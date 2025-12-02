مكتب نتنياهو: بلادنا تسلمت بقايا رفات يعتقد أنها لأسير كان محتجزا في غزة
© AP Photo / Mohammad Jahjouhتظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى "عينات رفات" من مسلحين فلسطينيين في غزة، عن طريق الصليب الأحمر.
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسلمت من الصليب الأحمر "عينات رفات" يعتقد أنها رفات لإحدى الرهينتين المتبقيين.
ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה ונמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) December 2, 2025
שם יתקבלו במעמד צבאי עם רב צבאי.
לאחר מכן יועברו לישראל, אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות.
בתום הליך הזיהוי ובהתאם לתוצאות הבדיקה תימסר הודעה רשמית למשפחה.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إرسال العينات إلى الطب الشرعي لفحصها، فيما لا يزال هناك رفات لتايلاندي وإسرائيلي في غزة، على حد قولها.
وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل، التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.