إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين في وضع صحي حرج

سبوتنيك عربي

وصل خمسة أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937137_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04b16f7412e8d8506bd13159ec92ba0d.jpg

وذكرت مصادر محلية أن طواقم الصليب الأحمر الدولي تولت نقل الأسرى مباشرة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وأضافت المصادر أن الأسرى وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10/تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.

