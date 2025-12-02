https://sarabic.ae/20251202/رئيس-برنامج-البحار-الإقليمية-الأممي-لـسبوتنيك-ارتفاع-حرارة-مياه-المتوسط-يهدد-الشعاب-المرجانية-1107723299.html

رئيس برنامج البحار الإقليمية الأممي لـ"سبوتنيك": ارتفاع حرارة مياه المتوسط يهدد الشعاب المرجانية

رئيس برنامج البحار الإقليمية الأممي لـ"سبوتنيك": ارتفاع حرارة مياه المتوسط يهدد الشعاب المرجانية

وأضاف كابيلا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن التحديات التي يناقشها الاجتماع تتعلق بالتلوث، وتأثيرات المصادر البرية للتلوث مثل المغذيات والنيتروجين والفوسفور، وتأثيرها على إنتاجية البحر المتوسط. كما نرى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي القادمة من المدن الساحلية، والتأثيرات التي نراها على الحياة البحرية من حيث النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي. هذه ثلاثة عناصر رئيسية جداً". وأوضح أنه على صعيد تغير المناخ، فإن القلق الرئيسي يتعلق بارتفاع درجة حرارة مياه البحر، وهذا الارتفاع له تأثير على الشعاب المرجانية في المتوسط.وتابع قائلا: "إذا ربطت ذلك بتحمض المحيطات، فإننا نشهد انخفاضاً في مستوى الشعاب المرجانية، وهذا يؤثر على إنتاجية مصايد الأسماك والسياحة الساحلية. لذا، هناك الكثير من التأثيرات التي قد تكون خفية ولكننا بحاجة إلى معالجتها".ولفت إلى أن العنصر الثالث يتعلق بفقدان التنوع البيولوجي، فنحن نفقد الكثير من الأنواع في المتوسط، سواء كان ذلك نتيجة للصيد الجائر أو فقدان الموائل والنظم البيئية.وأوضح: "عندما تبدأ في رؤية تراكم كل واحدة من هذه الأزمات، عندها ترى حقاً التأثيرات حيث لا تستطيع النظم البيئية الطبيعية التعافي. وهذا ما نراه الآن، الأزمات الثلاث لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث تجتمع في نفس الوقت، وهذا يثبت أن النظم البيئية غير قادرة على تجديد نفسها بالسرعة الكافية لمعالجة هذه الأزمات".وحول دور اتفاقية برشلونة، قال إنها أنشئت قبل 50 عاماً، في عام 1975، وكانت التزاماً من الدول بأن لديها مسؤولية مشتركة والتزاماً مشتركاً لحماية البحر الأبيض المتوسط، مضيفا: "إذا وضعت نفسك في عام 1975، فأنت بحاجة إلى فهم الجغرافيا السياسية التي كانت تحدث خلال ذلك الوقت.واستطرد: "اجتمعت الدول لمعالجة المشكلة الرئيسية التي كانت تواجهها في ذلك الوقت، وهي التلوث. وبالتالي، فإن الالتزام المشترك، والمسؤولية المشتركة، والوحدة التي أظهرتها الدول حول البحر المتوسط في عام 1975، لا تزال قابلة للتطبيق حتى اليوم. وبغض النظر عن جميع الصراعات والجغرافيا السياسية التي نراها في العالم، فإنني أؤمن حقاً بأن هذه المنطقة يمكن أن تثبت أنه من خلال المسؤولية المشتركة والالتزام المشترك والوحدة، تغلبها حتى على بعض التحديات والصراعات الرئيسية التي نواجهها اليوم".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.

