًا مباشرًا وهامًا على استراتيجيات التنمية، حيث تخلق حالة من عدم اليقين وتعيق المشاريع الكبرى".

وأردفت: "كما أنها تحوّل الاهتمام والموارد بعيدًا عن التخطيط التنموي، وتعطل سلاسل التوريد، وترفع التكاليف، وتصعب التعاون الإقليمي الضروري لمواجهة تحديات المناخ".

وترى سليمي أن "التوترات البحرية تعيق التنمية لأنها تولد المخاطر، وتقلل الاستثمار، وتحدّ من التعاون، في وقت تتطلب فيه تحديات المناخ إجراءات منسّقة".
الدكتور علي أبو سنه رئيس جهاز شؤون البيئة المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
رئيس جهاز شؤون البيئة لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لـ"كوب 24" يعزز الشراكة مع أوروبا
12:22 GMT
وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
