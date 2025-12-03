https://sarabic.ae/20251203/إسرائيل-تفرج-عن-5-أسرى-فلسطينيين-في-وضع-صحي-حرج-1107760269.html
إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين في وضع صحي حرج
إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين في وضع صحي حرج
سبوتنيك عربي
وصل خمسة أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T05:55+0000
2025-12-03T05:55+0000
2025-12-03T05:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937137_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04b16f7412e8d8506bd13159ec92ba0d.jpg
وذكرت مصادر محلية أن طواقم الصليب الأحمر الدولي تولت نقل الأسرى مباشرة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وأضافت المصادر أن الأسرى وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10/تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
https://sarabic.ae/20251130/الأردن-يؤكد-ضرورة-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-النار-في-غزة-1107642552.html
https://sarabic.ae/20251202/مكتب-نتنياهو-بلادنا-تسلمت-بقايا-رفات-يعتقد-أنها-لأسير-كان-محتجزا-في-غزة-1107739131.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105937137_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fc258603c7adeef631dbcecf78149621.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, غزة
إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين في وضع صحي حرج
وصل خمسة أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وذكرت مصادر محلية أن طواقم الصليب الأحمر الدولي تولت نقل الأسرى مباشرة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وبينت المصادر أن الأسرى المحررين هم: "سعدي محمد سعيد حسنين (16 عاما)، خضر عمر داود أبو مسلم (47 عاما)، أحمد علي أحمد الأسطل (29 عاما)، محمد عايد حسن الغولة (38 عاما)، وزاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة (51 عاما)".
وأضافت المصادر أن الأسرى
وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم".
ويأتي هذا الإفراج ضمن دفعات محدودة يجريها الجيش الإسرائيلي لعدد من معتقلي قطاع غزة، بعد أشهر من الاحتجاز في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و "حماس"، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس
في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10/تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.
وفي إطار هذه الاتفاقية
، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر.
وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.